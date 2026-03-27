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重量級新品空降！林柏宏上手浪琴全新「浪鬼」HydroConquest海陸有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏今日以新款HydroConquest新表搭配襯衫、領巾搭配休閒長褲，展現愜意的紳士氣息。記者王聰賢／攝影
林柏宏今日以新款HydroConquest新表搭配襯衫、領巾搭配休閒長褲，展現愜意的紳士氣息。記者王聰賢／攝影

隨著夏日即將來臨，瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）為品牌旗下的HydroConquest深海征服者系列帶來全新設計。全新形象視覺除邀請品牌代言人亨利卡維爾入鏡西班牙的壯闊海岸邊，今日活動再邀請品牌好友林柏宏帥氣站台；新品昨日晚間甫於歐美首先公布，網路討論度瞬間爆表，台灣則無縫接軌於今日在品牌電商、專門店即刻上市。

林柏宏今日出席活動以寬鬆白色襯衫搭配休閒長褲，散發浪漫、愜意的紳士氣息。他表示戴上新款HydroConquest表款會讓他湧現度假的心情，很適合前往像馬爾地夫風格的海島城市；同時本次表款的色彩配置豐富，無論純色或撞色都是他喜歡的設計，並特別大讚手上的米蘭式鍊帶擁有錐形設計，側面並經拋光，散發細膩的高級感。

資深鐘表評論家曾士昕現場也表示，浪琴新款HydroConquest屬於今年的重量級新品，由於浪琴品牌力強，本次約六至七萬元的價格帶加上運用了高等級的L888.5機芯，鍊帶更有可微調的四節長度，都讓他高度看好本次HydroConquest表款新品。

新款HydroConquest深海征服者系列共有39與42毫米兩種尺寸，也是39mm尺寸首度出現在HydroConquest系列。全新面盤顏色包含浪琴藍、永夜黑、蒼翠綠與霜霧藍等四色，分別搭配浪琴藍、永夜黑、岩石灰、蒼翠綠與活力藍五種陶瓷表圈，兩種金屬鍊帶。表款動力皆運用浪琴獨家的L888.5自動上鍊機芯，動力儲存可達三日，並使用具抗磁性的矽游絲與通過ISO 764抗磁認證。

全系列主打款為活力藍色表圈搭配黑色面盤、米蘭式金屬鍊帶的L3.779.4.90.6，其面盤上的HydroConquest字樣也為醒目的跳色藍色，訂價72,700元；另一亮點則是延續經典「浪鬼」的蒼翠綠色表圈搭配同色面盤的L3.779.4.06.6，尺寸為39毫米、訂價68,900元；不容錯過的則還有一款L3.779.4.98.6，是以浪琴藍色表圈搭配淡藍色面盤，39毫米的尺寸同樣使用浪琴表獨家L888.5自動上鍊機芯，其醒目的跳色設計散發一如林柏宏或亨利卡維爾的時髦活力，訂價68,900元，也是全系列中的稀少款式，僅在浪琴表電商平台與專門店限定販售。

HydroConquest腕表，精鋼、39毫米、L888.5自動上鍊機芯、浪琴藍色表圈搭配雙霧藍面盤，時間顯示，300米防水性能，68,900元。圖／浪琴表提供
HydroConquest腕表，精鋼、39毫米、L888.5自動上鍊機芯、浪琴藍色表圈搭配雙霧藍面盤，時間顯示，300米防水性能，68,900元。圖／浪琴表提供

浪琴品牌全球代言人亨利卡維爾（Henry Cavill）。圖／浪琴表提供
浪琴品牌全球代言人亨利卡維爾（Henry Cavill）。圖／浪琴表提供

跳色款的HydroConquest活力藍色表圈搭配黑色面盤，滑順的米蘭金屬鍊帶散發著當代的高級感。圖／浪琴表提供
跳色款的HydroConquest活力藍色表圈搭配黑色面盤，滑順的米蘭金屬鍊帶散發著當代的高級感。圖／浪琴表提供

林柏宏現場並與台灣浪琴表品牌副總Charles Tang合影。記者王聰賢／攝影
林柏宏現場並與台灣浪琴表品牌副總Charles Tang合影。記者王聰賢／攝影

HydroConquest腕表，精鋼、39毫米、L888.5自動上鍊機芯、綠色表圈搭配綠色面盤，時間顯示，300米防水性能，68,900元。圖／浪琴表提供
HydroConquest腕表，精鋼、39毫米、L888.5自動上鍊機芯、綠色表圈搭配綠色面盤，時間顯示，300米防水性能，68,900元。圖／浪琴表提供

封閉式後底蓋並有著浪琴字樣與品牌的經典雙翼沙漏圖騰。圖／浪琴表提供
封閉式後底蓋並有著浪琴字樣與品牌的經典雙翼沙漏圖騰。圖／浪琴表提供

全新HydroConquest腕表的時標、指針、面盤都採取高辨識度的雙色夜光設計，也斯文、也動感。圖／浪琴表提供
全新HydroConquest腕表的時標、指針、面盤都採取高辨識度的雙色夜光設計，也斯文、也動感。圖／浪琴表提供

全新HydroConquest腕表昨日晚間在歐美發表，以39、42雙重尺寸與新色設計，儼然引爆新一波討論聲量。圖／浪琴表提供
全新HydroConquest腕表昨日晚間在歐美發表，以39、42雙重尺寸與新色設計，儼然引爆新一波討論聲量。圖／浪琴表提供

陶瓷表圈搭配醒目的細節、雙色夜光塗料，讓新款HydroConquest腕表在低光源環境也能清楚辨讀。圖／浪琴表提供
陶瓷表圈搭配醒目的細節、雙色夜光塗料，讓新款HydroConquest腕表在低光源環境也能清楚辨讀。圖／浪琴表提供

林柏宏

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