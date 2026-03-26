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台灣子弟亞洲發光！劉家旻獲亞洲最佳侍酒師、劉禾森掌勺「凌瓏」排第9

聯合報／ 記者 錢欽青高婉珮 ／即時報導
劉禾森（前排左二）與「凌瓏 （Ling Long）」團隊。圖／摘自IG（@restaurant_linglong）
劉禾森（前排左二）與「凌瓏 （Ling Long）」團隊。圖／摘自IG（@restaurant_linglong）

2026「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」頒獎典禮將亞洲傑出餐飲人匯聚至東方之珠香港，除了表現出色的台灣餐廳代表以外，其中更不乏在亞洲各地發光發熱的台灣子弟。

今年代表新加坡餐廳「Odette」（No.19），榮獲「亞洲最佳侍酒師獎 」殊榮的劉家旻（Lesley Liu），正是來自台灣的女兒。她的人生品酒啟蒙，源自父親對威士忌的喜愛；23歲進入餐飲業，在台中樂沐餐廳擔任外場工作後，便迷上了葡萄酒。

為了達到成為國際侍酒師的夢想，劉家旻不惜辭職、隻身赴海外工作，順利成為台灣首位獲得國際侍酒師公會（Court of Master Sommeliers）高級侍酒師證照（Advanced Sommelier Certificate）的女性。她於2019年加入新加坡Odette擔任助理侍酒師，隨後一路晉升，於2022年正式成為首席侍酒師。

今年排名第9的上海當代中餐廳「凌瓏（Ling Long）」，創辦人暨主廚正是來自台北眷村的劉禾森；使他成為「亞洲50」當中，唯一以主廚身份拿下此殊榮的台灣子弟。

劉禾森畢業於開平餐飲學校，曾於君悅酒店、亞都麗緻大飯店巴黎廳1930等餐廳歷練；之後赴北京發展，走訪中國30多城市，深入研究八大菜系及地方人文，持續從事中式料理創新。

相較於去年「凌瓏 （Ling Long）」排名第27，今年進步了將近20名，劉禾森表示：「還挺意外的。」繼上海的「凌瓏 （Ling Long）」之後，北京的「崚雲（Ling Yun）」也在籌備當中，「應該已經快開了。」

「凌瓏（Ling Long）」餐廳今年於「亞洲 50 最佳餐廳」排名第九。圖／摘自IG（@theworlds50best）
「凌瓏（Ling Long）」餐廳今年於「亞洲 50 最佳餐廳」排名第九。圖／摘自IG（@theworlds50best）

劉家旻今年獲得「亞洲最佳侍酒師獎 」殊榮。圖／摘自IG（@theworlds50best）
劉家旻今年獲得「亞洲最佳侍酒師獎 」殊榮。圖／摘自IG（@theworlds50best）

劉禾森（左）與永利皇宮「譚卉」、粵菜大師譚國鋒。記者錢欽青／攝影
劉禾森（左）與永利皇宮「譚卉」、粵菜大師譚國鋒。記者錢欽青／攝影

劉家旻希望將這份榮譽跟台灣分享。記者錢欽青／攝影
劉家旻希望將這份榮譽跟台灣分享。記者錢欽青／攝影

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