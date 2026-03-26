陳靜、Hyunjin亮相卡地亞台北頂級珠寶展晚宴 島嶼風土邂逅珠寶藝術

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列的文化航行自斯德哥爾摩啟程、接續北京，第三篇章日前於台北揭幕。晚宴融會台灣的自然人文與法式精湛工藝，展現EN ÉQUILIBRE系列對平衡與和諧的極致詮釋，以及音樂、時裝、藝術與餐桌敘事的多元對話。國際影星陳靜（Gemma Chan）與韓團Stray Kids成員Hyunjin首次出席卡地亞台北活動，更為晚宴增添星光。

英籍華裔影星陳靜身著立體結構的鏤空禮服，配戴全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列Splendea項鍊與耳環，鑽石的流光溢彩透過緊湊利落的線條，淋漓體現EN ÉQUILIBRE系列平衡之美。Stray Kids的成員Hyunjin則以亞的貴公子魅力演繹出截然不同的型格風範：他配戴卡地亞骨董珍藏系列胸針，搭配經典的Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表，與古董胸針的復古韻味碰撞出獨特的時尚火花。這款Santos-Dumont為卡地亞為航空先驅打造的經典之作，鏤空機芯與通透設計正是卡地亞高級製表的標誌傑作。金馬影后李心潔則以卡地亞經典的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹項鍊與耳環為登台畫＝造型畫龍點睛，縞瑪瑙與鑽石勾勒出美洲豹的靈動線條，成為她舞台表演的絕美配飾。

晚宴的由臺灣首支榮獲國際現代阿卡貝拉大獎的原住民無伴奏人聲樂團歐開合唱團開場，以無伴奏人聲樂演繹懷念曲〈Sinramat〉。四位團員以純粹的人聲層層堆疊，模擬出山林風聲的自然韻律，原住民族語的歌詞搭配當代編曲，將台灣土地的文化根源與情感記憶融於歌聲之中，極簡的表演形式讓聲音回歸本質，如同未經雕琢的寶石原石，在時間與技藝的淬鍊中綻放光芒，為晚宴帶來開場即為純粹而極致的震撼。

隨後登場的珠寶展演大秀，完美將「豐沃的大地」這一主題化為視覺盛宴。以山海為背景的舞台彷彿土地孕育的生命意象，模特兒穿梭其間，身上配戴的卡地亞頂級珠寶，象徵了大地深處蘊藏的瑰寶，經由Cartier的創意與工藝重現於世。瑰麗鑽石、藍寶石、祖母綠等寶石在光影下閃耀奪目，立體的結構設計與虛實相間的留白手法，正是EN ÉQUILIBRE的體現的卡地亞標誌美學，讓觀眾在大自然與工藝的對話間，沈浸感受卡地亞將自然之美轉化為珠寶藝術的深厚底蘊。

晚宴尾聲，金馬影后李心潔的壓軸表演為整場活動畫上溫柔而雋永的句點。她與吉他手以不插電的形式，演繹了「自由」、「裙擺搖搖」等經典曲目，純淨的人聲搭配溫潤的吉他弦音，在夜色中緩緩流淌，層層堆疊的旋律充滿情感張力，讓晚宴在珠寶的絢爛之外，更增添藝術與靈魂的共鳴。

這趟喀越文化的航程，同時透過舌尖的敘事體驗而完整：料理成為連接台法文化的橋樑。以臺灣著名的金萱茶製成的Tea Tonic為此揭開序幕，舌尖綻放淡淡的海草味，開啟島嶼風土的味蕾體驗；「石燒×太平洋風土」選用太平洋海域新鮮食材，熱石烹飪的原始手法彰顯海味的鮮美；「復育與原生食材」的料理，則融入花蓮百合根、台東油芒等臺灣本土食材，讓每一口體會滿載臺灣土地的豐富味道。

餐桌器皿更是匯集了臺灣藝術家的創作力量，讓餐桌成為藝術載體。臺灣知名的安達窯以青瓷釉色捕捉太平洋由淺入深的湛藍層次，盛載石燒海味，器皿與料理的色彩相互映襯；台南在地的小陪陶藝（Mound Pottery）以侘寂肌理的陶具承載美饌，早木陶藝工作室（Zaomu Ceramics）則以溫潤手感的器皿演繹臺灣辦桌精神，器皿與料理之間的巧妙對話，構築出完整的感官敘事，讓賓客在品嚐美食的同時，感受臺灣工藝的溫度。

陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDEA耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供

陳靜出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴SPLENDEA項鍊、耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴場地。圖／卡地亞提供

陳靜配戴的全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin配戴的骨董珍藏系列胸針，黃K金、白K金與鉑金鑲嵌珊瑚、祖母綠、藍寶石與鑽石，Cartier紐約，1966年。圖／卡地亞提供

李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER 美洲豹耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，金馬影后李心潔擔任表演嘉賓，配戴美洲豹項鍊、耳環。圖／卡地亞提供

卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴上，金馬影后李心潔與吉他手以不插電演出。圖／卡地亞提供

模特兒於晚宴上演繹亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶。圖／卡地亞提供

李心潔配戴的PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，配戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供

Stray Kids成員Hyunjin配戴的卡地亞 Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供