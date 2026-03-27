王品旗下石二鍋37店增宵夜場、營業至凌晨12點 牛奶鍋人氣回歸

國民平價火鍋霸主「石二鍋」，宣布即日起部分門市周五、周六加開宵夜場，營業至凌晨12點。4/11前晚上10點後進店內用套餐，再送上選豬肉或雪花牛肉。同時推出牛奶季，3款期間限定湯底，起司牛奶、松露牛奶和椒麻牛奶鍋，升級價59元起。零售商品添生力軍，「石二鍋 Q彈香菇貢丸」即日起上架全聯、家樂福和MOMO等通路。「12mini快煮小火鍋」為小資族應援，3/31前於LINE官方帳號輸入關鍵字或在瘋美食APP免費領券，票券消費就招待「芋香貢丸」1份。

加完班不必再委屈自己吃泡麵，可到「石二鍋」37間門市嗑個火鍋再回家，新增宵夜場的門市遍及北中南東，每周五、周六營業至凌晨12點，最後點餐時間為晚上11點，全門市免收服務費、招牌檸檬冬瓜冰沙喝到飽，部分門市還能無限續白飯，堪稱是高CP值的宵夜福音。

忠「石」鍋友敲碗已久的牛奶季也人氣回歸，「起司牛奶鍋」以香醇牛奶為基底，鋪上黃金起司，湯頭鹹香濃郁。「松露牛奶鍋」滑順奶香帶有松露香氣，松露控千萬別錯過。「椒麻牛奶鍋」溫潤跟辛香交織，涮肉超對味，新鍋升級加價59元起。即日起消費套餐，還能用優惠價格加購冰鮮小卷、花枝蝦漿滑或剝皮辣椒豬肉丸等美味好料。

與門市同款的Q彈香菇貢丸在連鎖超市也買得到，王品集團子公司萬鮮推出「石二鍋 Q彈香菇貢丸」即日起上架全聯、家樂福、MOMO和王品瘋美食購物網等通路。嚴選台灣原塊豬腿肉，充分絞打使肉質紮實多汁，堅持採用台灣本島香菇，香氣醇濃，方便料理更是冰箱常備品，讓家常料理省時又省力。

平價又美味的「12mini快煮小火鍋」，超值鍋物149元起，湯底選項豐富，內用還可無限續白飯和飲品，倍受小資上班族和學生族群歡迎，3/31前在LINE官方帳號輸入「春日應援」或憑瘋美食APP「來換禮物」領取免費贈菜券，憑券到店消費任一鍋物，就可兌換「芋香貢丸」1份。