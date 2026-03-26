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英女王衣櫥神還原！Burberry聯手皇家收藏信託基金 王室格紋限量上市

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry本次的聯名膠囊系列，將英女王生前愛用的輕便風衣結合冬青綠色，打造出常民也能穿戴的閃耀衣著。圖／Burberry提供
Burberry本次的聯名膠囊系列，將英女王生前愛用的輕便風衣結合冬青綠色，打造出常民也能穿戴的閃耀衣著。圖／Burberry提供

伊莉莎白女王二世雖然已然離世多年，但其幽默風趣、氣度風範至今仍為全世界津津樂道。由於2026是英女王二世的誕生100周年，除了將有大規模的特展將在今年四月於白金漢宮登場，英倫時尚品牌Burberry亦與份數英國「皇家收藏信託基金」（Royal Collection Trust）合作，發表了涵蓋服裝、配件的四款聯名設計，已於即日起正式上市。

由於英國王室貴族長年傳承至今的戶外與狩獵文化，伊莉莎白女王二世生前也多次在戶外時選用Burberry的服裝、用品；同時Burberry則是在1955年獲得「英國皇家委任狀」（Royal Warrant of Appointment），成為英國王室日常生活的供應商。伊莉莎白女王二世生前的珠寶、收藏、服裝無不引人關心，本次的膠囊系列正是從過往女王的衣櫥得到靈感、重新出發。

為此Burberry特地為本次膠囊系列設計出新款的冬青綠色格紋，靈感自女王曾穿著的「斯圖爾特王朝皇室格紋」（Royal Stewart Tartan），並運用在輕便大衣的絲質內襯、羊絨圍巾與圍巾上；由於斯圖爾特王朝皇室格紋過往僅提供王室家族使用，也讓膠囊系列的單品無疑成為最貼近女王風格的親民機會；此外輕便大衣也以伊莉莎白二世生前偏愛的款式為基礎，採用亮橄欖色的gabardine面料，並以亮橄欖色為主色，並運用對比紗線營造出虹彩光澤。

全新膠囊系列包含前述的輕便大衣、手繪圖案絲質斜紋圍巾、羊絨圍巾外，再將品牌的EKD戰馬騎士圖騰與女王生前寵愛的柯基犬結合成為一枚鍍金胸針，全系列已自即日起在Burberry官方網站與全球指定門市上市，台灣將由Burberry台北101專門店獨家販售；皇家收藏信託基金則另於愛丁堡、倫敦與溫莎門市與其官方網站銷售、限量發行。

手繪圖案絲質斜紋圍巾重現了英女王辭世的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）與成群奔跑的柯基犬，古典中不失英倫趣味。圖／Burberry提供
手繪圖案絲質斜紋圍巾重現了英女王辭世的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）與成群奔跑的柯基犬，古典中不失英倫趣味。圖／Burberry提供

Burberry與英國皇家收藏信託基金合作聯名膠囊系列胸針，價格店洽。圖／Burberry提供
Burberry與英國皇家收藏信託基金合作聯名膠囊系列胸針，價格店洽。圖／Burberry提供

特殊的冬青綠色格紋圍巾細節處並同時具有Burberry與皇家收藏信託基金（Royal Collection Trust）的雙標籤。圖／Burberry提供
特殊的冬青綠色格紋圍巾細節處並同時具有Burberry與皇家收藏信託基金（Royal Collection Trust）的雙標籤。圖／Burberry提供

Burberry冬青綠色格紋喀什米爾圍巾，20,500元。圖／Burberry提供
Burberry冬青綠色格紋喀什米爾圍巾，20,500元。圖／Burberry提供

Burberry亮橄欖綠色長版Gabardine輕便大衣，10萬5,000元。圖／Burberry提供
Burberry亮橄欖綠色長版Gabardine輕便大衣，10萬5,000元。圖／Burberry提供

服裝 圍巾 白金漢宮

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