快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

陳靜、Hyunjin亮相卡地亞台北頂級珠寶展晚宴 島嶼風土邂逅珠寶藝術

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
Stray Kids成員Hyunjin出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供
Stray Kids成員Hyunjin出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列的文化航行自斯德哥爾摩啟程、接續北京，第三篇章日前於台北揭幕。晚宴融會台灣的自然人文與法式精湛工藝，展現EN ÉQUILIBRE系列對平衡與和諧的極致詮釋，以及音樂、時裝、藝術與餐桌敘事的多元對話。國際影星陳靜（Gemma Chan）與韓團Stray Kids成員Hyunjin首次出席卡地亞台北活動，更為晚宴增添星光。

英籍華裔影星陳靜身著立體結構的鏤空禮服，配戴全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Splendea項鍊與耳環，鑽石的流光溢彩透過緊湊利落的線條，淋漓體現EN ÉQUILIBRE系列平衡之美。Stray Kids的成員Hyunjin則以亞的貴公子魅力演繹出截然不同的型格風範：他配戴卡地亞骨董珍藏系列胸針，搭配經典的Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表，與古董胸針的復古韻味碰撞出獨特的時尚火花。這款Santos-Dumont為卡地亞為航空先驅打造的經典之作，鏤空機芯與通透設計正是卡地亞高級製表的標誌傑作。金馬影后李心潔則以卡地亞經典的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹項鍊與耳環為登台畫＝造型畫龍點睛，縞瑪瑙與鑽石勾勒出美洲豹的靈動線條，成為她舞台表演的絕美配飾。

晚宴的由臺灣首支榮獲國際現代阿卡貝拉大獎的原住民無伴奏人聲樂團歐開合唱團開場，以無伴奏人聲樂演繹懷念曲〈Sinramat〉。四位團員以純粹的人聲層層堆疊，模擬出山林風聲的自然韻律，原住民族語的歌詞搭配當代編曲，將台灣土地的文化根源與情感記憶融於歌聲之中，極簡的表演形式讓聲音回歸本質，如同未經雕琢的寶石原石，在時間與技藝的淬鍊中綻放光芒，為晚宴帶來開場即為純粹而極致的震撼。

隨後登場的珠寶展演大秀，完美將「豐沃的大地」這一主題化為視覺盛宴。以山海為背景的舞台彷彿土地孕育的生命意象，模特兒穿梭其間，身上配戴的卡地亞頂級珠寶，象徵了大地深處蘊藏的瑰寶，經由Cartier的創意與工藝重現於世。瑰麗鑽石、藍寶石、祖母綠等寶石在光影下閃耀奪目，立體的結構設計與虛實相間的留白手法，正是EN ÉQUILIBRE的體現的卡地亞標誌美學，讓觀眾在大自然與工藝的對話間，沈浸感受卡地亞將自然之美轉化為珠寶藝術的深厚底蘊。

晚宴尾聲，金馬影后李心潔的壓軸表演為整場活動畫上溫柔而雋永的句點。她與吉他手以不插電的形式，演繹了「自由」、「裙擺搖搖」等經典曲目，純淨的人聲搭配溫潤的吉他弦音，在夜色中緩緩流淌，層層堆疊的旋律充滿情感張力，讓晚宴在珠寶的絢爛之外，更增添藝術與靈魂的共鳴。

這趟喀越文化的航程，同時透過舌尖的敘事體驗而完整：料理成為連接台法文化的橋樑。以臺灣著名的金萱茶製成的Tea Tonic為此揭開序幕，舌尖綻放淡淡的海草味，開啟島嶼風土的味蕾體驗；「石燒×太平洋風土」選用太平洋海域新鮮食材，熱石烹飪的原始手法彰顯海味的鮮美；「復育與原生食材」的料理，則融入花蓮百合根、台東油芒等臺灣本土食材，讓每一口體會滿載臺灣土地的豐富味道。

餐桌器皿更是匯集了臺灣藝術家的創作力量，讓餐桌成為藝術載體。臺灣知名的安達窯以青瓷釉色捕捉太平洋由淺入深的湛藍層次，盛載石燒海味，器皿與料理的色彩相互映襯；台南在地的小陪陶藝（Mound Pottery）以侘寂肌理的陶具承載美饌，早木陶藝工作室（Zaomu Ceramics）則以溫潤手感的器皿演繹臺灣辦桌精神，器皿與料理之間的巧妙對話，構築出完整的感官敘事，讓賓客在品嚐美食的同時，感受臺灣工藝的溫度。

陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDEA耳環。圖／卡地亞提供
陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDEA耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供

陳靜出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴SPLENDEA項鍊、耳環。圖／卡地亞提供
陳靜出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴SPLENDEA項鍊、耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供

陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊。圖／卡地亞提供
陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin配戴的骨董珍藏系列胸針，黃K金、白K金與鉑金鑲嵌珊瑚、祖母綠、藍寶石與鑽石，Cartier紐約，1966年。圖／卡地亞提供
Stray Kids成員Hyunjin配戴的骨董珍藏系列胸針，黃K金、白K金與鉑金鑲嵌珊瑚、祖母綠、藍寶石與鑽石，Cartier紐約，1966年。圖／卡地亞提供

李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER 美洲豹耳環。圖／卡地亞提供
李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER 美洲豹耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，金馬影后李心潔擔任表演嘉賓，配戴美洲豹項鍊、耳環。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，金馬影后李心潔擔任表演嘉賓，配戴美洲豹項鍊、耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴上，金馬影后李心潔與吉他手以不插電演出。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴上，金馬影后李心潔與吉他手以不插電演出。圖／卡地亞提供

模特兒於晚宴上演繹亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶。圖／卡地亞提供
模特兒於晚宴上演繹亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶。圖／卡地亞提供

李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供
李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供
Stray Kids成員Hyunjin出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin配戴的卡地亞 Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供
Stray Kids成員Hyunjin配戴的卡地亞 Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴上，金馬影后李心潔演唱。圖／卡地亞提供
卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴上，金馬影后李心潔演唱。圖／卡地亞提供

珠寶 李心潔

延伸閱讀

為東方獻上的法式閃耀珠寶盒 Boucheron揭幕全新上海新天地旗艦店

孫藝真摘TASAKI南韓代言 演繹珍珠優雅摩登新面貌

BUCCELLATI華美風 彰顯珠寶匠心

Cartier 光影與建築的對話

相關新聞

金智媛、劉亦菲、安海瑟薇驚喜同框！寶格麗揭全新Eclettica頂級珠寶

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭發表全新Eclettica頂級珠寶系列，以羅馬藝術為底蘊，打造出跨越珠寶、腕表、包款與香氛的藝術宇宙。Eclettica超過 160 件新作中包括15件可轉換式珠寶作品、9件Capolavori頂級傑作，開啟珠寶與雕塑、繪畫、建築的當代藝術對話，彰顯品牌兼容並蓄的百年傳承精神。全球品牌代言人杜娃黎波(Dua Lipa)、安海瑟薇(Anne Hathaway)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)、Priyanka Chopra Jonas、劉亦菲與韓國品牌大使金智媛接共襄盛舉。

陳靜、Hyunjin亮相卡地亞台北頂級珠寶展晚宴 島嶼風土邂逅珠寶藝術

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列的文化航行自斯德哥爾摩啟程、接續北京，第三篇章日前於台北揭幕。晚宴融會台灣的自然人文與法式精湛工藝，展現EN ÉQUILIBRE系列對平衡與和諧的極致詮釋，以及音樂、時裝、藝術與餐桌敘事的多元對話。國際影星陳靜（Gemma Chan）與韓團Stray Kids成員Hyunjin首次出席卡地亞台北活動，更為晚宴增添星光。

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

火鍋、小籠包、牛排、滷肉飯香飄海外，台灣餐飲品牌以創新與品質征服國際市場，出海佈局有成，在香港、日本、泰國等地掀起台味熱潮。

極簡與熱帶相遇的天堂時刻 Swatch發表全新Painted Paradise系列

誘人多汁且甜美的水果、沙灘旁反覆拍打的海浪，常是人們嚮往熱帶島嶼度假的浪漫原因。瑞士平價手表品牌Swatch將旗下經典的極簡主義系列加入熱帶風情元素，以全新Painted Paradise系列表款，預告即將來臨的夏日海島度假愉悅。

發票先別丟！誠品行旅推「四人同行一人免費」 松菸消費滿額就能用

搶攻春季聚餐與商場消費人潮，誠品行旅攜手誠品生活松菸推出跨場域餐飲優惠，即日起至5月31日主打「松菸食旅提案｜你的發票我請客」，平日聚餐可享「四人同行一人免費」禮遇。

有行旅／穿梭捷奧童話 收藏世界遺產

穿梭捷克、奧地利走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產。捷克首都「布拉格」堪稱歐洲歷史與藝術最密集的時光劇場；溫泉療癒勝地「卡羅維瓦利」；擁世界文化與自然雙重遺產的玫瑰之城「庫倫洛夫」；還有世界最美小鎮、因鹽致富的奧地利「哈爾施塔特」，被譽為此生必訪的歐洲夢境之地。四座大城小鎮，每一處至少停留兩天，體會像過日子般的慢旅行，旅程並安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。