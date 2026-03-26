快訊

「我沒有圖利也不會貪汙」 柯文哲控早寫好劇本：政治操作下的司法表演

全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

柯文哲遭判17年 陳佩琪嘆全家被抄到翻天：請問法官我先生貪汙的錢在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

2杯88折！茶湯會「蜜柑鐵觀音」、春水堂「翡翠百香綠茶」酸甜上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春水堂推出「翡翠百香綠茶」與多款海陸餐點。圖／春水堂提供
春水堂推出「翡翠百香綠茶」與多款海陸餐點。圖／春水堂提供

茶湯會」自4月1日起，將推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」，以招牌鐵觀音茶底加入特調蜜柑醬，呈現焙火茶韻與柑橘果香交織的獨特風味，另可依個人喜愛加入寒天晶球、愛玉風味凍、咖啡凍等不同配料，增加咀嚼樂趣與品飲樂趣，每杯65元起。慶祝新品登場，會員將可獲得「單杯9折」電子票券，適用於4月1日至4月3日；4月7日至4月19日，購買蜜柑系列新品任2杯，即享88折優惠。

針對2022年首度推出的「茶湯會雞蛋糕」，茶湯會也首度公開銷售排行，前三名分別為「經典綜合雞蛋糕」、「卡士達口味」、「原味」。為回饋粉絲支持，4月24日至4月30日，購買任一口味「茶湯會雞蛋糕」，加點蜜柑系列新品，即可現折10元。另外茶湯會也與野灣野生動物保育協會合作，透過真實故事分享、限定聯名杯身，讓民眾關注野生動物保育，共創永續、共好生活。

「春水堂」自4月1日起，則推出夏季新品「翡翠百香綠茶」，以窨花工藝製成、帶有茉莉花香的翡翠綠茶為基底，融合百香果的酸甜果香，提升整體層次，小杯110元起、中杯210元起。除此之外，夏季限定「紅心芭樂檸檬綠茶」和「四季春紅柚蜜茶」也重新回歸。

針對餐點部份，春水堂推出新品「黃金花枝蝦排」，另外於桃竹區及南區門店限定推出「醬燒黃燜雞套餐」與「沙茶豬里肌蓋飯」，增添民眾選擇性。「茶包輕巧盒」年後也換上新包裝，選用春水堂創辦人劉漢介的攝影作品融入包裝視覺之中，提供「芳香萬壽菊」、「蜜香紅茶」、「阿里山金萱」 等原片茶包選擇。

茶湯會推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」。圖／茶湯會提供
茶湯會推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」。圖／茶湯會提供

茶湯會

延伸閱讀

拿坡里「炸雞買6送3」現省356元！CoCo×白沙屯媽祖「聯名週邊」登場

相關新聞

2杯88折！茶湯會「蜜柑鐵觀音」、春水堂「翡翠百香綠茶」酸甜上市

「茶湯會」自4月1日起，將推出蜜柑系列新品「蜜柑鐵觀音」，以招牌鐵觀音茶底加入特調蜜柑醬，呈現焙火茶韻與柑橘果香交織的獨特風味，另可依個人喜愛加入寒天晶球、愛玉風味凍、咖啡凍等不同配料，增加咀嚼樂趣與品飲樂趣，每杯65元起。慶祝新品登場，會員將可獲得「單杯9折」電子票券，適用於4月1日至4月3日；4月7日至4月19日，購買蜜柑系列新品任2杯，即享88折優惠。

台北最新商場SOGO大巨蛋何時開？日本超市LOPIA搶先曝開幕時間點

上半年百貨市場有兩大話題，南霸天漢神將前進台中，漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕，另外，遠東Garden City（SOGO台北大巨蛋）重頭戲，3萬坪的B區商場可望母親節之前開出。即將進駐SOGO大巨蛋的日本超市LOPIA台灣總經理水元仁志則在Threads曝光LOPIA開幕的時間表，「大約落在4月下旬至5月上旬之間」。

校園霸凌變邪降復仇！《邪降：覺醒》血腥升級看到不敢吃飯

《邪降：覺醒》以大學校園霸凌為背景，女主角潘娜在遭受殘酷霸凌後意外喚醒邪力，展開血腥復仇。這部泰國恐怖片以極致的暴力和真實的咒語，呈現強烈的視覺衝擊，挑戰觀眾的心理底線。

載具變桌布正夯！LINE發票管家推DIY功能 3步驟讓超萌角色陪你結帳

櫃檯結帳時沒辦法俐落秀出載具條碼，幾乎成了不少人日常的小困擾。延續先前社群上掀起將手機載具條碼，結合喜愛的icon角色、偶像照片或創意設計，製作成手機桌布的風潮，LINE「發票管家」宣布推出全新功能「製作手機條碼桌布」，將原本需要額外修圖、手動設計的流程，整合成一鍵生成的便利體驗。用戶只需進入發票管家設定，即可選擇內建桌布或上傳個人照片，並自由調整條碼位置、大小與顯示樣式，快速打造專屬桌布。

年度化妝品補貨時間到！SOGO明星特惠組再獨享現折500、加送1千商品券

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期將於4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券，刷中信SOGO聯名卡最高享13%回饋。忠孝館祭出暢銷明星組優惠價再現折500元，復興館端出頂級保養組再獨家送1,000元SOGO電子商品券。

限時9折！路易莎幫「傑克兄弟牛排」升級了 早午餐198元、咖啡可續杯

路易莎集團積極拓展餐飲版圖，自2024年10月併購「傑克兄弟牛排」後重新升級再出發。除了延續美式風格之外，並加入時尚的早午餐元素與嶄新菜色，主打早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起的親民價格，並可享「熱美式無限續杯」。為慶祝重新開幕，4月12日前享9折優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。