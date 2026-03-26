韓國人氣啦啦隊女神睦那京（목나경）現身超商擔任一日店長，吸引大批民眾到場直擊女神風采。圖：虎留香提供

韓國人氣啦啦隊女神「釜山女帝」睦那京（목나경）身兼韓國職棒樂天巨人、PLG洋基工程啦啦隊隊長，日前宣布擔任台灣即食品牌虎留香首位代言人，昨（25）日首度以「開胃隊長」身份現身南港 LaLaport，擔任 7-ELEVEN 三井門市一日店長，活動尚未開始即吸引大批粉絲到場守候，現場氣氛熱烈，成為商場焦點之一。

睦那京（목나경）首度以「開胃隊長」身份現身南港 LaLaport，與粉絲一起大跳「泡麵舞」，活力滿點超寵粉。圖：虎留香提供

「泡麵舞」現場教學、近距離拍立得合照睦那京寵粉無極限

睦那京身兼台韓兩隊隊長，兩地奔波行程相當緊湊，活動現場依舊活力滿點寵粉。睦那京受訪表示，「第一次以虎留香『開胃隊長』的身分亮相，今天很開心可以跟大家這麼近距離互動，也謝謝大家特地來現場支持，希望大家都有玩得開心。」

談到首度在台灣接下代言工作，睦那京也開心分享，「因為工作很忙碌，有時候吃飯時間不太固定，也不太有時間煮飯，但我又喜歡吃酸酸辣辣的熱食，第一次在台灣吃到虎留香的酸菜魚就非常喜歡，也很開心能成為品牌的代言人。」

活動現場「開胃隊長」睦那京火力全開，不僅帶來「泡麵舞」舞蹈教學，也驚喜加碼演出韓國人氣女團 TWICE 的〈What is Love？〉舞蹈片段，熟悉旋律一出立刻引發現場粉絲尖叫與跟跳，氣氛瞬間升溫。她也參與畫圖互動遊戲，與粉絲近距離同樂，大方示範舞蹈動作、帶動全場節奏，讓台下觀眾直呼羨慕。

現場同步開放粉絲購買睦那京與虎留香聯名銷售組合，成功購買的粉絲可獲得與睦那京拍立得合照機會，不少人拿到拍立得時都難掩興奮。活動尾聲更抽出幸運粉絲獲得親筆簽名，搭配應援扇等限量小物發送，讓整場活動話題十足，也為品牌首場線下亮相增添不少熱度。

睦那京（목나경）首度以「開胃隊長」身份現身南港 LaLaport，親切與小粉絲近距離同樂。圖：虎留香提供

從社群話題延伸至實體通路「泡麵新霸主」虎留香熱度持續升溫

虎留香近年憑藉螺螄粉、酸菜魚粉等產品在社群平台快速崛起，並於通路創下驚人的銷售成績，其中「酸菜魚粉」更曾累積銷量突破 30 萬碗，出現超商「一碗難求」的情況。此次透過睦那京代言與一日店長活動，進一步將品牌話題從線上延伸至線下實體場景。

品牌表示，希望透過線上、線下互動的接力串聯，讓更多消費者能以不同形式參與品牌體驗，持續擴大與粉絲之間的連結。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：韓國人氣啦啦隊女神「睦那京」現身南港掀人潮！虎留香一日店長寵粉