4人套餐72折！首間山野風鍋物「四季花月」有9種湯底、浮誇肉花圈

全新火鍋品牌「四季花月」即日起於台北松山區正式開幕，店內標榜是全台首間「山野風」火鍋，營造出自然風格的用餐環境，並提供9款湯底與多種肉品，成為鍋物愛好者的新選擇。為慶祝開幕，即日起至4月6日，4人豪華套餐祭出72折優惠，現省1,500元，還有機會抽中888元現金折價券。

四季花月空間設計採用土牆、原木及石材等元素，讓用餐空間充滿大自然氛圍，搭配暖色系的柔和燈光及舒適桌距，打造宛若置身山野、自在舒適的用餐體驗。同時店內並導入「無煙淨化」設備系統，讓餐廳整體空氣保持清新流通並減少異味，讓民眾吃完鍋仍能保持清爽。

餐點部份，四季花月共提供9款不同鍋底。包括有「香醇牛奶鍋」、「番茄果香鍋」及「胡椒豬骨雞鍋」等經典口味，另外還有以南瓜底揉合酸菜的「酸爽金湯鍋」，採用雲南羊耳菌的「山珍松茸鍋」，還有100%純椰子水熬煮雞湯的「椰香益活雞鍋」，以及帶有南洋氣息的「酸辣冬陰功鍋」。針對無辣不歡的民眾，還有四川花椒、朝天椒及數十種辛香料爆炒牛油製成的「重慶麻辣鍋」，以及將多種辛香料與豆瓣醬慢火熬煮的「成都香辣鍋」。鍋底每款520～650元，鴛鴦鍋520元，三格賓士鍋630元。

四季花月提供有豐富的肉品、海鮮、丸餃類、內臟類等食材選擇，肉品即提供日本A5和牛紐約客、日本A5和牛嫩肩、美國牛小排到西班牙伊比利豬梅花、紐西蘭小羔羊及益活去骨雞腿，每份198～1,558元不等，另外還有鮮辛山葵9秒牛肉、焰麻烈辣9秒牛肉等4款特殊口味的牛肉，輕涮9秒就能嚐到不同醃料的特殊風味。另外店內也設計豪華的「山野肉花圈」，將肉品環形木盤裝盛上桌，宛若在鍋邊綻放的花園，共有「3種精選牛部位」、「2種精選牛＋2種精選豬」、「2種精選牛＋2種精選豬＋1種精選羊」等3種搭配組合，每套1,788～2,188元。

此外，店內並提供多種海鮮、丸滑食材供民眾選擇，還有多款無酒精特色調飲，為火鍋時光增添風味層次。即日起至4月6日，「4人豪華套餐」享72折優惠，現省1,500元，用餐並有機會抽中「888元現金折價券」。

店內提供珍馥松露9秒牛肉、鮮辛山葵9秒牛肉、焰麻烈辣9秒牛肉等4款特殊口味的牛肉，每份400～420元。圖／四季花月提供

慶祝開幕，4人豪華套餐享72折優惠。圖／四季花月提供

四季花月主打9種特色鍋底，以及豐富的食材選擇。圖／四季花月提供

店內提供多款特色調飲，帶來不同的風味延伸。圖／四季花月提供