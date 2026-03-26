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「黑白大廚」安成宰重回「亞洲50」 MOSU Seoul餐廳站穩第41名
安成宰主廚回來了！繼3月5日以「MOSU Seoul」獲得米其林二星肯定後，安成宰日前風塵僕僕地飛到香港參加2026「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」頒獎典禮，以重新入圍（re-entry）餐廳的身份，搶進亞洲前50強，站穩No.41。
「MOSU Seoul」2017年創立於首爾漢南洞，自2019年起，接連獲得米其林一、二、三星殊榮；在2023年至2024年間，「MOSU Seoul」曾是韓國唯一的米其林三星餐廳。不過餐廳之後面臨改組，安成宰決定結束與主要投資方CJ集團的合作關係，於是餐廳在2024年元月底休業，直到2025年3月22日搬遷至首爾龍山區新址後才重新恢復營業。
回顧「MOSU Seoul」上一次進入「亞洲50最佳餐廳」榜單，已經是2024年的事，當時的排名，恰好也跟今年一樣是第41名。不過安成宰表示，他並不是很在意排名這檔事，「更重要的是，在這裡可以感覺到全體的凝聚力，一種大家聚在一起，一同見見老朋友與新朋友的感覺。」他說：「我們都是廚師同業，能夠有這樣的交流機會，令人格外感恩。」
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