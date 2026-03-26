副總統訪台北時裝周品牌秀 讚時尚產業多元豐沛創作能量

「茶湯會」自4月1日起，將推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」，以招牌鐵觀音茶底加入特調蜜柑醬，呈現焙火茶韻與柑橘果香交織的獨特風味，另可依個人喜愛加入寒天晶球、愛玉風味凍、咖啡凍等不同配料，增加咀嚼樂趣與品飲樂趣，每杯65元起。慶祝新品登場，會員將可獲得「單杯9折」電子票券，適用於4月1日至4月3日；4月7日至4月19日，購買蜜柑系列新品任2杯，即享88折優惠。

2026-03-26 18:56