愚人節搞怪出擊！7-ELEVEN推CITY TEA「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」 翻玩逾20款「反差系美食」

4月1日愚人節將至，不少民眾會準備創意惡作劇增添節日氣氛。7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等，帶來逾20款話題爆品，趣味又美味；「OPENPOINT行動隨時取」加碼祭出限時快閃活動，3月30日至4月2日CITY系列指定飲品單杯只要41元。

7-ELEVEN把食物翻轉帶來視覺和味覺變化，將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」，入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯；「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜，表面看來平凡無奇其實超有料；「魚卵龍蝦風味沙拉盲盒海苔御飯糰」首度將內餡同一風味的御飯糰，搭配隨機口味海苔上架，醬油、大蒜、奶油、香菜風味海苔，咬下飯糰才知道海苔口味，與魚卵龍蝦風味沙拉內餡組成多種變化；「這不是滷肉飯」將像米粒般的義大利米型麵作為主食，淋上肉燥滷汁，開發彷彿台式滷肉飯的義大利麵，中西融合創意餐點。

甜點部分帶來味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」，這款綠色的甜點不是抹茶口味，香甜鬆餅皮搭配芥末奶霜，鹹甜微嗆辣；「這不是菠蘿麵包」酥脆餅乾口感，同時保有菠蘿麵包格子狀酥皮可愛造型。另外，統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」則是不同於日前推出的翻轉布丁，少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主）。

「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續深化會員經營，繼去年「統一布丁 翻轉布丁」、「BEAMS DESIGN經典三色襪」、「點數兌換第40屆金唱片頒獎典禮門票」等專屬活動，將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出限時3天「統一布丁 焦糖出走咘布」訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。

不僅如此，7-ELEVEN限定門市於4月1日至4月14日限定推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」，結合霜淇淋內餡創意吃法，搞怪與美味兼具，預期引爆社群打卡熱潮。

7-ELEVEN也不放過各種愚人節必備的獵奇商品與口味，推出香菜控必吃「Ohlala香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度贊香菜牛肉麵」；視覺絕對衝擊的「韓國拉麵造型杯冰」可當乾麵或加牛奶變湯麵食用，拍照超吸；還推出網路絕對引戰的「三色豆風味巧克酥」、「可樂果濃厚臭豆腐口味」，歡迎勇者來嚐鮮。

CITY TEA今年愚人節超會玩，獵奇推出「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，其實是芝麻奶磚假扮豬血糕，撒上花生粉跟抹茶粉，逼真到會以為是真的，搭配小葉紅奶茶，冰的喝可以吃到滑順奶磚Q彈口感、熱的則是芝麻香和奶茶完美融合，外觀獵奇、味道卻意外很搭。

同時，7-ELEVEN今年門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，結合創意料理與搞怪甜點，推出多款視覺與味覺反差特色商品，包括加入皮蛋與香菜元素的「什麼鳥蛋炒飯」、外型神似東坡肉的「我不是東坡肉」蛋糕、擬真「菜瓜布」及「這不是香菜豬血糕」蛋糕等，主打看起來像整人、吃起來卻很美味，讓今年愚人節充滿驚喜。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

「統一布丁 焦糖出走咘布」將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今年門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，結合創意料理與搞怪甜點，推出多款視覺與味覺反差特色商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」，入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」、「這不是菠蘿麵包」等多款愚人節限定販售鮮食。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定門市於4月1日至4月14日限定推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供

統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供

「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN不放過各種愚人節必備的獵奇商品與口味，推出香菜控必吃「Ohlala香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度贊香菜牛肉麵」等。圖／7-ELEVEN提供