金門酒廠首度開放1000公升限量包罈 「千金藏」啟動全新高端窖藏計畫

金門酒廠「儲酒銀行」正式發表全新窖藏計畫——《千金藏》金門高粱酒，並首度開放「1,000公升限量包罈」銷售服務，每罈入手門檻自新台幣1,539,000元起，並提供全方位專業管家服務；訂購者除可享有免費3年坑道儲放外，亦可申請延長保管，最長可達15年。

本次「儲酒銀行」1000公升——59 度《千金藏》金門高粱酒，採限量「包罈」專案銷售；窖藏期滿後，將由金門酒廠頒發官方「窖藏證書」，見證歲月熟成所凝聚的珍稀價值。另針對單筆訂購5罈以上之貴賓，亦開放自備包材與專屬包裝設計，提供企業或家族打造傳世私藏的極致客製選擇。

《千金藏》嚴選金城廠與金寧廠之優質高粱酒基為核心，經匠心調和後灌裝於特製1,000公升陶罈，並靜置於金門特有的花崗岩坑道中，在終年溫濕適宜且避光穩定的天然環境下進行深度「熟陳醇化」。透過時間、土壤與工藝的共同作用，將金門高粱酒的醇厚生命力封存於大地脈動之中，讓酒體兼具老酒的深厚底蘊與新酒的靈動穿透感，呈現芳香綿甜、層次堆疊的風味表現。

金門酒廠董事長吳昆璋致詞時表示：「《千金藏》之名，取其『千金』寓意珍貴與吉祥，『藏』則象徵封存、熟成與典藏。」他強調：「透過《千金藏》，我們希望讓每一次封藏，都成為值得被珍藏的故事；也讓金門高粱酒在時間中持續累積風味與價值，陪伴藏家走過人生的重要時刻。」

金門酒廠表示，本酒品銷售專案將不定時推出，銷售期間與數量詳見官網公告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠《千金藏》上市記者會由優雅水袖舞揭開序幕，水袖展現的張力象徵59度酒基的強勁穿透力，呼應《千金藏》尊貴典藏韻味。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《千金藏》提供1,000公升陶罈窖藏服務，交貨時以特製0.75公升玻璃瓶盒裝，每罈分裝1,334盒，具備極高珍藏價值。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康