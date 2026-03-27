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全台最大三層樓的香奈兒！SOGO復興全新地標 代表性元素風格寓所

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒Sogo復興精品店外觀。圖／香奈兒提供
香奈兒Sogo復興精品店外觀。圖／香奈兒提供

精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL）的遠東SOGO精品店以全新姿態亮相。香奈兒於2007年首度進駐復興SOGO、歷經18個月經新裝修裝修，如今擴建為280坪三層樓的寬敞空間，內部設有雙透明電梯，是目前香奈兒在台最大精品店。走進這座全新空間，彷彿踏入品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的巴黎寓所，從空間設計、藝術陳列到產品，完美融合品牌經典語彙與當代藝術，打造出溫暖又高級的購物體驗。

精品店的外觀便彰顯出香奈兒的極簡美學：白色玻璃材質打造的屏風式外牆，搭配黑色勾邊，讓人想起品牌經典包裝的撞色設計。由品牌長期合作建築師Peter Marino擔綱打造的店內空間，體現其將藝術融入建築的設計願景，整體靈感源自香奈兒康朋街31號寓所，並揉合來自香奈兒女士修道院成長歷程的靈感元素，黑、白、米、金的品牌代表色組成主要的視覺基調，巧妙融入18世紀古典主義風格。每個空間都精心鋪設讓人想起斜紋軟呢的織紋地毯，營造舒適的居家氛圍之際也讓各區域既獨立又相融。因應店舖狹長的空間形式裝設的透明雙電梯，門板亦為特別訂製，每層樓均別具風格特色。

一樓彷彿迎賓的「客廳」空間，寬敞的包款與配飾展售區，可見本季熱門長型購物包與CHANEL 25包款全新款式齊聚。珠寶腕表作品則有別以往散落展示，集中於擴大面積的專區，以便於配搭服裝的入門款為主，展售包括Coco Crush、N°5、Comète彗星、Camélia山茶花等高級珠寶系列，以及J12、Première、BOY·FRIEND經典腕表。

搭乘電梯來到二樓，彷彿來到能與三五親密好友共享佳餚的私密空間。在Goossens金銀工坊特製的水晶吊燈照耀下，鞋履沙龍以日本藝術家Nancy Lorenz的金箔鏡面作品為視覺亮點，斜紋軟呢沙發營造出舒適的休憩氛圍，襯托全新風格的香奈兒經典雙色鞋。在新任藝術總監Matthieu Blazy的發想下，雙色鞋透過配色比例的變化，推出多樣豐富的新款式，方頭V口的設計更在本月上市後成為時尚圈話題度最高的熱賣款。

三樓的高級時裝專區專屬空間，則猶如私密性極高的臥室，共設有4個VIP試衣間。Thierry Leproust設計的幾何圖形邊桌在電梯口迎接到訪的賓客，壁面裝飾高雅織品，處處彰顯品牌細節。每一間試衣間都點綴了當代藝術家的作品：Agnes Martin的極簡線條畫、Julian Lethbridge的石版畫、韓國藝術家金玟廷的韓紙藝術作品、Aaron Poritz設計的雕塑椅子與Christophe Côme的金屬玻璃咖啡桌相映成趣，藝術與精品自然對話。

如今在眾所期盼下終於到店的2026春夏系列的服飾也是一場迷人的對話：藝術總監Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒跨時空對話。對話分為三段篇章展開，「矛盾美學」體現於揉合女性優雅及男性陽剛氣息的套裝，回歸到香奈兒女士過往經常從男裝中擷取靈感、平衡女性魅力，讓實用與迷人並存；「日常」主題可見於彷彿歷經代代傳承與反覆使用的包款、帶有毛邊的經典斜紋軟呢、飄逸真絲與輕盈平紋針織的材質混搭，讓日常穿搭兼具實用性與柔美魅力。「普世魅力」則延伸香奈兒風格，透過有別以往的手工編結斜紋軟呢的格紋，將香奈兒套裝的結構美感帶向令人企盼的嶄新未來。

銀色飾以水鑽與黃色小鳥墜飾耳環。圖／香奈兒提供
銀色飾以水鑽與黃色小鳥墜飾耳環。圖／香奈兒提供

棕色柔軟皮革肩背包特大款。圖／香奈兒提供
棕色柔軟皮革肩背包特大款。圖／香奈兒提供

一出三樓電梯口就會看到展示最新一季春夏系列的服裝。圖／香奈兒提供
一出三樓電梯口就會看到展示最新一季春夏系列的服裝。圖／香奈兒提供

紅色揉皺2.55口蓋包。圖／香奈兒提供
紅色揉皺2.55口蓋包。圖／香奈兒提供

本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供
本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供

紅藍色琉璃珠墜式耳環。圖／香奈兒提供
紅藍色琉璃珠墜式耳環。圖／香奈兒提供

配件與小皮件區。圖／香奈兒提供
配件與小皮件區。圖／香奈兒提供

本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供
本次開幕同步呈獻香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy打造的2026年春夏系列。圖／香奈兒提供

綠色鱷魚壓紋小型購物包。圖／香奈兒提供
綠色鱷魚壓紋小型購物包。圖／香奈兒提供

紅色山茶花胸針。圖／香奈兒提供
紅色山茶花胸針。圖／香奈兒提供

二樓的鞋履沙龍以藝術家Nancy Lorenz創作的金箔鏡面作品為視覺亮點。圖／香奈兒提供
二樓的鞋履沙龍以藝術家Nancy Lorenz創作的金箔鏡面作品為視覺亮點。圖／香奈兒提供

米黑雙色後繫帶方頭高跟鞋。圖／香奈兒提供
米黑雙色後繫帶方頭高跟鞋。圖／香奈兒提供

鞋履沙龍入口。圖／香奈兒提供
鞋履沙龍入口。圖／香奈兒提供

金色菱格紋揉皺迷你晚宴包。圖／香奈兒提供
金色菱格紋揉皺迷你晚宴包。圖／香奈兒提供

白米色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供
白米色CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供

配飾區。圖／香奈兒提供
配飾區。圖／香奈兒提供

金色花卉造型鑲以雙C LOGO項鍊。圖／香奈兒提供
金色花卉造型鑲以雙C LOGO項鍊。圖／香奈兒提供

從一樓進入店鋪後即為包款區。圖／香奈兒提供
從一樓進入店鋪後即為包款區。圖／香奈兒提供

紅色飾以黑色緄邊鱷魚壓紋高跟鞋。圖／香奈兒提供
紅色飾以黑色緄邊鱷魚壓紋高跟鞋。圖／香奈兒提供

一樓亦設有專門的珠寶腕表區，展售入門款式的高級珠寶與表款。圖／香奈兒提供
一樓亦設有專門的珠寶腕表區，展售入門款式的高級珠寶與表款。圖／香奈兒提供

店舖外觀櫥窗。圖／香奈兒提供
店舖外觀櫥窗。圖／香奈兒提供

三樓為高級時裝的專屬空間。圖／香奈兒提供
三樓為高級時裝的專屬空間。圖／香奈兒提供

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