金智媛、劉亦菲、安海瑟薇驚喜同框！寶格麗揭全新Eclettica頂級珠寶
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭發表全新Eclettica頂級珠寶系列，以羅馬藝術為底蘊，打造出跨越珠寶、腕表、包款與香氛的藝術宇宙。Eclettica超過 160 件新作中包括15件可轉換式珠寶作品、9件Capolavori頂級傑作，開啟珠寶與雕塑、繪畫、建築的當代藝術對話，彰顯品牌兼容並蓄的百年傳承精神。全球品牌代言人杜娃黎波(Dua Lipa)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)、Priyanka Chopra Jonas、劉亦菲與韓國品牌大使金智媛接共襄盛舉。
集大成之作Seres Scarf頂級項鍊以逾1180個零件經1600小時打造，擁有絲綢般垂墜感。藍寶石與祖母綠交織成色彩畫布，中央可拆卸胸針鑲嵌31.90克拉斯里蘭卡藍寶石，可貼頸亦可垂墜，設計呼應波蘭畫家筆下女性的優雅身影，是繪畫與珠寶融合的經典之作。Secret Garden頂級彩寶項鍊宛如羅馬黃昏庭園，中央是26.65克拉斯里蘭卡粉橘色蓮花剛玉，為設計總監珍藏多年的夢寐之寶。橢圓與圓形切割寶石交輝，縞瑪瑙、紫色剛玉與蛋面祖母綠點綴，整體構圖精密，如一幅用寶石描繪的靜謐園景畫。
Serpenti Illusio頂級項鍊以雕塑錯覺效果翻轉靈蛇形象，中央鑲嵌14.01克拉骨董枕形切割馬達加斯加藍寶石，鑽石構成的幾何圖案隨視線浮現蛇形，完美演繹抽象空間藝術與傳統雕塑的結合。Emerald Strata頂級祖母綠項鍊汲取古希臘科林斯柱式靈感，以領巾式輪廓展現建築垂直結構，共鑲嵌五顆總重26.05克拉尚比亞甜麵包山形祖母綠，是建築美學與珠寶工藝的跨界之作。
Incontro Segreto頂級祖母綠與鑽石戒指延續寶格麗經典toi et moi設計，喚起名畫《吻》的深情張力。7.85克拉古董梨形鑽石與5.42克拉哥倫比亞祖母綠如戀人相遇，前者澄澈後者質地柔潤。階梯形密鑽勾勒曲線，與弧圓形祖母綠形成色彩對比，極簡構圖中演繹兩顆珍稀寶石的完美對話。Notte Stellata繁星之夜Divas’ Dream頂級珠寶腕表致敬羅馬的誕生，黑色蛋白石搭配雪花式鑲嵌的藍寶石與鑽石，不同切割寶石織出銀河，玻璃圓頂讓表盤如多角欣賞的星空畫作。錶帶靈感源自卡拉卡拉浴場馬賽克扇形圖案，柔韌環腕，搭載全新自製Piccolissimo BVP 100微型機芯，實現珠寶與製表的完美融合。
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