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量販春季優惠齊發！家樂福「日本好食展」滿額送現金券 愛買祭買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
多項商品滿2件省更多或買1送1，抗漲日滿額再9折回饋。圖／愛買量販提供
多項商品滿2件省更多或買1送1，抗漲日滿額再9折回饋。圖／愛買量販提供

看準春遊、清明採購需求，家樂福「日本好食展」即日起登場，引進日本職人美食與限量琴酒，滿599元送折價券。愛買量販則於3月29日推出「抗漲日」，APP會員滿2,000元享9折，並針對民生用品祭出買1送1，助消費者省錢囤貨抗通膨。

家樂福推出2026年首波「日本好食展」，即日起至4月7日登場，以「跨越1500年傳承工藝」為主題，集結超過50項新品，引進多款日本老舖經典美食，涵蓋餅乾、軟糖、巧克力、醬料、米食與泡麵等品項，打造免出國也能體驗的日式飲食文化。

本次亮點包括福岡百年品牌「二菱醬油」，以及擁有130年歷史的井村屋紅豆甜點，展現職人傳承精神；另同步推出春季限定「六日本琴酒櫻花版」，結合櫻花、柚子與綠茶等風味，主打限量收藏。

搭配檔期優惠，會員單筆購買指定日本週商品滿599元送30元現金折價券，最高回饋90元。另迎接「國際醫師節」，家樂福向辛勞的醫療人員致敬，3月28日至3月30日，醫療人員憑證消費滿額享9折回饋；線上購物與家速配亦祭出滿額折扣與專屬優惠碼。

愛買助消費者抵抗通膨壓力，宣布於3月29日推出限時「抗漲日」促銷，並同步祭出3大省錢攻略，鎖定民生物資與清明連假採購需求，APP會員當日於全台門市單筆消費滿2,000元，即可享9折電子現金折價券，最高回饋300元，每人限1次。針對女性必需品，即日起至4月7日推出生理用品優惠，單筆滿300元現折30元，最高折抵60元。

另同步推出多項民生消耗品「買1送1」、「買2件更省」優惠，品項涵蓋清潔用品、紙品與個人護理商品，包括多款洗衣精、洗碗精、衛生紙與牙膏等，部分商品更下殺百元有找，抗漲囤貨就趁現在。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愛買抗漲日限時1天，下載且完成註冊愛買APP享滿額9折回饋。圖／愛買量販提供
愛買抗漲日限時1天，下載且完成註冊愛買APP享滿額9折回饋。圖／愛買量販提供

九州福岡縣經典「二菱醬油」創立於1919年，以百年釀造與高湯工藝著稱，是許多專業廚師指定的靈魂調味。圖／家樂福提供
九州福岡縣經典「二菱醬油」創立於1919年，以百年釀造與高湯工藝著稱，是許多專業廚師指定的靈魂調味。圖／家樂福提供

購買生理用品單筆滿300元限折30元，單筆滿額再享9折回饋。圖／愛買量販提供
購買生理用品單筆滿300元限折30元，單筆滿額再享9折回饋。圖／愛買量販提供

伊藤先生夾心餅乾系列，原價109元，特價69元。圖／家樂福提供
伊藤先生夾心餅乾系列，原價109元，特價69元。圖／家樂福提供

會員專屬單筆購買指定日本週商品，每滿599元送30元現金折價券。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
會員專屬單筆購買指定日本週商品，每滿599元送30元現金折價券。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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