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英女王衣櫥神還原！Burberry聯手皇家收藏信託基金 王室格紋限量上市
伊莉莎白女王二世雖然已然離世多年，但其幽默風趣、氣度風範至今仍為全世界津津樂道。由於2026是英女王二世的誕生100周年，除了將有大規模的特展將在今年四月於白金漢宮登場，英倫時尚品牌Burberry亦與份數英國「皇家收藏信託基金」（Royal Collection Trust）合作，發表了涵蓋服裝、配件的四款聯名設計，已於即日起正式上市。
由於英國王室貴族長年傳承至今的戶外與狩獵文化，伊莉莎白女王二世生前也多次在戶外時選用Burberry的服裝、用品；同時Burberry則是在1955年獲得「英國皇家委任狀」（Royal Warrant of Appointment），成為英國王室日常生活的供應商。伊莉莎白女王二世生前的珠寶、收藏、服裝無不引人關心，本次的膠囊系列正是從過往女王的衣櫥得到靈感、重新出發。
為此Burberry特地為本次膠囊系列設計出新款的冬青綠色格紋，靈感自女王曾穿著的「斯圖爾特王朝皇室格紋」（Royal Stewart Tartan），並運用在輕便大衣的絲質內襯、羊絨圍巾與圍巾上；由於斯圖爾特王朝皇室格紋過往僅提供王室家族使用，也讓膠囊系列的單品無疑成為最貼近女王風格的親民機會；此外輕便大衣也以伊莉莎白二世生前偏愛的款式為基礎，採用亮橄欖色的gabardine面料，並以亮橄欖色為主色，並運用對比紗線營造出虹彩光澤。
全新膠囊系列包含前述的輕便大衣、手繪圖案絲質斜紋圍巾、羊絨圍巾外，再將品牌的EKD戰馬騎士圖騰與女王生前寵愛的柯基犬結合成為一枚鍍金胸針，全系列已自即日起在Burberry官方網站與全球指定門市上市，台灣將由Burberry台北101專門店獨家販售；皇家收藏信託基金則另於愛丁堡、倫敦與溫莎門市與其官方網站銷售、限量發行。
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