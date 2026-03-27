走進忍者故鄉！三重伊賀從忍術修行到忍者電車一次體驗
至今仍難以言傳的「忍者」，不僅存留於動漫或卡通，它也是一段真實的歷史。若要追溯忍者之源，必得來到三重縣的伊賀市，此地從戰國時代即以情報戰與潛伏技術聞名，今日則化身為「忍者之里」，從吃喝住玩到沈浸式體驗，讓旅人恍若穿越了時空，來一趟「成為忍者」的旅行。
此次，我們以最舒適便利的近鐵周遊券暢遊伊賀，慢遊忍者的故鄉。
●一日忍者訓練：萬川集海
在伊賀，當一天忍者，真的是太精彩的動漫實況旅行。從密傳古書到忍者列車，這也是一場潛行於歷史的旅程。
清晨的伊賀，空氣中帶著山城的靜謐，老宅錯落、綠蔭環抱，很有一種屬於忍者、低調不張揚卻有深藏著故事的地方。要追尋忍術源頭，得從《萬川集海》開始，這本江戶時代編纂的忍術典籍，被視為伊賀流忍術的集大成之作，記錄了情報蒐集、潛入技巧到生存知識等實戰內容。如今，這本古書不再存於歷史文獻中，而是被轉化為一座可以「親身體驗」的空間，也是全新的景點，就名為「萬川集海」。
這座新開幕的體驗館，直接將「忍術」變成一場任務遊戲，同行旅友稱之「古代版的生存遊戲」。潛入之前，得先換上一身黑的忍者服裝、戴上安全帽，從黑暗中行走學起，忽而鑽入地道、或翻越狹窄的山坡，甚至邊隱身邊得走完山谷裡危機重重的吊橋、橋下即是深淵⋯⋯最後才算完成忍者的修行，取得證書，正式成為初階忍者。
館內還設有忍者主題餐廳與商店，處處充滿忍者風格。預計4、5月將開幕的忍者客房，僅有3間，同樣得摸黑按下神秘之鍵，進入洞穴、找尋休憩之所，客房皆為上下鋪設計，最棒的是，住客可自由體驗忍者空間，習得更高忍術。
●真正忍者日常：伊賀流忍者博物館
想理解忍者真實的樣貌，那必得走一趟伊賀流忍者博物館。
博物館中最精彩之處，是那棟看似普通、實則機關重重的「忍者屋敷」。暗門、密道、隱藏樓梯，每一處都是為了「逃生與隱匿」而設計——因為忍者的任務核心，從來不為戰鬥，而是潛伏、探秘與生存。
此外，館內還收藏了超過400種的忍具，從手裏劍到各種暗器一應俱全，並透過真人實戰演出，從忍術動作、速度與力量兼具的展演，讓人瞬間理解「忍者為何存在」？有旅人形容，這裡不像是劇場，更像一堂立體的歷史課。
●連電車都有戲：忍者電車
在伊賀，走在路間，隨處可見的地面孔蓋、小型雕塑，或川流於街道的公車、車站，處處都有忍者圖形，就連連電車通勤也可以很忍者。
行駛於伊賀鐵道的「忍者電車」，從踏入票口就感受到忍者隨行。剪票處上方隱藏著忍者，車頭正是忍者凌厲雙眼，就連車內握把都繪有不同的忍者武器，稍一抬眼，一身黑的忍者正隱身在行李架上探查四周，只露出沈靜的雙眼。
這條鐵道串起伊賀上野城、忍者博物館與市區景點，是忍者聚落間最具特色的交通選擇，也讓「移動」成為旅遊的一部分。
●住進忍者歷史：分散式的旅宿
忍者體驗太有趣，強烈推薦在伊賀多留幾日，近年興起的
NIPPONIA HOTEL伊賀上野城下町是最佳入住選擇。業者將百年町家改造為分散式的旅宿，將整座城下町變身為一間「沒有圍牆的飯店」，旅人需帶著地圖找到夜宿之所，途遇重重忍者，逛遊街區也很有趣。
因每間老房舍的歷史與規劃不同，拿鑰匙的瞬間，也像玩一場解謎遊戲。木造建築外飄揚著藍色布簾，進入充滿歷史感的木門、日式優雅庭院，開啟房門，緩緩來到夜宿的榻榻米空間，極其安靜的街道，時間似在此地也慢了下來。
●忍者的三餐：主題餐桌的幽默感
在伊賀，就連忍者吃喝，也成賣點。萬川集海內的忍者餐廳，將「忍者飲食」轉化為現代料理，從擺盤到食材都帶點任務感，尤其料理人時而大吼開蓋，時又戲劇感十足的翻煮，秀味十足。此外，當地也有許多結合在地食材（如伊賀牛）的餐廳，以忍者為主題布置，或是手裏劍直接變身餐食。在此，忍者即生活。
特別推薦一款忍者餅乾，據說靈感源自過去忍者攜帶的乾糧，被稱之「日本最硬」餅乾，難以一口咬下，硬度十分，口感紮實，入口後慢慢待其化開，帶點甜香，佐杯水，快速飽足。
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