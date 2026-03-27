走進忍者故鄉！三重伊賀從忍術修行到忍者電車一次體驗

至今仍難以言傳的「忍者」，不僅存留於動漫或卡通，它也是一段真實的歷史。若要追溯忍者之源，必得來到三重縣的伊賀市，此地從戰國時代即以情報戰與潛伏技術聞名，今日則化身為「忍者之里」，從吃喝住玩到沈浸式體驗，讓旅人恍若穿越了時空，來一趟「成為忍者」的旅行。

此次，我們以最舒適便利的近鐵周遊券暢遊伊賀，慢遊忍者的故鄉。

●一日忍者訓練：萬川集海

在伊賀，當一天忍者，真的是太精彩的動漫實況旅行。從密傳古書到忍者列車，這也是一場潛行於歷史的旅程。

清晨的伊賀，空氣中帶著山城的靜謐，老宅錯落、綠蔭環抱，很有一種屬於忍者、低調不張揚卻有深藏著故事的地方。要追尋忍術源頭，得從《萬川集海》開始，這本江戶時代編纂的忍術典籍，被視為伊賀流忍術的集大成之作，記錄了情報蒐集、潛入技巧到生存知識等實戰內容。如今，這本古書不再存於歷史文獻中，而是被轉化為一座可以「親身體驗」的空間，也是全新的景點，就名為「萬川集海」。

這座新開幕的體驗館，直接將「忍術」變成一場任務遊戲，同行旅友稱之「古代版的生存遊戲」。潛入之前，得先換上一身黑的忍者服裝、戴上安全帽，從黑暗中行走學起，忽而鑽入地道、或翻越狹窄的山坡，甚至邊隱身邊得走完山谷裡危機重重的吊橋、橋下即是深淵⋯⋯最後才算完成忍者的修行，取得證書，正式成為初階忍者。

館內還設有忍者主題餐廳與商店，處處充滿忍者風格。預計4、5月將開幕的忍者客房，僅有3間，同樣得摸黑按下神秘之鍵，進入洞穴、找尋休憩之所，客房皆為上下鋪設計，最棒的是，住客可自由體驗忍者空間，習得更高忍術。

●真正忍者日常：伊賀流忍者博物館

想理解忍者真實的樣貌，那必得走一趟伊賀流忍者博物館。

博物館中最精彩之處，是那棟看似普通、實則機關重重的「忍者屋敷」。暗門、密道、隱藏樓梯，每一處都是為了「逃生與隱匿」而設計——因為忍者的任務核心，從來不為戰鬥，而是潛伏、探秘與生存。

此外，館內還收藏了超過400種的忍具，從手裏劍到各種暗器一應俱全，並透過真人實戰演出，從忍術動作、速度與力量兼具的展演，讓人瞬間理解「忍者為何存在」？有旅人形容，這裡不像是劇場，更像一堂立體的歷史課。

●連電車都有戲：忍者電車

在伊賀，走在路間，隨處可見的地面孔蓋、小型雕塑，或川流於街道的公車、車站，處處都有忍者圖形，就連連電車通勤也可以很忍者。

行駛於伊賀鐵道的「忍者電車」，從踏入票口就感受到忍者隨行。剪票處上方隱藏著忍者，車頭正是忍者凌厲雙眼，就連車內握把都繪有不同的忍者武器，稍一抬眼，一身黑的忍者正隱身在行李架上探查四周，只露出沈靜的雙眼。

這條鐵道串起伊賀上野城、忍者博物館與市區景點，是忍者聚落間最具特色的交通選擇，也讓「移動」成為旅遊的一部分。

●住進忍者歷史：分散式的旅宿

忍者體驗太有趣，強烈推薦在伊賀多留幾日，近年興起的

NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是最佳入住選擇。業者將百年町家改造為分散式的旅宿，將整座城下町變身為一間「沒有圍牆的飯店」，旅人需帶著地圖找到夜宿之所，途遇重重忍者，逛遊街區也很有趣。

因每間老房舍的歷史與規劃不同，拿鑰匙的瞬間，也像玩一場解謎遊戲。木造建築外飄揚著藍色布簾，進入充滿歷史感的木門、日式優雅庭院，開啟房門，緩緩來到夜宿的榻榻米空間，極其安靜的街道，時間似在此地也慢了下來。

●忍者的三餐：主題餐桌的幽默感

在伊賀，就連忍者吃喝，也成賣點。萬川集海內的忍者餐廳，將「忍者飲食」轉化為現代料理，從擺盤到食材都帶點任務感，尤其料理人時而大吼開蓋，時又戲劇感十足的翻煮，秀味十足。此外，當地也有許多結合在地食材（如伊賀牛）的餐廳，以忍者為主題布置，或是手裏劍直接變身餐食。在此，忍者即生活。

特別推薦一款忍者餅乾，據說靈感源自過去忍者攜帶的乾糧，被稱之「日本最硬」餅乾，難以一口咬下，硬度十分，口感紮實，入口後慢慢待其化開，帶點甜香，佐杯水，快速飽足。

車站名也掛上忍者，從踏進車站那一刻，恍如時有忍者隨行。記者羅建怡/攝影

忍者也用燈，但僅瞬間，快速移轉。記者羅建怡/攝影

想習得忍術，需會投擲手裏劍。記者羅建怡/攝影

車廂內也藏有忍者。記者羅建怡/攝影

街道地面的孔蓋也有忍者。記者羅建怡/攝影

街角一景，忍者無處不在。記者羅建怡/攝影

忍者伴手禮，多到數不清，可愛有趣讓人買不停手。記者羅建怡/攝影

老房舍翻新為住所，典雅幽靜。記者羅建怡/攝影

搭著近鐵來到忍者聚落，開啟旅遊新視野。記者羅建怡/攝影

超有趣的忍者列車。記者羅建怡/攝影

街區無處不忍者。記者羅建怡/攝影

小小伴手禮，忍者化身可愛貓咪。記者羅建怡/攝影

忍術第一課，學會在黑暗中隱身、行走。記者羅建怡/攝影

忍術學習，全程在暗黑世界中。記者羅建怡/攝影

還未對外公開的忍者套房，僅三間。記者羅建怡/攝影

老宅改建為旅宿，充滿歷史感，住來也舒適。記者羅建怡/攝影

剪票口四周，隱藏各種忍術與忍者。記者羅建怡/攝影

老房舍翻新為住所，典雅幽靜。記者羅建怡/攝影

餐桌上也見忍者。記者羅建怡/攝影

最硬餅乾，以忍者食物為發想，很適合當伴手禮。記者羅建怡/攝影

忍術也包括在黑暗中學習正確方位。記者羅建怡/攝影

街道上偶遇忍者巴士。記者羅建怡/攝影

分散式的老宅住宿體驗，讓旅行更有情味。圖/摘自NIPPONIA HOTEL官網

手裏劍變身甜點。記者羅建怡/攝影