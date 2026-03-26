發票先別丟！誠品行旅推「四人同行一人免費」 松菸消費滿額就能用

搶攻春季聚餐與商場消費人潮，誠品行旅攜手誠品生活松菸推出跨場域餐飲優惠，即日起至5月31日主打「松菸食旅提案｜你的發票我請客」，平日聚餐可享「四人同行一人免費」禮遇。

活動期間內，凱基誠品聯名卡友持當月於誠品生活松菸單筆消費滿1,290元之實體發票，即可至誠品行旅一樓義式餐廳The Chapter Café使用優惠，享平日晚間套餐四人同行一人免費；若單筆消費滿2,280元，則可升級至二樓歐陸料理餐廳In Between之間餐廳享同等禮遇。

位於松山文創園區生態池旁的The Chapter，擁有開放明亮空間、主推義式料理，本季推薦「拿坡里風味牛肉丁醬寬板麵條」，以慢燉手法呈現濃厚茄汁與肉香；「托斯卡尼風味海鮮湯」則以蝦高湯融合當日海鮮，展現地中海風味。

In Between之間餐廳則以歐陸料理為核心概念，主廚結合「之間哲學」打造季節菜單，其中，「脆皮櫻桃鴨胸」搭配南高梅紫蘇醬汁，以酸香平衡油脂層次；「澳洲和牛橫膈膜佐燉飯」則以濃郁肉香與滑順口感，營造具儀式感的春季餐桌體驗。

此次活動也結合凱基誠品聯名卡會員機制，持卡人一般消費可享基本回饋，綁定凱基銀行帳戶最高回饋達2.3%；於誠品通路依會員等級最高可達7%回饋，同步累積誠品點數。

誠品行旅表示，「你的發票我請客」以日常購物為起點，透過優惠機制串聯商場與飯店餐飲空間，讓消費者在城市生活節奏中，創造從購物到聚餐的延伸體驗，也為平日聚會提供更具吸引力的用餐理由。