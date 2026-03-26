萬家香首戰威士忌界奧斯卡即獲獎 評審讚驚人成就

有「威士忌界奧斯卡」美譽的「世界威士忌大賞」今天在倫敦頒獎，以醬油起家、來自屏東的萬家香首次參賽，即在「限量調和威士忌」奪得台灣第一，並進入「世界最佳限量調和威士忌」決賽，儘管最終未奪冠，但評審肯定這是「驚人成就」。

評審團主席威爾（Bradley Weir）現場接受中央社採訪表示，不少業者年復一年參賽、多次嘗試，仍無法進入決選，但萬家香以大武山（Dawu）品牌威士忌首次參賽，即獲評審團一致肯定表現出色、提名角逐「世界最佳」，可見品質相當高。

威爾形容，獲獎的「大武山泥煤威士忌2025年版」有鮮活的泥煤煙燻風味、迷人的土地氣息，以及奔放生命力，不僅是評審團成員，幾乎任何曾試飲的人皆十分享受。

已有近20年歷史的世界威士忌大賞（World WhiskiesAwards, WWA）總部位於英國，一年一度的頒獎典禮暨晚宴是全球威士忌界盛事，今天晚間在倫敦華爾道夫希爾頓飯店（The Waldorf Hilton）的典禮會場可見來自數十個國家地區、近250位專業人士和威士忌愛好者盛裝出席，現場並有約60款獲獎威士忌供自助品飲。

WWA評審團由多國專業人士組成，經層層盲測，先評選出個別國家地區在每一項競賽類別的金、銀、銅獎得主，接著由評審團在各競賽類別分別篩選出5個品項，提名角逐各類別的世界冠軍。

萬家香蒸餾所以「大武山泥煤威士忌2025年版」在「限量調和威士忌」（Blended Limited Release）贏得台灣冠軍，並獲提名與來自美國、北愛爾蘭、日本和蘇格蘭的競爭者角逐「世界最佳限量調和威士忌」大獎。該獎最終由日本拿下。

釀造醬油超過80年的萬家香在2010年代開始發展釀酒事業，並在2023年以海拔超過3000公尺的屏東大武山為品牌名稱，標榜使用源自大武山、經深度逾地下100公尺岩層自然過濾的甘純湧泉水。

萬家香首席調酒師、具生化工程博士學位的林讚峰曾告訴國際媒體，威士忌和醬油釀造有相似之處，關鍵挑戰在威士忌多了蒸餾程序。

目前台灣威士忌的主流技術是取法蘇格蘭的二次蒸餾，但萬家香別開生面，採用源自愛爾蘭的三次蒸餾法。

林讚峰指出，屏東的炎熱氣候讓酒體顯得濃烈，三次蒸餾法正好能讓口感趨於細緻、平衡。

大武山威士忌另一特點是選用燕麥，而非常見的大麥、小麥。

萬家香行銷課長樊姍姍告訴中央社，燕麥的發酵和蒸餾難度高於麥芽，但燕麥較豐富的油脂賦予酒體絲滑溫潤質地，經三次蒸餾處理後，即使原桶酒的酒精濃度高達50%以上，口感依然溫柔。

大武山威士忌更標榜「裝瓶前不另加水稀釋，直接呈現飽滿酒體」。大武山泥煤威士忌2025年版的酒精濃度即為53.6%。

不過，南台灣的熱帶氣候使得酒液熟成速度幾乎是蘇格蘭或日本等高緯度產地的3倍，蒸發比例（angel'sshare）也較高，如何在各項環境因素挑戰與口感風味之間取得黃金平衡，實屬不易。樊姍姍說，目前品牌仍走「精品」、「小批次生產」路線，以維護品質。

值得一提的是，除了師法愛爾蘭工藝，大武山威士忌也與日本有淵源；萬家香正式跨足製酒業之前，曾赴九州參訪數家酒廠、尋求靈感。

威爾表示，參賽就是好的開始，除了獲獎可為產品行銷加分，透過品酒會等周邊活動，業者也能廣泛接觸經銷商及其他潛在合作夥伴並多方交流，有助提升品牌能見度、形象和口碑。

台灣是備受矚目的威士忌新興產區。威爾指出，各國消費者有較以往樂於挖掘探索「新風味」、「新產區」的趨勢，台灣業者可把握這一點、更積極走向國際。

在英國已享有一定知名度的另一個台灣品牌金車噶瑪蘭（Kavalan）威士忌今晚則獲頒「年度最佳酒廠」大獎。

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