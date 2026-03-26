台北最新商場SOGO大巨蛋何時開？日本超市LOPIA搶先曝開幕時間點

上半年百貨市場有兩大話題，南霸天漢神將前進台中，漢神洲際購物廣場將於4月10日開幕，另外，遠東Garden City（SOGO台北大巨蛋）重頭戲，3萬坪的B區商場可望母親節之前開出。即將進駐SOGO大巨蛋的日本超市LOPIA台灣總經理水元仁志則在Threads曝光LOPIA開幕的時間表，「大約落在4月下旬至5月上旬之間」。

繼南港LaLaport後，即將進駐的遠東Garden City是LOPIA台北市內第二家據點，更是首度插旗台北市中心、進駐百貨一級戰區信義區。水元仁志指出，LOPIA台北大巨蛋門市，將在南港LaLaport的基礎上進一步升級，包括鎧塚俊彥主廚的甜點品牌也將首次在台灣登場，另外，水元仁志也形容「會有豐富多樣的水果甜點、台北首次推出的正宗壽司、壓倒性的肉品陳列、挑戰世界美食的熟食系列、宛如博物館般的甜點專區，我們會打造一家讓大家驚喜連連的店鋪」。

SOGO台北大巨蛋四區達3.6萬坪，光是B區商場就有3萬坪，多達514多個品牌，與預計打造全台最大美妝區，空間與品牌都大幅超越「化妝品天后宮」忠孝館，將有1,000坪以上的化妝品區，商場內容也是朝未來20年的消費輪廓與趨勢做規劃。

SOGO忠孝館深耕台北東區39年，遠東SOGO總經理吳素吟指出，忠孝館消費主力為東區老錢風客層，核心客層是35歲至60歲；大巨蛋以22歲至45歲為核心客層，做一個跨世代橋樑，這才是SOGO大東區的概念。