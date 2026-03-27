快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

金門酒廠首度開放1000公升限量包罈 「千金藏」啟動全新高端窖藏計畫

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
金門酒廠今正式發表「儲酒銀行」全新計畫《千金藏》，由董事長吳昆璋（右）與營業副總黃海山共同揭示，高端窖藏服務正式啟動。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠今正式發表「儲酒銀行」全新計畫《千金藏》，由董事長吳昆璋（右）與營業副總黃海山共同揭示，高端窖藏服務正式啟動。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠「儲酒銀行」正式發表全新窖藏計畫——《千金藏》金門高粱酒，並首度開放「1,000公升限量包罈」銷售服務，每罈入手門檻自新台幣1,539,000元起，並提供全方位專業管家服務；訂購者除可享有免費3年坑道儲放外，亦可申請延長保管，最長可達15年。

本次「儲酒銀行」1000公升——59 度《千金藏》金門高粱酒，採限量「包罈」專案銷售；窖藏期滿後，將由金門酒廠頒發官方「窖藏證書」，見證歲月熟成所凝聚的珍稀價值。另針對單筆訂購5罈以上之貴賓，亦開放自備包材與專屬包裝設計，提供企業或家族打造傳世私藏的極致客製選擇。

《千金藏》嚴選金城廠與金寧廠之優質高粱酒基為核心，經匠心調和後灌裝於特製1,000公升陶罈，並靜置於金門特有的花崗岩坑道中，在終年溫濕適宜且避光穩定的天然環境下進行深度「熟陳醇化」。透過時間、土壤與工藝的共同作用，將金門高粱酒的醇厚生命力封存於大地脈動之中，讓酒體兼具老酒的深厚底蘊與新酒的靈動穿透感，呈現芳香綿甜、層次堆疊的風味表現。

金門酒廠董事長吳昆璋致詞時表示：「《千金藏》之名，取其『千金』寓意珍貴與吉祥，『藏』則象徵封存、熟成與典藏。」他強調：「透過《千金藏》，我們希望讓每一次封藏，都成為值得被珍藏的故事；也讓金門高粱酒在時間中持續累積風味與價值，陪伴藏家走過人生的重要時刻。」

金門酒廠表示，本酒品銷售專案將不定時推出，銷售期間與數量詳見官網公告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠《千金藏》上市記者會由優雅水袖舞揭開序幕，水袖展現的張力象徵59度酒基的強勁穿透力，呼應《千金藏》尊貴典藏韻味。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠《千金藏》上市記者會由優雅水袖舞揭開序幕，水袖展現的張力象徵59度酒基的強勁穿透力，呼應《千金藏》尊貴典藏韻味。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《千金藏》提供1,000公升陶罈窖藏服務，交貨時以特製0.75公升玻璃瓶盒裝，每罈分裝1,334盒，具備極高珍藏價值。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
《千金藏》提供1,000公升陶罈窖藏服務，交貨時以特製0.75公升玻璃瓶盒裝，每罈分裝1,334盒，具備極高珍藏價值。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠首度開放「1,000公升包罈」銷售服務，以更高規格的典藏方式回應高端藏家需求。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠首度開放「1,000公升包罈」銷售服務，以更高規格的典藏方式回應高端藏家需求。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門

延伸閱讀

紅檜＋純金安金 金門陶瓷廠揭于右任「雙寶交輝」木雕匾額

萬家香首戰威士忌界奧斯卡即獲獎 評審讚驚人成就

與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相 這不僅是酒，更是平安與福氣

相關新聞

《捕風追影》老派直覺對上數位陰影 一場暗流湧動的交鋒

《捕風追影》以傳統警務對抗高科技犯罪，成龍與張子楓演繹老派智慧與現代技術的精彩交鋒。劇情緊湊、反派強大，值得在戲院體驗。

海外首店！京都米其林二星割烹名店「安久」插旗苗栗 地點、價位曝光

日本京都割烹名店「安久ANKYU」創辦人暨主廚上田陽三，自3月26日至3月28日期間，首度率領料理團隊登台，攜手POUYUENJI 藏茶、醸人九平次、Ninety Plus舉行為期3天的快閃活動。同時，POUYUENJI與上田陽三也預告，今年即將於苗栗的POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘開設安久首間海外姊妹店，預計暑假之後亮相。

台灣第1人！ØZI 登加州Coachella 舞台 海尼根4月把派對搬到信義區

台灣音樂能量再度登上國際舞台。每年4月於美國加州Indio沙漠登場的Coachella音樂節，向來被視為全球最具指標性的音樂與藝術盛會之一；而長期合作夥伴海尼根（Heineken），今年再度於現場打造品牌專屬空間「Heineken House」，以音樂為媒介，形塑跨文化交流的重要場域。

金門酒廠首度開放1000公升限量包罈 「千金藏」啟動全新高端窖藏計畫

金門酒廠「儲酒銀行」正式發表全新窖藏計畫——《千金藏》金門高粱酒，並首度開放「1,000公升限量包罈」銷售服務，每罈入手門檻自新台幣1,539,000元起，並提供全方位專業管家服務；訂購者除可享有免費3年坑道儲放外...

迷離、鏡像與詩 SHIATZY CHEN 2026春夏 重塑1970自由不羈

設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026春夏系列視覺：Unstill，系列由攝影師陳詠華掌鏡，透過懷舊的影像風格讓場景在鏡像空間、玫瑰壁紙、行進中的車廂內來回切換，成為宛如意識流的往返穿越，帶出詩意聯想與2026春夏新裝的全面上市。

台虎推全台首創訂閱制服務 月付1588起每年可享4組來回機票優惠

台灣虎航今(27)日正式宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日中午12:00開賣。其中限時限量的「TEAM Lite」方案僅開放2天搶購，月付1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠，且該方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。