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載具變桌布正夯！LINE發票管家推DIY功能 3步驟讓超萌角色陪你結帳

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE推出發票管家專屬條碼桌布DIY功能，超萌插畫角色陪你快速結帳。圖／LINE提供
LINE推出發票管家專屬條碼桌布DIY功能，超萌插畫角色陪你快速結帳。圖／LINE提供

櫃檯結帳時沒辦法俐落秀出載具條碼，幾乎成了不少人日常的小困擾。延續先前社群上掀起將手機載具條碼，結合喜愛的icon角色、偶像照片或創意設計，製作成手機桌布的風潮，LINE「發票管家」宣布推出全新功能「製作手機條碼桌布」，將原本需要額外修圖、手動設計的流程，整合成一鍵生成的便利體驗。用戶只需進入發票管家設定，即可選擇內建桌布或上傳個人照片，並自由調整條碼位置、大小與顯示樣式，快速打造專屬桌布。

LINE此次更攜手人氣插畫家合作，首波攜手4位人氣插畫家，提供8張超萌角色圖片、8張精美桌布供挑選，透過多款角色圖片與設計模板，讓用戶不需具備設計能力，也能輕鬆完成兼具美感與實用性的條碼桌布。不論是想讓可愛角色陪你結帳，或把偶像融入日常使用場景，都能快速實現。

想讓載具條碼在結帳時一掃即過，最簡單的方法就是把條碼放在圖片前方。進入LINE發票管家後，點選右上角設定並進入「製作手機條碼桌布」，即可開始製作。用戶可以自由選擇底圖，無論是個人照片或插畫家合作款桌布都沒問題，接著再依喜好調整條碼的位置與大小。若希望提升掃描成功率，建議選擇帶有白底的不透明模式，能讓條碼更清晰易讀；若偏好整體視覺質感，則可改用透明模式，讓條碼自然融入畫面。完成後下載圖片，並設定為手機桌布即可使用。

若想進一步玩出設計感，也可以嘗試將條碼置於圖片後方，讓它成為背景的一部分。透過自由調整條碼與圖片的比例與位置，甚至放大條碼作為主視覺，能打造出類似潮流海報的風格。不過在追求美感的同時，也別忘了確保條碼完整顯示且具備足夠對比，才能兼顧造型與實用性。

官方提醒，製作手機條碼桌布前須先完成手機條碼綁定，才能生成包含個人載具資訊的桌布。不僅解決結帳時的操作痛點，更可展現生活美感與個人風格。

還可用自己喜愛的照片組合變化不同風格。圖／LINE提供
還可用自己喜愛的照片組合變化不同風格。圖／LINE提供

簡單3步驟輕鬆設計專屬手機條碼桌布。圖／LINE提供
簡單3步驟輕鬆設計專屬手機條碼桌布。圖／LINE提供

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