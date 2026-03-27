快訊

台中西區驚傳砍人！20多歲年輕女疑脖子中刀 失去呼吸心跳

股民們意外嗎？ 中鋼股東會紀念品竟是它

才洗刷染毒臭名！44歲男星驚傳身亡 經紀公司急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

《捕風追影》老派直覺對上數位陰影 一場暗流湧動的交鋒

聯合新聞網／ 若鯨
捕風追影／劇照
捕風追影／劇照

看完《捕風追影》心情滿激動的。現在很多警匪片都靠著滿滿的高科技在辦案，但這部電影卻給人一種很不一樣的真實感。

故事開始是一場超囂張的世紀劫案，反派影子集團不只劫走數億加密貨幣，還直接駭進並玩弄警方的天眼系統；監視畫面裡的嫌犯瞬間消失，那種線索全斷、束手無策的無力感。

既然現代高科技被癱瘓了，警方只好回歸最傳統的人力，請出退隱多年的老前輩黃德忠（成龍 飾演）出山，靠經驗與直覺吃飯的跟蹤專家。

捕風追影／劇照
捕風追影／劇照

他帶著年輕警司何秋果（張子楓 飾演）一起重組了神祕跟蹤隊，老派經驗搭配年輕衝勁的組合，在辦案過程中從互相磨合到產生默契，讓角色活了起來，不只是一群冷冰冰的破案機器。

整片最讓我印象深刻的，是反派那邊的強大氣場。幕後主使狼王傅隆生（梁家輝 飾演）真的把那種深沉又狡猾的老大演得入木三分，光站在就讓人覺得壓迫感十足。

捕風追影／劇照
捕風追影／劇照

身邊還帶著6名身懷絕技的養子，其中天才駭客熙蒙（此沙 飾演）負責在虛擬世界裡破解監控系統，而行動超敏捷的胡楓（文俊輝 飾演）則是負責近身肉搏的實體戰。

這群小狼狗各司其職把警方耍得團團轉，替主角群覺得這場仗難打。

捕風追影／劇照
捕風追影／劇照

最過癮的地方，是傳統跟蹤技巧跟高端AI駭客技術的極限對決。當警方自以為佈下天羅地網準備收網時，才發現狡猾的影子集團早就設下了局中局。

這種敵暗我明、互相算計的較量，讓人全程神經緊繃，完全猜不到誰才是最後的獵手。

這不只是一部單純打打殺殺的動作片，它把老派的辦案智慧和現代高科技犯罪融合得非常巧妙。

捕風追影／劇照
捕風追影／劇照

加上老戲骨與新生代演員的演技交鋒，把這場龍入狼群的對決演得超級精彩。

喜歡看諜對諜、局中有局的懸疑劇情，很值得去戲院感受一下那種緊張刺激的氛圍。

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

若鯨

追蹤

相關新聞

《捕風追影》老派直覺對上數位陰影 一場暗流湧動的交鋒

《捕風追影》以傳統警務對抗高科技犯罪，成龍與張子楓演繹老派智慧與現代技術的精彩交鋒。劇情緊湊、反派強大，值得在戲院體驗。

海外首店！京都米其林二星割烹名店「安久」插旗苗栗 地點、價位曝光

日本京都割烹名店「安久ANKYU」創辦人暨主廚上田陽三，自3月26日至3月28日期間，首度率領料理團隊登台，攜手POUYUENJI 藏茶、醸人九平次、Ninety Plus舉行為期3天的快閃活動。同時，POUYUENJI與上田陽三也預告，今年即將於苗栗的POUYUENJI HILLS 寶元紀之丘開設安久首間海外姊妹店，預計暑假之後亮相。

台灣第1人！ØZI 登加州Coachella 舞台 海尼根4月把派對搬到信義區

台灣音樂能量再度登上國際舞台。每年4月於美國加州Indio沙漠登場的Coachella音樂節，向來被視為全球最具指標性的音樂與藝術盛會之一；而長期合作夥伴海尼根（Heineken），今年再度於現場打造品牌專屬空間「Heineken House」，以音樂為媒介，形塑跨文化交流的重要場域。

金門酒廠首度開放1000公升限量包罈 「千金藏」啟動全新高端窖藏計畫

金門酒廠「儲酒銀行」正式發表全新窖藏計畫——《千金藏》金門高粱酒，並首度開放「1,000公升限量包罈」銷售服務，每罈入手門檻自新台幣1,539,000元起，並提供全方位專業管家服務；訂購者除可享有免費3年坑道儲放外...

迷離、鏡像與詩 SHIATZY CHEN 2026春夏 重塑1970自由不羈

設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026春夏系列視覺：Unstill，系列由攝影師陳詠華掌鏡，透過懷舊的影像風格讓場景在鏡像空間、玫瑰壁紙、行進中的車廂內來回切換，成為宛如意識流的往返穿越，帶出詩意聯想與2026春夏新裝的全面上市。

台虎推全台首創訂閱制服務 月付1588起每年可享4組來回機票優惠

台灣虎航今(27)日正式宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日中午12:00開賣。其中限時限量的「TEAM Lite」方案僅開放2天搶購，月付1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠，且該方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。