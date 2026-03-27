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愚人節真心不騙！85℃「小桃氣」4月1日買一送一 兩杯61元限時一天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
4月1日愚人節快閃優惠，85℃大杯「小桃氣」買1送1，兩杯只要61元。圖/85度C提供
4月1日愚人節快閃優惠，85℃大杯「小桃氣」買1送1，兩杯只要61元。圖/85度C提供

愚人節不只開玩笑，也能來點真的優惠。連鎖咖啡品牌85℃將於4月1日愚人節推出限定快閃活動，人氣氣泡飲「小桃氣」大杯祭出買一送一優惠，原價61元直接變成兩杯61元。

「小桃氣」主打春季清爽系風味，以蜜桃果香為主角，結合沁涼氣泡水打造輕盈口感。粉嫩外觀搭配帶氣感的酸甜滋味，被不少消費者視為「初戀系飲品」，也是近年85℃季節飲品中討論度相當高的品項之一。

業者表示，蜜桃醬與氣泡水經比例調配後，入口先感受到濃郁果香，接著氣泡在舌尖跳動，甜中帶爽，特別適合春夏轉換時節飲用，也讓愚人節多了一點輕鬆甜味。

此次優惠僅限4月1日當天門市現場購買，每人可依門市規範選購。活動不適用寄杯服務，亦不開放透過85 Cafe APP外送、自取或電話訂購。「小桃氣」為固定微糖、少冰設定，且不開放加料。

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