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限時9折！路易莎幫「傑克兄弟牛排」升級了 早午餐198元、咖啡可續杯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新品項「丁骨牛排」，採20盎司大份量設計，每份2,880元（需提前預訂）。記者陳睿中／攝影
全新品項「丁骨牛排」，採20盎司大份量設計，每份2,880元（需提前預訂）。記者陳睿中／攝影

路易莎集團積極拓展餐飲版圖，自2024年10月併購「傑克兄弟牛排」後重新升級再出發。除了延續美式風格之外，並加入時尚的早午餐元素與嶄新菜色，主打早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起的親民價格，並可享「熱美式無限續杯」。為慶祝重新開幕，4月12日前享9折優惠。

2016年創立的「傑克兄弟牛排」，過去主打「人人都吃得起的好牛排」，提供多樣化的牛排料理，目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店等3間分店。隨著併購至路易莎集團旗下後，成為集團旗下第10個子品牌，同時路易莎也針對傑克兄弟牛排進行軟硬體升級改裝。其中率先登場的台北信義店，以好萊塢美式餐廳與娛樂氛圍為主軸，透過懷舊的電影海報、吉他樂器、霓虹燈招牌與卡座沙發座位，延續餐廳的懷舊復古情調，並加入古老的大型電玩遊戲機點綴。

路易莎集團同時並運用自身優勢，將傑克兄弟牛排拓展為「早午餐＋西餐」的雙主軸的全新經營策略。首先將原本的營業時間提前一小時，並於10:00～15:00期間提供早午餐方案，包括有加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、德州墨式開放餅、班尼迪克蛋等多種品項，還有大豐收能量沙拉、農夫市集水果、燕麥堅果優格碗、瑞可塔吐司等豐富選擇。其中並使用自家製的酸種麵包、魯邦種麵包，並搭配美式咖啡、果汁、紅茶等飲品選擇，每套198元起，並可享「熱美式續杯」服務。

針對主餐部份，路易莎保留原本菜單中的90%內容，同時加入嶄新元素。主推款「片燒嫩煎牛排」6盎司540元、8盎司680元，其他還有經典起司漢堡、烙鐵雞胸香料飯、紅酒燉牛肉等品項，並增加堅果波特菇奶油牛肝菌麵、海鮮總匯燉飯等多款新品，每份320元起。針對多人用餐需求，也規劃全新品項「丁骨牛排」，採20盎司大份量設計，每份2,880元（需提前預訂），另外還有「好萊塢狂歡夜拼盤」和「美式淡菜海鮮桶＋炸薯條」等餐點，均適合好友與家庭歡聚分享。

路易莎董事長黃銘賢指出，隨著「傑克兄弟牛排」加入，填補集團中美式餐點的缺口。除了在餐點中加入自家製的麵包、咖啡等產品，並針對甜點調整口味、降低商業午餐售價，同時店內還導入台灣在地的「啤酒頭」精釀啤酒，更能符合台灣民眾的消費需求。黃銘賢預告，繼台北信義店後，台中公益店與高雄愛河店則分別將於4月中、5月中改裝完成，並計畫明年規劃更大的場地，持續拓展品牌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

好萊塢狂歡夜拼盤，每份980元。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好萊塢狂歡夜拼盤，每份980元。記者陳睿中／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瑞可塔吐司，每份198元。記者陳睿中／攝影
瑞可塔吐司，每份198元。記者陳睿中／攝影

片燒嫩肩牛排，6盎司540元，12盎司960元。圖／路易莎提供
片燒嫩肩牛排，6盎司540元，12盎司960元。圖／路易莎提供

班尼迪克蛋，每份318元起。記者陳睿中／攝影
班尼迪克蛋，每份318元起。記者陳睿中／攝影

「傑克兄弟牛排」加入早午餐元素，每套198元起。圖／路易莎提供
「傑克兄弟牛排」加入早午餐元素，每套198元起。圖／路易莎提供

路易莎董事長黃銘賢。圖／路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢。圖／路易莎提供

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