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副總統訪台北時裝周品牌秀 讚時尚產業多元豐沛創作能量
副總統蕭美琴今晚參觀「2026台北時裝週AW26」C JEAN品牌秀，親身見證台灣時尚產業豐沛且多元的創作能量，肯定時裝週作為平台，成功串聯設計創作、產業發展與國際交流，展現台灣時尚走向世界的創新實力與發展潛力。
總統府發布新聞稿指出，副總統蕭美琴晚間前往松山文創園區參觀「2026台北時裝週AW26」C JEAN品牌秀，親身見證台灣時尚產業多元且豐沛的創作能量，並肯定該平台促進創作、產業與國際交流的多元發展。
總統府表示，本屆台北時裝週AW26匯聚入選品牌與設計團隊，透過多元形式的展演與發表，展現創作成果，並與產業夥伴、媒體及觀眾進行交流互動，充分體現台灣時尚產業的創新活力與國際潛力。
與會者包括文化部次長王時思、民進黨立委吳思瑤、監察委員范巽綠、台灣設計研究院院長張基義等人。
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