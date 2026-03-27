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台虎推全台首創訂閱制服務 月付1588起每年可享4組來回機票優惠

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台虎推全台首創訂閱制服務，月付1588起每年可享4組來回機票優惠。圖／台灣虎航提供
台虎推全台首創訂閱制服務，月付1588起每年可享4組來回機票優惠。圖／台灣虎航提供

台灣虎航今(27)日正式宣布推出全台航空業首創的新服務「Team Tiger訂閱制」方案，首波將於3月30日中午12:00開賣。其中限時限量的「TEAM Lite」方案僅開放2天搶購，月付1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠，且該方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8000元的來回機票。

台灣虎航推出全新「Team Tiger訂閱制」，僅限台灣虎航tigerclub會員購買，不僅突破傳統購票模式，更降低高搭機頻率的虎迷們規劃年度旅行的心理門檻，致力成為每一位旅客的飛行神隊友。透過建立長期且穩定的訂閱機制，回饋台灣虎航tigerclub會員的長期支持，並藉由具競爭力的票價優惠與尊榮體驗，全面提升品牌忠誠度與客戶黏著度，打造專屬於台灣虎航的飛行生態圈。

針對不同旅遊需求的客群，「Team Tiger訂閱制」共規劃三款方案供選擇。首波推出限時限量的「TEAM Lite」方案，僅開放3月30日12:00至3月31日兩日開放搶購，月付僅需1588元，即可每年獲得4組來回機票兌換優惠，且因該方案不需訂閱費，等於旅客每季可用4764元的費用，即可獲得1組價值8,000元的來回機票，共計限量3,000組名額，數量有限售完為止。

針對旅遊愛好者設計的「TEAM Plus」與「TEAM Max」方案，將於4月21日中午12:00正式開賣。「TEAM Plus」方案訂閱費5299元，另於每月收取1888元月費，提供6組來回機票兌換優惠，並享優先登機與優先報到資格，適合固定安排海外充電的旅客；「TEAM Max」方案則提供高達12組來回機票兌換優惠，更享有優先登機、優先報到、優先行李及封館資格等尊榮禮遇，僅需月付3588元及訂閱費7799元，能全方位滿足高度頻繁往返之客群需求，實現飛越多省越多的目標。除了機票優惠，訂閱制會員還能以超值價格，額外加訂30公斤託運行李額度，最低月付僅807元起。凡訂閱最高規格「TEAM Max」方案並完成登記的會員，還有機會獲得台灣虎航專屬機師箱乙件，限量10名。

除了透過「Team Tiger訂閱制」為常飛旅客省下荷包外，精打細算的旅客更可搭配台灣虎航官網的「票價月曆」功能；只需於搜尋時輸入預計飛往的航點和日期，官網系統便會自動顯示出該航點整個月份的每日單程未稅之最低票價，協助旅客精準鎖定符合預算的旅遊時段，讓小資族與常飛旅客能更有效率地規劃出國行程。

在推出創新服務的同時，台灣虎航也推出一年一度的復活節促銷，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。具備尊榮虎資格的會員可於3月31日透過專屬購票網頁優先購票，全航線單程未稅100元起；4月1日至4月2日則開放全虎迷搶票，全航線單程未稅1000元起。本次促銷活動的旅遊期間自購票日起至2026年10月24日止。

台虎推全台首創訂閱制服務，月付1588起每年可享4組來回機票優惠。圖／台灣虎航提供
台虎推全台首創訂閱制服務，月付1588起每年可享4組來回機票優惠。圖／台灣虎航提供

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