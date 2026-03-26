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極簡與熱帶相遇的天堂時刻 Swatch發表全新Painted Paradise系列

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Swatch Painted Paradise以1997年發表的簡約風格SKIN表款為基礎，也像是度假時大腦放空的愜意，無慮無憂。圖／Swatch提供
Swatch Painted Paradise以1997年發表的簡約風格SKIN表款為基礎，也像是度假時大腦放空的愜意，無慮無憂。圖／Swatch提供

誘人多汁且甜美的水果、沙灘旁反覆拍打的海浪，常是人們嚮往熱帶島嶼度假的浪漫原因。瑞士平價手表品牌Swatch將旗下經典的極簡主義系列加入熱帶風情元素，以全新Painted Paradise系列表款，預告即將來臨的夏日海島度假愉悅。

Painted Paradise表款傳遞了關於度假、天堂以及放鬆的愜意心緒，正因為教條得以放下，感知遂讓時間緩緩流逝，每一分秒都只留下了純粹。藍綠色接近透明的海浪拍打著沙灘海岸，彼時陽光正穿透了搖曳生姿的棕櫚樹葉；充滿異國情調的花朵熱情展開，而沙灘旁的厚重木桌上更擺放無論從視覺色彩、汁液口感都令人感受到甘美的熱帶水果，也成為系列表款的吸睛色彩。

Swatch以品牌自1997年發表的SKIN系列為基礎，表款面盤以12個簡約的小時時標搭配面盤的立體層次與指針，不僅還原極簡主義的精髓，更讓辨讀時間清晰明瞭。四只表款Paradise Bloom（SS08B106）、Paradise Mist（SS08G111）、Paradise Canopy（SS08G112）與Paradise Petals（SS08P113）各自擁有紫色、薄荷綠、黃色與粉紅的誘人成色，表帶並以接近渲染、水墨畫的流動視覺。

中性的34毫米並搭配石英機芯，訂價3,800元，可洽全台Swatch專門店或Swatch台灣官方網站購買。

Swatch Paradise Bloom紫色款（SS08B106），3,800元。圖／Swatch提供
Swatch Paradise Bloom紫色款（SS08B106），3,800元。圖／Swatch提供

Swatch全新Painted Paradise腕表將熱帶風情色彩結合極簡設計，帶來一段輕快的夏日度假時光。圖／Swatch提供
Swatch全新Painted Paradise腕表將熱帶風情色彩結合極簡設計，帶來一段輕快的夏日度假時光。圖／Swatch提供

Swatch Paradise Mist薄荷綠色款（SS08G111），3,800元。圖／Swatch提供
Swatch Paradise Mist薄荷綠色款（SS08G111），3,800元。圖／Swatch提供

Swatch Paradise Canopy薄荷綠色款（SS08G112），3,800元。圖／Swatch提供
Swatch Paradise Canopy薄荷綠色款（SS08G112），3,800元。圖／Swatch提供

沙灘

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