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校園霸凌變邪降復仇！《邪降：覺醒》血腥升級看到不敢吃飯

聯合新聞網／ 若鯨
邪降：覺醒／劇照
邪降：覺醒／劇照

身為泰國降頭恐怖片的經典代表，《邪降：覺醒》（PANOR2）真的再次挑戰了感官和心理底線。

故事背景選在看起來青春洋溢的大學校園，女主角潘娜（丘普朗阿瑞昆飾）和好閨蜜小敏（萍瑪達柴莎索恩飾）參加迎新，沒想到卻慘遭學長姐毫無底線的殘酷霸凌。

邪降：覺醒／劇照
邪降：覺醒／劇照

最扯的是，這群施暴者還跑去求助降頭師想下毒手，結果弄巧成拙，反而意外喚醒了潘娜體內潛藏的「三眼神」邪力。

邪降：覺醒／劇照
邪降：覺醒／劇照

此刻起，局勢大反轉，原本讓人心疼的受害者瞬間化身為冷酷無情的復仇魔女，展開一場以牙還牙的血色清算。

最印象深刻，絕對是那種極致升級的血腥暴力，還有讓人發毛的儀式感。

聽說在片中用了超過30句真實的招魂降頭咒語；當年《邪降》最駭人的「滾水灌喉」經典橋段，這次直接殘暴升級成「滾燙鉛液灌喉」。

各種挑戰人體耐痛極限的虐殺畫面就這樣毫不遮掩地出現在大銀幕上，視覺衝擊力有夠強。難怪封它為「虐胃」恐怖片，看完真的強烈建議進戲院前千萬不要吃得太飽，不然腸胃可能會有點受不了。

飾演潘娜的丘普朗阿瑞昆，她完美駕馭了角色黑化後的冰冷氣場，那種生人勿近、眼神裡帶著怒火與邪氣的姿態，真的把整部電影的恐懼感徹底演示出來。

邪降：覺醒／劇照
邪降：覺醒／劇照

《邪降：覺醒》是部感官刺激點好點滿的片，精準地抓住了「因果報應」和「降頭反噬」的精髓。

沒有那麼多說教意味，透過特化美術還原出來的泰國降頭驚悚感真的誠意十足。

若本身喜歡血腥復仇題材，或是想去戲院好好試膽一下，這部重口味的經典邪降系列電影很值得去體驗。

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

若鯨

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