快訊

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

愚人節搞怪出擊！7-ELEVEN推CITY TEA「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」 翻玩逾20款「反差系美食」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
CITY TEA今年愚人節獵奇推出「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，其實是芝麻奶磚假扮豬血糕，撒上花生粉跟抹茶粉，逼真到會以為是真的。圖／7-ELEVEN提供
CITY TEA今年愚人節獵奇推出「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，其實是芝麻奶磚假扮豬血糕，撒上花生粉跟抹茶粉，逼真到會以為是真的。圖／7-ELEVEN提供

4月1日愚人節將至，不少民眾會準備創意惡作劇增添節日氣氛。7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等，帶來逾20款話題爆品，趣味又美味；「OPENPOINT行動隨時取」加碼祭出限時快閃活動，3月30日至4月2日CITY系列指定飲品單杯只要41元。

7-ELEVEN把食物翻轉帶來視覺和味覺變化，將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」，入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯；「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜，表面看來平凡無奇其實超有料；「魚卵龍蝦風味沙拉盲盒海苔御飯糰」首度將內餡同一風味的御飯糰，搭配隨機口味海苔上架，醬油、大蒜、奶油、香菜風味海苔，咬下飯糰才知道海苔口味，與魚卵龍蝦風味沙拉內餡組成多種變化；「這不是滷肉飯」將像米粒般的義大利米型麵作為主食，淋上肉燥滷汁，開發彷彿台式滷肉飯的義大利麵，中西融合創意餐點。

甜點部分帶來味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」，這款綠色的甜點不是抹茶口味，香甜鬆餅皮搭配芥末奶霜，鹹甜微嗆辣；「這不是菠蘿麵包」酥脆餅乾口感，同時保有菠蘿麵包格子狀酥皮可愛造型。另外，統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」則是不同於日前推出的翻轉布丁，少了焦糖醬只有全金黃色滑嫩布丁，數量有限售完為止（各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主）。

「uniopen PRIMA會員訂閱制」持續深化會員經營，繼去年「統一布丁 翻轉布丁」、「BEAMS DESIGN經典三色襪」、「點數兌換第40屆金唱片頒獎典禮門票」等專屬活動，將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出限時3天「統一布丁 焦糖出走咘布」訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。

不僅如此，7-ELEVEN限定門市於4月1日至4月14日限定推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」，結合霜淇淋內餡創意吃法，搞怪與美味兼具，預期引爆社群打卡熱潮。

7-ELEVEN也不放過各種愚人節必備的獵奇商品與口味，推出香菜控必吃「Ohlala香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度贊香菜牛肉麵」；視覺絕對衝擊的「韓國拉麵造型杯冰」可當乾麵或加牛奶變湯麵食用，拍照超吸；還推出網路絕對引戰的「三色豆風味巧克酥」、「可樂果濃厚臭豆腐口味」，歡迎勇者來嚐鮮。

CITY TEA今年愚人節超會玩，獵奇推出「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，其實是芝麻奶磚假扮豬血糕，撒上花生粉跟抹茶粉，逼真到會以為是真的，搭配小葉紅奶茶，冰的喝可以吃到滑順奶磚Q彈口感、熱的則是芝麻香和奶茶完美融合，外觀獵奇、味道卻意外很搭。

同時，7-ELEVEN今年門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，結合創意料理與搞怪甜點，推出多款視覺與味覺反差特色商品，包括加入皮蛋與香菜元素的「什麼鳥蛋炒飯」、外型神似東坡肉的「我不是東坡肉」蛋糕、擬真「菜瓜布」及「這不是香菜豬血糕」蛋糕等，主打看起來像整人、吃起來卻很美味，讓今年愚人節充滿驚喜。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

「統一布丁 焦糖出走咘布」將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁 焦糖出走咘布」將於3月30日上午11點至4月1日晚上11點59分推出訂閱會員專屬預購活動，每人限購1組（3入），活動總限量1萬組，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN今年門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，結合創意料理與搞怪甜點，推出多款視覺與味覺反差特色商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年門市預購誌也推出「愚人節歡樂派對」主題，結合創意料理與搞怪甜點，推出多款視覺與味覺反差特色商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」，入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」，入口先感受到酥鬆肉鬆再來才是甘甜米飯。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推出味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」、「這不是菠蘿麵包」等多款愚人節限定販售鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出味蕾衝擊體驗的「這不是抹茶鬆餅」、「這不是菠蘿麵包」等多款愚人節限定販售鮮食。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN限定門市於4月1日至4月14日限定推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市於4月1日至4月14日限定推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包改填入霜淇淋變身為「冰冰堡」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」帶來逾20款話題爆品，趣味又美味。圖／7-ELEVEN提供

統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供
統一布丁全新期間限定新品「統一布丁 焦糖出走咘布」。圖／7-ELEVEN提供

「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜。圖／7-ELEVEN提供
「鮮蝦翻轉沙拉」顛覆以往超商沙拉擺盤方式，將蝦仁和青花菜作為基底，再鋪滿新鮮生菜。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN不放過各種愚人節必備的獵奇商品與口味，推出香菜控必吃「Ohlala香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度贊香菜牛肉麵」等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN不放過各種愚人節必備的獵奇商品與口味，推出香菜控必吃「Ohlala香菜風味辣醬雞肉義大利麵」、「花生香菜甜筒冰淇淋」、「一度贊香菜牛肉麵」等。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN把食物翻轉帶來視覺和味覺變化，將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」；「鮮蝦翻轉沙拉」表面看來平凡無奇、其實超有料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把食物翻轉帶來視覺和味覺變化，將鹹香肉鬆均勻包裹在外層打造「翻轉肉鬆飯糰」；「鮮蝦翻轉沙拉」表面看來平凡無奇、其實超有料。圖／7-ELEVEN提供

甜點 香菜 滷肉飯

延伸閱讀

滿滿的香菜！肯德基X多力多滋「香菜爆擊蛋撻」限時2周開賣

愚人節再出招！7-ELEVEN限量開賣「統一布布」每顆18元絕對要嚐鮮

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

相關新聞

愚人節搞怪出擊！7-ELEVEN推CITY TEA「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」 翻玩逾20款「反差系美食」

4月1日愚人節將至，不少民眾會準備創意惡作劇增添節日氣氛。7-ELEVEN自4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、冰品與CITY TEA、門市預購商品等，帶來逾20款話題爆品，趣味又美味；「OPENPOINT行動隨時取」加碼祭出限時快閃活動，3月30日至4月2日CITY系列指定飲品單杯只要41元。

英女王衣櫥神還原！Burberry聯手皇家收藏信託基金 王室格紋限量上市

伊莉莎白女王二世雖然已然離世多年，但其幽默風趣、氣度風範至今仍為全世界津津樂道。由於2026是英女王二世的誕生100周年，除了將有大規模的特展將在今年四月於白金漢宮登場，英倫時尚品牌Burberry亦與份數英國「皇家收藏信託基金」（Royal Collection Trust）合作，發表了涵蓋服裝、配件的四款聯名設計，已於即日起正式上市。

滿滿的香菜！肯德基X多力多滋「香菜爆擊蛋撻」限時2周開賣

不開玩笑也愚人節惡作劇！ 肯德基攜手多力多滋，推出限時新品「香菜爆擊蛋撻」，吃得到流心香菜風味醬與香菜口味多力多滋玉米脆皮堆疊而成的豐富口感，限時2周登場。

金智媛、劉亦菲、安海瑟薇驚喜同框！寶格麗揭全新Eclettica頂級珠寶

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭發表全新Eclettica頂級珠寶系列，以羅馬藝術為底蘊，打造出跨越珠寶、腕表、包款與香氛的藝術宇宙。Eclettica超過 160 件新作中包括15件可轉換式珠寶作品、9件Capolavori頂級傑作，開啟珠寶與雕塑、繪畫、建築的當代藝術對話，彰顯品牌兼容並蓄的百年傳承精神。全球品牌代言人杜娃黎波(Dua Lipa)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)、Priyanka Chopra Jonas、劉亦菲與韓國品牌大使金智媛接共襄盛舉。

陳靜、Hyunjin亮相卡地亞台北頂級珠寶展晚宴 島嶼風土邂逅珠寶藝術

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列的文化航行自斯德哥爾摩啟程、接續北京，第三篇章日前於台北揭幕。晚宴融會台灣的自然人文與法式精湛工藝，展現EN ÉQUILIBRE系列對平衡與和諧的極致詮釋，以及音樂、時裝、藝術與餐桌敘事的多元對話。國際影星陳靜（Gemma Chan）與韓團Stray Kids成員Hyunjin首次出席卡地亞台北活動，更為晚宴增添星光。

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

火鍋、小籠包、牛排、滷肉飯香飄海外，台灣餐飲品牌以創新與品質征服國際市場，出海佈局有成，在香港、日本、泰國等地掀起台味熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。