年度化妝品補貨時間到！SOGO明星特惠組再獨享現折500、加送1千商品券

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期將於4月1日至4月23日展開，4月1日至4月7日期間化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券，刷中信SOGO聯名卡最高享13%回饋。忠孝館祭出暢銷明星組優惠價再現折500元，復興館端出頂級保養組再獨家送1,000元SOGO電子商品券。

保養品化妝品幾乎年年都有調漲，趁百貨母親節化妝品優惠下殺折扣最有感的檔期備齊需求最划算。忠孝館表示，化妝品買一送一、買一送多特惠組是基本盤，今年再祭出「暢銷有感回饋組」優惠價再現折500元，像是ESTEE LAUDER無敵膠原分享組價值9,960元，優惠價5,976元，現折500元獨家價5,476元(限量100組)；資生堂國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、優惠價2,520元，現折500元獨家價2,020元(限量100組)，享3.4折。黛珂超微導全能修護精粹組價值9,890元、優惠價4,300元，現折500元獨家價3,800元享3.8折。

復興館國際精品與化妝品客層有連動性，端出頂級保養組再加贈1,000元SOGO商品券，年度必買組加贈10%商品券，4月1日至4月7日刷聯名卡可享最高回饋23%。像是LA MER潤澤明星組、肌膚之鑰明星雙精華組、La Prairie魚子緊俏美眼組、香緹卡明星花水組、克蘭詩雙萃大容量雙瓶組都享優惠價再加贈1千元SOGO商品券，資生堂國際櫃山茶花修護精華組(買50ml送70ml)，再加贈SOGO商品券500元，相當於下殺3.5折。特惠組還可疊加聯名卡回饋與美麗會員禮單筆8千元贈送限量家電。

SOGO天母店初夏化妝品節4月7日至4月23日展開，首六日4月7日至4月12日化妝品區與香氛區單日消費滿5,000元送500元電子抵用券，並額外加贈女裝女鞋內衣配件珠寶折價券500元。

今年母親節檔期市場是否回溫？遠東SOGO總經理吳素吟認為，去年4月川普的關稅政策影響市場買氣、導致業績衰退，今年以現況來說，市場應該呈現反彈好轉，但川普仍是不確定因素。但也因為中東戰爭因素，導致歐美百貨指標商場來客衰退3、4成，加上出國機票、住宿都變貴，預期這段期間可以把人潮留在國內。

復興館超過200坪的香奈兒改裝擴大開幕，特別打造連通一至三樓、亞洲唯一的透明電梯，自香奈兒3月23日開幕以來，業績呈現數倍成長。緊接著四月中下旬還有愛馬仕改裝擴大開幕，在兩大國際精品門面帶動下，加上今年多數時尚品牌業績已止跌回穩，復興館店長許淑賢指出，今年復興館精品業績會成長1成以上。

復興館GIORGIO ARMANI高訂粉底超值組，買粉底送氣墊粉餅價值5,800元，優惠價2,700元。圖／遠東SOGO提供

復興館La Prairie魚子緊俏美眼組價值27,210元，優惠價18,150元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供

忠孝館蘭蔻小黑瓶PRO熱銷組價值11,284元、優惠價4,650元，現折500元後獨家價4,150元(限量100組)。圖／遠東SOGO提供

復興館LA MER潤澤明星組價值18,143元，優惠價13,800元(限量20組)。圖／遠東SOGO提供

忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜排隊組價值5,824元、優惠價2,520元，現折500元獨家價2,020元(限量100組)，享3.4折。圖／遠東SOGO提供