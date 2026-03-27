中央書局「指尖之間」工藝展開幕！16件作品編織當代女性的生命圖譜

工藝，往往始於指尖的微光。中央書局長期致力在地藝術、產業與書香的融合，持續規劃【島中央・記藝】系列特展。為向台灣堅韌的母親致敬，即日起至5月10日推出「指尖之間」工藝展，透過來自土地的「藺草」與承載祝福的「絨花」相互碰撞，以16件精緻工藝作品，展演台灣女性如何以指尖為起點，結合在地資源與當代觀點，編織出動人的創作生命。展期同時規劃2場手作體驗課程，帶領讀者體驗素材在指尖的千變萬化。

●台灣手藺：從苑裡阿嬤到國際設計舞台的工藝傳承

「台灣手藺」是一場關於「土地」與「母性」溫柔革命。源自台灣藺草學會，品牌自2014年創立以來，致力守護瀕臨失傳的苑裡阿嬤藺草編織技藝。透過「手感體驗、延續傳統、創新設計」，成功重建地方產業鏈，吸引留鄉青年投入。學會作品更於2025年日本GOOD DESIGN AWARD中，榮獲BEST100與GOOD FOCUS AWARD，展現台灣原生工藝在國際教育與商業體系中的創新實力。

本次展出10件作品，涵蓋藺卵石、許願盒，及各式生活物件如花器、手提包、睡枕、櫥櫃等。特別展出剛榮獲「2025台灣藺草創作獎」第一銀行特別獎的作品《一襲織地》（涂苡庭創作），以藺草為載體，將苑裡田畝肌理與河流紋樣編織進衣裝中，隱喻土地與文化傳承的流動感，讓讀者近距離感受藺草從自然材料轉化為藝術織品的精湛工序。

●吟遊文創：在歷史縫隙中溫柔轉譯，「月時藝景」向母親致敬

新銳工藝家陳立凡則帶來深具歷史底蘊的作品。主展品《之間I》靈感來自霧峰林家宮保第「第五進」女子起居空間，透過金箔縫隙間綻放的百年七里香，細膩捕捉昔日待字閨中女性透過縫隙觀察世界的感官限制，作品中以金箔構成的微光與盛放的百年七里香交織，呈現出女性在束縛中對外界感知與自由的企盼。

身為三寶媽的陳立凡，展覽中更推出中央書局獨家展的「月時藝景」母親節系列。陳立凡提到，童年到台東旅行，首次看見盛開的萱草花海，長途驅車的疲憊感瞬間消散，如母親與自然的照護一般，不言不語卻長久深遠，因此創作了《寸草春暉〡萱草》作品。她擅長透過絨花、纏花、蓪草花等無形文化資產，將生活植物轉化為當代藝術語言，這次的展出也包括了水仙、海芋等的花卉創作，展現母親的剛柔並濟。

●從生長到成形，看見工藝的時間軌跡

展覽強調「工藝的生成現場」，不僅呈現成果，更引領讀者進入材料歷經時間轉化的工藝過程。從「臺灣手藺」的備草、槌草、曬製到編織，逐步理解一件作品背後的時間密度。「吟遊文創」的絨花層次堆疊與蓪草的純粹通透質地，讓讀者感受最接近「自然」而又極簡純粹的美。展期並特別規劃兩場體驗課程，邀請讀者親自動手，感受素材在指尖的轉化的溫度，將當代工藝風貌編入日常記憶。

【島中央・記藝】指尖之間

展覽期間｜2026年3月25日（三）～5月10日（日）

展覽地點｜中央書局1F（台中市中區臺灣大道一段235號）

營業時間｜11:00AM～19:00PM（週一、二公休）

展覽資訊｜https://reurl.cc/7EDG9D

【藺編小帽子鑰匙圈】體驗課程-

課程內容：帶領大家認識藺草特性與基礎編織技法，動手編製小草帽

課程時間：2026.04.11（六）13:00～15:00

材料費用：350元／人；報名人數：24位（額滿為止）

報名網址：https://reurl.cc/6GZzdk

【康乃馨擴香製作】體驗課程-

課程內容：陳立凡親自帶領認識三種工藝法，實際編製康乃馨花卉，底座為精油擴香木

課程時間：2026.05.03 ( 日）13:00～16:00

課程費用：999元／人 ； 報名人數：10位（額滿為止）

報名網址：https://reurl.cc/9WG86v

來自土地的藺草編織出當代台灣女性堅忍不拔的韌性。圖／中央書局提供

台灣手藺許願盒。圖／中央書局提供

「台灣手藺」展區呈現藺草從採收、整理到編織的製作過程，並展出作品《一襲織地》。圖／中央書局提供

「指尖之間」展覽主視覺於透過線性編織語彙呼應工藝的生成過程。圖／中央書局提供

吟遊文創作品《之間I》，結合絨花、纏花與蓪草三種工藝技法，靈感來自霧峰林家宮保第「第五進」女子起居空間。圖／中央書局提供

吟遊文創在本次展覽中推出中央書局獨家展的「月時藝景」母親節系列。圖／中央書局提供

新銳工藝家陳立凡馬不停蹄四處講授無形文化資產創作的精要。圖／中央書局提供