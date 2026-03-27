搶攻精品鮮乳市場！萊爾富推兩款自有品牌

台灣乳品市場近年吹起精品化風潮，消費者對鮮乳的期待，已從單純的營養補給，升級為講究「原始風味」、「產地溯源」與「飼養環境」的全方位品質追求。萊爾富看準此趨勢，正式宣布跨足鮮乳市場，推出自有品牌「牧選草鮮乳」，並預告4月接力上市具「動物福利標章」認證的「朝純鮮乳」，以更高規格重新定義便利商店鮮乳標準，搶攻消費升級新商機。

首波上市的「牧選草鮮乳」，萊爾富攜手台南麻豆在地酪農，建立完整乳牛營養系統，嚴選五種高品質牧草進行科學配比，包括被譽為「牧草之王」的苜蓿草、富含纖維的百慕達草與梯牧草，搭配青貯玉米及甜燕麥草，從蛋白質、脂肪到天然甜味，五種牧草配比成就卓越乳質，透過精準營養管理，不僅讓乳質更加穩定，也賦予鮮乳自然回甘的風味表現，打造無需額外調整即可呈現的純粹口感，滿足現代消費者對牛奶「喝得到差異」的高標準期待。

延續對品質與永續的承諾，萊爾富於4月接續推出「朝純鮮乳」，強調「動物福利」理念，全面提升飼養環境標準。從溫濕度控管、通風設計到合理飼養密度，皆依據專業規範執行，並由獸醫與酪農團隊共同把關，確保乳牛在健康無壓的環境中成長。萊爾富表示，唯有善待動物，才能產出真正優質且穩定的乳源，讓消費者喝到來自土地與生命友善循環的純淨鮮乳，進一步強化品牌在ESG與永續消費上的實踐力。

萊爾富強調，旗下鮮乳皆採用100%台灣鮮乳，堅持無添加色素、香精與人工調味，完整保留天然乳香與營養價值。透過產地直送與全程冷鏈配送，確保鮮乳從牧場到門市皆維持最佳品質。兼具高品質與高CP值的乳品新選擇，牧選草鮮乳 (936ml)，售價100元（嘗鮮價75元）、朝純鮮乳 (936ml)，售價110元（嘗鮮價85元），重新定義「好喝的牛奶真的不用很貴」。