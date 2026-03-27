迷離、鏡像與詩 SHIATZY CHEN 2026春夏 重塑1970自由不羈

設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2026春夏系列視覺：Unstill，系列由攝影師陳詠華掌鏡，透過懷舊的影像風格讓場景在鏡像空間、玫瑰壁紙、行進中的車廂內來回切換，成為宛如意識流的往返穿越，帶出詩意聯想與2026春夏新裝的全面上市。

細眉、紅捲髮的女子一身蕾絲上衣與短褲，背景有著華麗的地毯和玫瑰花瓣壁紙。鏡子是真實、也是虛擬空間的投射，女子在鏡像中看見了什麼？或許只有她本人才能理解，也讓想像力在平行空間中自由開展。下一秒，女子和男性兩人乘坐在低光源、車門敞開的車內，她們是正要啟程又或是離開？曖昧流動的空氣一如光影變幻，需要雙方共同定義。

2026春夏的Unstill意味了一種思緒精神的「不停」、一種源自1970年代的自由，並重新構建出「東方嬉皮」的當代輪廓。此種精神並展現在實際的服裝設計與布料樣式剪裁，像是本季的開版圖騰結合山芙蓉、玫瑰與馬的意象，並大量運用包含純絲印花、立體亂紋蕾絲緹花、手工珠繡亮片蕾絲與絲光條紋雪紗，柔美中傳遞了夢幻浪漫。

整體輪廓更在收束與開放的兩極來回擺盪辯證，像是1970年代風格的喇叭線條隨行進間自由飄蕩，重點單品則推薦了金屬軟紗荷葉領開襟上衣、魚尾織帶半身裙、純絲雪紗水袖短上衣，透過光澤與蕾絲、荷葉等設計令服裝藏入了華美古典，也讓女性的浪漫優雅，持續顯化。

SHIATZY CHEN純絲雪紗水袖短上衣，27,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

湖水綠印花絲緞套裝搭配了棕色厚底跟鞋，呈現不羈的春日張揚。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN 2026春夏形象視覺Unstill反應了一種未曾停駐、持續向前的自由。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN金屬軟紗荷葉領開襟上衣，24,800元。圖／SHIATZY CHEN提供