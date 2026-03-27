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長榮航2026春季限時優惠 精選航線最低3,122元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠正式起跑！業者提供
長榮航空2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠正式起跑！業者提供

長榮航空2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠正式起跑，即日起至4月20日止，凡購買2026年8月31日前從台灣地區出發之指定航線，即刻享優惠票價77折起。

「春季啟航 即刻起飛」限時優惠推出熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4,695元起(未稅)、桃園－釜山來回最低6,245元起(未稅)、桃園－神戶來回最低8,381元起(未稅)、桃園－東京來回最低只要9,865元起(未稅)；美澳航線也推出超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低17,024元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低23,738元起(含稅)，桃園－舊金山來回最低也只要24,349元起(含稅)。

喜愛青森的旅客有福了！3月29日至4月26日、6月1日至10月24日期間長榮航空每日飛往青森，邀您春季弘前城賞櫻、夏季必訪睡魔祭與秋季八甲田山賞楓等風景名勝等您造訪，安排行程更便利。

長榮航空自4月30日起高雄－首爾航線將改為深受旅客喜愛的Hello Kitty彩繪機粉萌機營運！5月20日起高雄出發往東京(BR108/107)、上海(BR706/705)及澳門(BR833/834)航線，也將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。此外也為高雄出發的旅客推出專屬回饋活動，凡於官網或EVA AIR App購買5月20日至6月30日高雄飛往東京、上海、澳門、首爾之個人機票，即可參加抽獎活動，有機會獲得高雄出發不限航點經濟艙來回機票，以及知名品牌旅行箱、餐券等多項好禮等你來拿。

為慶祝長榮航空6月26日開闢美國首府華盛頓直飛航線，特別推出會員加碼優惠，無限萬哩遊會員購買長榮航空華盛頓航線機票，並於搭機前完成哩程累計優惠活動註冊，即可享額外卡籍航段數、卡籍哩程及獎勵哩程加贈，一趟來回最高可獲得41,504哩，相當於兌換豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需哩程數；凡透過官網或EVA AIR App購買華盛頓航線機票，還可以參加三星手機抽獎活動。

另外同步推出的洛杉磯指定航班升等禮遇，會員可享艙位升等7折優惠，最低12,950哩即可晉升豪華體驗。

除了票價優惠外，長榮航空亦推出會員專屬好康，無限萬哩遊會員於6月30日前完成註冊及搭乘，即可獲得額外卡籍哩程和卡籍航段數；持國泰世華或美國運通長榮航空聯名卡，於官網或EVA AIR App購票，還可再享最高6,000卡籍哩程。

長榮航 長榮航空 高雄

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