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第21屆KKBOX風雲榜演唱會 6月13日在台北小巨蛋登場

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

KKBOX 26日宣布年度盛事「第21屆KKBOX 風雲榜」演唱會將於6月13日在臺北小巨蛋盛大登場，將由吳建豪Van Ness擔任風雲大使演出，黃偉晉三度接掌主持棒，為年度音樂盛會揭開序幕。此外也同步揭曉年度百大風雲歌手榜單，盤點過去一年最具串流影響力的聲音，呈現當代聆聽趨勢。

第21屆KKBOX風雲榜系列活動也將於4月中陸續展開，首度推出結合方案與周邊的「未來禮包」，以更多元的形式響應「從體驗到收藏一次擁有」的大眾喜好。

演唱會索票活動將分為兩階段進行，第一階段將於4月15日起首度推出限量「未來禮包」，內含第21屆 KKBOX風雲榜獨家個人年方案及多樣周邊，購買即可獲得演唱會門票；第二階段則於4月22日起在風雲榜官網開跑。

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