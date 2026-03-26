2杯88折！茶湯會「蜜柑鐵觀音」、春水堂「翡翠百香綠茶」酸甜上市

「茶湯會」自4月1日起，將推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」，以招牌鐵觀音茶底加入特調蜜柑醬，呈現焙火茶韻與柑橘果香交織的獨特風味，另可依個人喜愛加入寒天晶球、愛玉風味凍、咖啡凍等不同配料，增加咀嚼樂趣與品飲樂趣，每杯65元起。慶祝新品登場，會員將可獲得「單杯9折」電子票券，適用於4月1日至4月3日；4月7日至4月19日，購買蜜柑系列新品任2杯，即享88折優惠。

針對2022年首度推出的「茶湯會雞蛋糕」，茶湯會也首度公開銷售排行，前三名分別為「經典綜合雞蛋糕」、「卡士達口味」、「原味」。為回饋粉絲支持，4月24日至4月30日，購買任一口味「茶湯會雞蛋糕」，加點蜜柑系列新品，即可現折10元。另外茶湯會也與野灣野生動物保育協會合作，透過真實故事分享、限定聯名杯身，讓民眾關注野生動物保育，共創永續、共好生活。

「春水堂」自4月1日起，則推出夏季新品「翡翠百香綠茶」，以窨花工藝製成、帶有茉莉花香的翡翠綠茶為基底，融合百香果的酸甜果香，提升整體層次，小杯110元起、中杯210元起。除此之外，夏季限定「紅心芭樂檸檬綠茶」和「四季春紅柚蜜茶」也重新回歸。

針對餐點部份，春水堂推出新品「黃金花枝蝦排」，另外於桃竹區及南區門店限定推出「醬燒黃燜雞套餐」與「沙茶豬里肌蓋飯」，增添民眾選擇性。「茶包輕巧盒」年後也換上新包裝，選用春水堂創辦人劉漢介的攝影作品融入包裝視覺之中，提供「芳香萬壽菊」、「蜜香紅茶」、「阿里山金萱」 等原片茶包選擇。