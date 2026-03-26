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金智媛、劉亦菲、安海瑟薇驚喜同框！寶格麗揭全新Eclettica頂級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BVLGARI韓國品牌大使金智媛、全球品牌代言人ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI韓國品牌大使金智媛、全球品牌代言人ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭發表全新Eclettica頂級珠寶系列，以羅馬藝術為底蘊，打造出跨越珠寶、腕表、包款與香氛的藝術宇宙。Eclettica超過 160 件新作中包括15件可轉換式珠寶作品、9件Capolavori頂級傑作，開啟珠寶與雕塑、繪畫、建築的當代藝術對話，彰顯品牌兼容並蓄的百年傳承精神。全球品牌代言人杜娃黎波(Dua Lipa)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)、Priyanka Chopra Jonas、劉亦菲與韓國品牌大使金智媛接共襄盛舉。

集大成之作Seres Scarf頂級項鍊以逾1180個零件經1600小時打造，擁有絲綢般垂墜感。藍寶石與祖母綠交織成色彩畫布，中央可拆卸胸針鑲嵌31.90克拉斯里蘭卡藍寶石，可貼頸亦可垂墜，設計呼應波蘭畫家筆下女性的優雅身影，是繪畫與珠寶融合的經典之作。Secret Garden頂級彩寶項鍊宛如羅馬黃昏庭園，中央是26.65克拉斯里蘭卡粉橘色蓮花剛玉，為設計總監珍藏多年的夢寐之寶。橢圓與圓形切割寶石交輝，縞瑪瑙、紫色剛玉與蛋面祖母綠點綴，整體構圖精密，如一幅用寶石描繪的靜謐園景畫。

Serpenti Illusio頂級項鍊以雕塑錯覺效果翻轉靈蛇形象，中央鑲嵌14.01克拉骨董枕形切割馬達加斯加藍寶石，鑽石構成的幾何圖案隨視線浮現蛇形，完美演繹抽象空間藝術與傳統雕塑的結合。Emerald Strata頂級祖母綠項鍊汲取古希臘科林斯柱式靈感，以領巾式輪廓展現建築垂直結構，共鑲嵌五顆總重26.05克拉尚比亞甜麵包山形祖母綠，是建築美學與珠寶工藝的跨界之作。

Incontro Segreto頂級祖母綠與鑽石戒指延續寶格麗經典toi et moi設計，喚起名畫《吻》的深情張力。7.85克拉古董梨形鑽石與5.42克拉哥倫比亞祖母綠如戀人相遇，前者澄澈後者質地柔潤。階梯形密鑽勾勒曲線，與弧圓形祖母綠形成色彩對比，極簡構圖中演繹兩顆珍稀寶石的完美對話。Notte Stellata繁星之夜Divas’ Dream頂級珠寶腕表致敬羅馬的誕生，黑色蛋白石搭配雪花式鑲嵌的藍寶石與鑽石，不同切割寶石織出銀河，玻璃圓頂讓表盤如多角欣賞的星空畫作。錶帶靈感源自卡拉卡拉浴場馬賽克扇形圖案，柔韌環腕，搭載全新自製Piccolissimo BVP 100微型機芯，實現珠寶與製表的完美融合。

（左起）BVLGARI全球品牌代言人PRIYANKA CHOPRA JONAS、DUA LIPA、韓國品牌大使金智媛、JAKE GYLLENHAAL、劉亦菲與ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供
（左起）BVLGARI全球品牌代言人PRIYANKA CHOPRA JONAS、DUA LIPA、韓國品牌大使金智媛、JAKE GYLLENHAAL、劉亦菲與ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Eclectic Embrace頂級祖母綠、縞瑪瑙與鑽石頸鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Eclectic Embrace頂級祖母綠、縞瑪瑙與鑽石頸鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗於米蘭發表全新ECLETTICA頂級珠寶系列。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭發表全新ECLETTICA頂級珠寶系列。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Serpenti Illusio頂級縞瑪瑙、藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Serpenti Illusio頂級縞瑪瑙、藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI全球品牌代言人劉亦菲。圖／寶格麗提供
BVLGARI全球品牌代言人劉亦菲。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Serpenti Infinia頂級紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Serpenti Infinia頂級紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Seres Scarf頂級藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Seres Scarf頂級藍寶石、祖母綠、縞瑪瑙與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Emerald Strata頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Emerald Strata頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Pavone頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Pavone頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供

模特兒演繹寶格麗全新ECLETTICA頂級珠寶。圖／寶格麗提供
模特兒演繹寶格麗全新ECLETTICA頂級珠寶。圖／寶格麗提供

（左起）BVLGARI全球品牌代言人 PRIYANKA CHOPRA JONAS、DUA LIPA、韓國品牌大使金智媛、BVLGARI全球品牌代言人 JAKE GYLLENHAAL、劉亦菲與ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供
（左起）BVLGARI全球品牌代言人 PRIYANKA CHOPRA JONAS、DUA LIPA、韓國品牌大使金智媛、BVLGARI全球品牌代言人 JAKE GYLLENHAAL、劉亦菲與ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供

寶格麗於米蘭發表全新ECLETTICA頂級珠寶系列。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Eclettica系列Serpenti Imperial Heart頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Serpenti Imperial Heart頂級鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Secret Garden頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Secret Garden頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Poetic Dhalia薄荷綠色鱷魚皮手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Poetic Dhalia薄荷綠色鱷魚皮手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI韓國品牌大使金智媛。圖／寶格麗提供
BVLGARI韓國品牌大使金智媛。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Serpenti Spira頂級黃鑽、縞瑪瑙與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列Serpenti Spira頂級黃鑽、縞瑪瑙與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Incontro Segreto頂級祖母綠與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
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BVLGARI全球品牌代言人ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供
BVLGARI全球品牌代言人ANNE HATHAWAY。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列Notte Stellata繁星之夜Divas' Dream頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供
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羅馬 安海瑟薇 寶格麗

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