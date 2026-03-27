全台最大三層樓的香奈兒！SOGO復興全新地標 代表性元素風格寓所

精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）的遠東SOGO精品店以全新姿態亮相。香奈兒於2007年首度進駐復興SOGO、歷經18個月經新裝修裝修，如今擴建為280坪三層樓的寬敞空間，內部設有雙透明電梯，是目前香奈兒在台最大精品店。走進這座全新空間，彷彿踏入品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的巴黎寓所，從空間設計、藝術陳列到產品，完美融合品牌經典語彙與當代藝術，打造出溫暖又高級的購物體驗。

精品店的外觀便彰顯出香奈兒的極簡美學：白色玻璃材質打造的屏風式外牆，搭配黑色勾邊，讓人想起品牌經典包裝的撞色設計。由品牌長期合作建築師Peter Marino擔綱打造的店內空間，體現其將藝術融入建築的設計願景，整體靈感源自香奈兒康朋街31號寓所，並揉合來自香奈兒女士修道院成長歷程的靈感元素，黑、白、米、金的品牌代表色組成主要的視覺基調，巧妙融入18世紀古典主義風格。每個空間都精心鋪設讓人想起斜紋軟呢的織紋地毯，營造舒適的居家氛圍之際也讓各區域既獨立又相融。因應店舖狹長的空間形式裝設的透明雙電梯，門板亦為特別訂製，每層樓均別具風格特色。

一樓彷彿迎賓的「客廳」空間，寬敞的包款與配飾展售區，可見本季熱門長型購物包與CHANEL 25包款全新款式齊聚。珠寶腕表作品則有別以往散落展示，集中於擴大面積的專區，以便於配搭服裝的入門款為主，展售包括Coco Crush、N°5、Comète彗星、Camélia山茶花等高級珠寶系列，以及J12、Première、BOY·FRIEND經典腕表。

搭乘電梯來到二樓，彷彿來到能與三五親密好友共享佳餚的私密空間。在Goossens金銀工坊特製的水晶吊燈照耀下，鞋履沙龍以日本藝術家Nancy Lorenz的金箔鏡面作品為視覺亮點，斜紋軟呢沙發營造出舒適的休憩氛圍，襯托全新風格的香奈兒經典雙色鞋。在新任藝術總監Matthieu Blazy的發想下，雙色鞋透過配色比例的變化，推出多樣豐富的新款式，方頭V口的設計更在本月上市後成為時尚圈話題度最高的熱賣款。

三樓的高級時裝專區專屬空間，則猶如私密性極高的臥室，共設有4個VIP試衣間。Thierry Leproust設計的幾何圖形邊桌在電梯口迎接到訪的賓客，壁面裝飾高雅織品，處處彰顯品牌細節。每一間試衣間都點綴了當代藝術家的作品：Agnes Martin的極簡線條畫、Julian Lethbridge的石版畫、韓國藝術家金玟廷的韓紙藝術作品、Aaron Poritz設計的雕塑椅子與Christophe Côme的金屬玻璃咖啡桌相映成趣，藝術與精品自然對話。

如今在眾所期盼下終於到店的2026春夏系列的服飾也是一場迷人的對話：藝術總監Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒跨時空對話。對話分為三段篇章展開，「矛盾美學」體現於揉合女性優雅及男性陽剛氣息的套裝，回歸到香奈兒女士過往經常從男裝中擷取靈感、平衡女性魅力，讓實用與迷人並存；「日常」主題可見於彷彿歷經代代傳承與反覆使用的包款、帶有毛邊的經典斜紋軟呢、飄逸真絲與輕盈平紋針織的材質混搭，讓日常穿搭兼具實用性與柔美魅力。「普世魅力」則延伸香奈兒風格，透過有別以往的手工編結斜紋軟呢的格紋，將香奈兒套裝的結構美感帶向令人企盼的嶄新未來。

銀色飾以水鑽與黃色小鳥墜飾耳環。圖／香奈兒提供

棕色柔軟皮革肩背包特大款。圖／香奈兒提供

一出三樓電梯口就會看到展示最新一季春夏系列的服裝。圖／香奈兒提供

紅色揉皺2.55口蓋包。圖／香奈兒提供

本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供

紅藍色琉璃珠墜式耳環。圖／香奈兒提供

配件與小皮件區。圖／香奈兒提供

本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供

綠色鱷魚壓紋小型購物包。圖／香奈兒提供

紅色山茶花胸針。圖／香奈兒提供

二樓的鞋履沙龍以藝術家Nancy Lorenz創作的金箔鏡面作品為視覺亮點。圖／香奈兒提供

米黑雙色後繫帶方頭高跟鞋。圖／香奈兒提供

鞋履沙龍入口。圖／香奈兒提供

金色菱格紋揉皺迷你晚宴包。圖／香奈兒提供

白米色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供

配飾區。圖／香奈兒提供

金色花卉造型鑲以雙C LOGO項鍊。圖／香奈兒提供

從一樓進入店鋪後即為包款區。圖／香奈兒提供

紅色飾以黑色緄邊鱷魚壓紋高跟鞋。圖／香奈兒提供

一樓亦設有專門的珠寶腕表區，展售入門款式的高級珠寶與表款。圖／香奈兒提供

店舖外觀櫥窗。圖／香奈兒提供