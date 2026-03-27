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台灣第1人！ØZI 登加州Coachella 舞台 海尼根4月把派對搬到信義區

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
創作音樂人ØZI，成為首位登上Coachella音樂節官方舞台演出的台灣藝人。圖／海尼根台灣提供
創作音樂人ØZI，成為首位登上Coachella音樂節官方舞台演出的台灣藝人。圖／海尼根台灣提供

台灣音樂能量再度登上國際舞台。每年4月於美國加州Indio沙漠登場的Coachella音樂節，向來被視為全球最具指標性的音樂與藝術盛會之一；而長期合作夥伴海尼根（Heineken），今年再度於現場打造品牌專屬空間「Heineken House」，以音樂為媒介，形塑跨文化交流的重要場域。

在眾多演出陣容中，台灣創作音樂人ØZI的登場格外引人注目。ØZI 預計於美西時間4月12日下午2點（台灣時間4月13日凌晨5點），登上「Heineken House」舞台，成為首位登上該官方舞台演出的台灣藝人。

此舉不僅象徵台灣音樂創作實力獲得國際肯定，也讓新世代聲音得以與全球樂迷正面交會。ØZI擅長融合R&B與嘻哈語彙，其音樂風格兼具節奏感與情感張力，此次演出除帶來多首代表作品外，也預計首度公開全新單曲，進一步擴大台灣音樂在國際舞台的能見度。

對海尼根而言，「Heineken House」不只是演出舞台，更是一個讓「陌生人變朋友」的社交場景。品牌長期透過音樂與體驗活動，促進人與人之間的交流互動，而ØZI此次演出，也呼應其「粉會交朋友」的核心精神，在音樂之中跨越語言與文化界線，與來自世界各地的樂迷建立連結。

這股從加州沙漠延伸出的音樂熱潮，也將同步回到台北。隨著Coachella進入第二週末，海尼根將於4月18日在台北信義區Cafe from mars舉辦「Afterwork by Heineken 粉會交朋友派對」，將國際音樂節氛圍帶入城市生活。活動自下午起即同步直播國際藝人演出，現場並規劃限量試飲、調酒體驗與餐點互動；晚間則由ØZI驚喜現身，完整重現Heineken House演出內容，讓無法親赴加州的樂迷，也能在台北感受全球音樂盛事的現場魅力。

◎Afterwork by Heineken 粉會交朋友派對

•時間：2026年4月18日（六）14:00 直播；19:30 Afterwork表演開始

•地點：Cafe from mars feat. Heineken（臺北市信義區松壽路22號1樓）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海尼根將於4月18日（六）在台北信義區 Cafe from mars feat. Heineken ，舉辦「Afterwork by Heineken 粉會交朋友派對」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根將於4月18日（六）在台北信義區 Cafe from mars feat. Heineken ，舉辦「Afterwork by Heineken 粉會交朋友派對」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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