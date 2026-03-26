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華航攜手「大腕燒肉」推聯名機上餐 全艙等都吃得到

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
豪華經濟艙「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁清爽開胃，主菜則是鹹香下飯的「奶油蒜味牛小排」令人食指大動。圖／華航提供
豪華經濟艙「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁清爽開胃，主菜則是鹹香下飯的「奶油蒜味牛小排」令人食指大動。圖／華航提供

華航空今天宣布，將於4月1日起與國內首屈一指的燒肉品牌「大腕燒肉」攜手，於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部分韓國航點，將經典炭火燒肉風味帶上高空，讓全艙等旅客在三萬英呎高空品嚐職人精心設計的美饌。

華航表示，「大腕燒肉」是老饕爭相品嚐的台灣名店，料理精神圍繞著「火候、溫度、時間」三個核心，相信真正的風味來自對細節的堅持，才能烤出每一片頂尖的燒肉。此次合作，大腕燒肉以店內招牌餐點為靈感發想，為華航打造全艙等專屬料理，成就在萬呎高空才能品嚐到的獨家美味。

商務艙前菜「京都水菜干貝沙拉」淋上大腕胡麻醬汁點亮味蕾，主菜「牛小排佐芝麻米飯」軟嫩的肉質加上蒜泥畫龍點睛。豪華經濟艙以「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁清爽開胃，主菜則是鹹香下飯的「奶油蒜味牛小排」，經濟艙則設計「芝麻水菜沙拉」搭配「和風牛肉飯」，依照不同季度還有「和風豚肉飯」的選擇；另也在特定航線豪華經濟艙、經濟艙推出「奶油蒜香雞腿排飯」。

華航指出，除了全新聯名的大腕燒肉，也持續與眾多星級品牌聯手推出新菜色，T+T 全新一季將推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，以香料風味為核心靈感，打造層次豐富南洋料理，滿足台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客。

素食餐點部分，自推出即深受好評的小小樹食創意蔬食料理，也在新一季更換全新口味，包括商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」。「陽明春天」亦持續以在地、永續為理念，為茹素旅客精心安排每一份佳餚。

雙月食品社於特定區域航線商務艙端出「鮮蝦餛飩干貝膠原雞湯麵」，隨著時序更迭，也將陸續獻上「干貝雞肉魷魚螺肉蒜雞湯麵」及「麻油松阪豬麵線」等經典台灣味。「頤宮」、「米香」可透過商務艙網路預選餐點預訂品嚐。

經濟艙獻上「和風牛肉飯」，依照不同季度還有「和風豚肉飯」的選擇；另也在特定航線推出「奶油蒜香雞腿排飯」。圖／華航提供
經濟艙獻上「和風牛肉飯」，依照不同季度還有「和風豚肉飯」的選擇；另也在特定航線推出「奶油蒜香雞腿排飯」。圖／華航提供

華航攜手知名餐廳「大腕燒肉」推出商務艙主菜「牛小排佐芝麻米飯」。圖／華航提供
華航攜手知名餐廳「大腕燒肉」推出商務艙主菜「牛小排佐芝麻米飯」。圖／華航提供

華航 燒肉

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