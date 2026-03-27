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台灣高鐵「飯店聯票」春日限定優惠開跑 加購高鐵票75折起

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司「飯店聯票」推出「飯店有禮．樂享驚喜」與「搭高鐵享國旅．遊寶島住晶華」兩大春日限定優惠專案，即日起至5月31日，旅客透過26家合作飯店及晶華集團旗下12館飯店官網訂房，即可享加購高鐵車票75折起優惠。此次，特別整合飯店專屬加碼禮遇，無論是週末小旅行或是城市美食探索，皆可透過「飯店聯票」打造良好的春日旅遊體驗。

「飯店有禮．樂享驚喜」專案網羅26家優質飯店，旅客透過飯店官網訂房，加購高鐵車票可享平日75折、假日及疏運期間85折優惠，並享免費房型升等、提前入住或延遲退房及下午茶等，讓住宿體驗更加超值。

其中，台南天下南隅標準客房含早餐3,080元起，入住並加購高鐵聯票即可免費體驗寶麗來拍立得(價值1,000元)，輕鬆記錄旅程美好時刻，出示高鐵TGo會員再享延後退房禮遇，讓您盡情感受老屋底蘊與現代設計融合所展現的華麗風貌。

想要悠然逛展，推薦入住位於台北大巨蛋對面的國聯大飯店，精緻雙人房3,600元起，出示高鐵TGo會員再享平日限量升等禮遇，步行即可抵達場館，行程安排更從容自在；想感受南國熱情氛圍與國際級奢華住宿的旅人，則推薦入住高雄萬豪酒店，歡慶五周年，經典客房5,555元起，除贈1,500元餐飲抵用金外，平日再享免費升等豪華家庭房禮遇，結合豐富設施與頂級服務，帶來高規格的南台灣度假享受。

「搭高鐵．遊寶島住晶華」專案串聯晶華集團旗下12家飯店，推出多款平日三天兩夜主題行程，涵蓋城市漫遊、文化藝術與自然景觀等多元旅遊體驗，滿足不同旅遊族群需求。

把握4至6月氣候宜人的出遊時節，透過官網訂房即可享最優惠房價，並加購高鐵車票享平日75折、假日及疏運期間85折優惠。推薦入住台北晶華酒店，雙人3天2夜專案每房每晚6,760元起，含栢麗廳「CNN 唯一推薦台北必吃自助式早餐」雙人份，以及雙人觀光巴士4小時日間票，加購高鐵聯票平日再享延遲退房至14:00，悠閒感受城市之美。

喜愛文化藝術旅遊者，可選擇捷絲旅台南虎山館，雙人3天2夜鼓城家庭套房每房9,999元起(含早餐)，加購高鐵聯票即贈「埃及之王：法老」免預約特展門票2張，輕鬆安排文化藝術之旅；若想親近自然山景，花蓮太魯閣晶英酒店，雙人3天2夜山嵐客房每房每晚10,340元起(含早餐)，加購高鐵聯票更可享平日延後退房一小時禮遇，沉浸峽谷壯麗景致，感受山林靜謐之美。

台灣高鐵「飯店聯票」整合優質住宿與交通服務，旅客預訂合作飯店即可享加購高鐵車票折扣，無論五星級飯店、商務酒店或特色旅宿，皆能滿足多元旅遊需求，一次完成食宿與交通安排。此次，特別加碼房型升等、延遲退房等多重禮遇，讓旅遊更輕鬆、更超值，現在就啟程規劃春日之旅。

旅遊 早餐 晶華

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