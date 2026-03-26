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副總統訪台北時裝周品牌秀 讚時尚產業多元豐沛創作能量

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（前左3）26日晚間在文化部次長王時思（前左2）與民進黨立委吳思瑤（前左）等陪同下，到松山文創園區觀賞台北時裝週AW26伸展台走秀。圖／文化部提供 （中央社）
副總統蕭美琴（前左3）26日晚間在文化部次長王時思（前左2）與民進黨立委吳思瑤（前左）等陪同下，到松山文創園區觀賞台北時裝週AW26伸展台走秀。圖／文化部提供 （中央社）

副總統蕭美琴今晚參觀「2026台北時裝週AW26」C JEAN品牌秀，親身見證台灣時尚產業豐沛且多元的創作能量，肯定時裝週作為平台，成功串聯設計創作、產業發展與國際交流，展現台灣時尚走向世界的創新實力與發展潛力。

總統府發布新聞稿指出，副總統蕭美琴晚間前往松山文創園區參觀「2026台北時裝週AW26」C JEAN品牌秀，親身見證台灣時尚產業多元且豐沛的創作能量，並肯定該平台促進創作、產業與國際交流的多元發展。

總統府表示，本屆台北時裝週AW26匯聚入選品牌與設計團隊，透過多元形式的展演與發表，展現創作成果，並與產業夥伴、媒體及觀眾進行交流互動，充分體現台灣時尚產業的創新活力與國際潛力。

與會者包括文化部次長王時思、民進黨立委吳思瑤、監察委員范巽綠、台灣設計研究院院長張基義等人。

吳思瑤 文化部 民進黨 總統府 蕭美琴

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