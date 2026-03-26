快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

年度化妝品補貨時間到！SOGO明星特惠組再獨享現折500、加送1千商品券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期將於4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券，刷中信SOGO聯名卡最高享13%回饋。忠孝館祭出暢銷明星組優惠價再現折500元，復興館端出頂級保養組再獨家送1,000元SOGO電子商品券。

保養品化妝品幾乎年年都有調漲，趁百貨母親節化妝品優惠下殺折扣最有感的檔期備齊需求最划算。忠孝館表示，化妝品買一送一、買一送多特惠組是基本盤，今年再祭出「暢銷有感回饋組」優惠價再現折500元，像是ESTEE LAUDER無敵膠原分享組價值9,960元，優惠價5,976元，現折500元獨家價5,476元(限量100組)；資生堂國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、優惠價2,520元，現折500元獨家價2,020元(限量100組)，享3.4折。黛珂超微導全能修護精粹組價值9,890元、優惠價4,300元，現折500元獨家價3,800元享3.8折。

復興館國際精品與化妝品客層有連動性，端出頂級保養組再加贈1,000元SOGO商品券，年度必買組加贈10%商品券，4月1日至4月7日刷聯名卡可享最高回饋23%。像是LA MER潤澤明星組、肌膚之鑰明星雙精華組、La Prairie魚子緊俏美眼組、香緹卡明星花水組、克蘭詩雙萃大容量雙瓶組都享優惠價再加贈1千元SOGO商品券，資生堂國際櫃山茶花修護精華組(買50ml送70ml)，再加贈SOGO商品券500元，相當於下殺3.5折。特惠組還可疊加聯名卡回饋與美麗會員禮單筆8千元贈送限量家電。

SOGO天母店初夏化妝品節4月7日至4月23日展開，首六日4月7日至4月12日化妝品區與香氛區單日消費滿5,000元送500元電子抵用券，並額外加贈女裝女鞋內衣配件珠寶折價券500元。

今年母親節檔期市場是否回溫？遠東SOGO總經理吳素吟認為，去年4月川普的關稅政策影響市場買氣、導致業績衰退，今年以現況來說，市場應該呈現反彈好轉，但川普仍是不確定因素。但也因為中東戰爭因素，導致歐美百貨指標商場來客衰退3、4成，加上出國機票、住宿都變貴，預期這段期間可以把人潮留在國內。

復興館超過200坪的香奈兒改裝擴大開幕，特別打造連通一至三樓、亞洲唯一的透明電梯，自香奈兒3月23日開幕以來，業績呈現數倍成長。緊接著四月中下旬還有愛馬仕改裝擴大開幕，在兩大國際精品門面帶動下，加上今年多數時尚品牌業績已止跌回穩，復興館店長許淑賢指出，今年復興館精品業績會成長1成以上。

復興館GIORGIO ARMANI高訂粉底超值組，買粉底送氣墊粉餅價值5,800元，優惠價2,700元。圖／遠東SOGO提供
復興館GIORGIO ARMANI高訂粉底超值組，買粉底送氣墊粉餅價值5,800元，優惠價2,700元。圖／遠東SOGO提供

復興館La Prairie魚子緊俏美眼組價值27,210元，優惠價18,150元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供
復興館La Prairie魚子緊俏美眼組價值27,210元，優惠價18,150元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供

忠孝館蘭蔻小黑瓶PRO熱銷組價值11,284元、優惠價4,650元，現折500元後獨家價4,150元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供
忠孝館蘭蔻小黑瓶PRO熱銷組價值11,284元、優惠價4,650元，現折500元後獨家價4,150元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供

復興館LA MER潤澤明星組價值18,143元，優惠價13,800元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供
復興館LA MER潤澤明星組價值18,143元，優惠價13,800元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供

忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、優惠價2,520元，現折500元獨家價2,020元(限量100組)，享3.4折。圖／遠東SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、優惠價2,520元，現折500元獨家價2,020元(限量100組)，享3.4折。圖／遠東SOGO提供

忠孝館ESTEE LAUDER無敵膠原分享組價值9,960元、優惠價5,976元，現折500元獨家價5,476元(限量100組)，享5.4折。圖／遠東SOGO提供
忠孝館ESTEE LAUDER無敵膠原分享組價值9,960元、優惠價5,976元，現折500元獨家價5,476元(限量100組)，享5.4折。圖／遠東SOGO提供

化妝品

延伸閱讀

統一時代、DREAM PLAZA 美人節將開跑！回饋最高25%

台中新光三越初夏購物節4月1日登場 VIP預購會26日開跑

京站女王節首5日會員限定獨享刷4000最高送600 新櫃強化美食戰力

環球購物中心50家新櫃報到 基隆排隊美食「吳姳麵館」板橋也吃得到

相關新聞

載具變桌布正夯！LINE發票管家推DIY功能 3步驟讓超萌角色陪你結帳

櫃檯結帳時沒辦法俐落秀出載具條碼，幾乎成了不少人日常的小困擾。延續先前社群上掀起將手機載具條碼，結合喜愛的icon角色、偶像照片或創意設計，製作成手機桌布的風潮，LINE「發票管家」宣布推出全新功能「製作手機條碼桌布」，將原本需要額外修圖、手動設計的流程，整合成一鍵生成的便利體驗。用戶只需進入發票管家設定，即可選擇內建桌布或上傳個人照片，並自由調整條碼位置、大小與顯示樣式，快速打造專屬桌布。

年度化妝品補貨時間到！SOGO明星特惠組再獨享現折500、加送1千商品券

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期將於4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券，刷中信SOGO聯名卡最高享13%回饋。忠孝館祭出暢銷明星組優惠價再現折500元，復興館端出頂級保養組再獨家送1,000元SOGO電子商品券。

限時9折！路易莎幫「傑克兄弟牛排」升級了 早午餐198元、咖啡可續杯

路易莎集團積極拓展餐飲版圖，自2024年10月併購「傑克兄弟牛排」後重新升級再出發。除了延續美式風格之外，並加入時尚的早午餐元素與嶄新菜色，主打早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起的親民價格，並可享「熱美式無限續杯」。為慶祝重新開幕，4月12日前享9折優惠。

愚人節搞怪出擊！7-ELEVEN推CITY TEA「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」 翻玩逾20款「反差系美食」

4月1日愚人節將至，不少民眾會準備創意惡作劇增添節日氣氛。7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等，帶來逾20款話題爆品，趣味又美味；「OPENPOINT行動隨時取」加碼祭出限時快閃活動，3月30日至4月2日CITY系列指定飲品單杯只要41元。

英女王衣櫥神還原！Burberry聯手皇家收藏信託基金 王室格紋限量上市

伊莉莎白女王二世雖然已然離世多年，但其幽默風趣、氣度風範至今仍為全世界津津樂道。由於2026是英女王二世的誕生100周年，除了將有大規模的特展將在今年四月於白金漢宮登場，英倫時尚品牌Burberry亦與份數英國「皇家收藏信託基金」（Royal Collection Trust）合作，發表了涵蓋服裝、配件的四款聯名設計，已於即日起正式上市。

滿滿的香菜！肯德基X多力多滋「香菜爆擊蛋撻」限時2周開賣

不開玩笑也愚人節惡作劇！ 肯德基攜手多力多滋，推出限時新品「香菜爆擊蛋撻」，吃得到流心香菜風味醬與香菜口味多力多滋玉米脆皮堆疊而成的豐富口感，限時2周登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。