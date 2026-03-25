2026「亞洲50」大班樓奪冠 台灣餐廳JL Studio、logy躋身50強

2026「亞洲 50 最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」今（25日）晚間於香港揭曉，香港指標性粵菜食府「大班樓（The Chairman）」繼2021年登頂後再度封王，去年名列第三、以精湛法式廚藝革新中國八大菜系的新派中菜餐廳「永（Wing）」今年排名第二，獲得第三的是來自曼谷、去年拿下第一的體驗式印度料理「Gaggan」。

在台灣餐廳方面，今年有「JL Studio」與「logy」闖入前50強，排名分別是第50名與第22名；再加上先前公布的延伸名單當中，排名第61名的「MUME」與第64名的「晶華軒」，今年總計有4家台灣餐廳躋身亞洲百大。

今年榜單涵蓋 17 個亞洲城市，曼谷以 9 間入選餐廳居冠；東京緊隨其後，有 7 間餐廳登榜；香港、首爾及新加坡，各有 6 間餐廳佔榜。其中香港餐廳雖然進榜家數不是最多，但在排名方面卻相當強勢，除了包辦冠亞軍之外，另有4 間餐廳獲得肯定，包括以食材為本的 Neighborhood（No.24）、拿坡里餐廳Estro（No.32）、位於香港四季酒店（Four Seasons Hong Kong）的高雅食府 Caprice（No.35），以及洋溢拉丁美洲風格的 Mono（No.46）。

在來自首爾的餐廳方面，則有由《拜託了冰箱》班底中的「超級好感男」孫鍾元掌勺的「Eatanic Garden」名列第26，以及在《黑白大廚》系列影集中擔任評審的韓裔美籍名廚安成宰的「Mosu」以No.41 重返榜單格外引人矚目。

在個人獎項部分，2026 年度「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾 「Onjium」（No.14）的 Cho Eun-hee。曼谷 「Nusara」（No.5）及 「Le Du」（No.36）的 Thitid 'Ton' Tassanakajohn ，獲頒由同業票選的「Inedit Damm 廚師之選獎」。來自台灣的侍酒師劉家旻（Lesley Liu），代表新加坡餐廳「Odette」（No.19），榮獲「亞洲最佳侍酒師獎」肯定，成為現場最閃亮的「台灣之光」。

此外，上海餐廳「Ling Long」（No.9）主廚劉禾森，出身台灣眷村，於台北開平餐飲學校畢業後，先於君悅酒店、亞都麗緻大飯店巴黎廳1930歷練，之後赴北京發展，走訪中國30多城市，深入研究八大菜系及地方人文，持續從事中式料理創新。這次以「Ling Long」獲得殊榮，成為現場唯一以主廚身份拿下此榮耀的台灣子弟。

新加坡餐廳「Odette」侍酒師劉家旻。記者錢欽青／攝影

2026「亞洲 50 最佳餐廳」前50強名單。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「JL Studio」主廚林恬耀。記者錢欽青／攝影

「大班樓」於2026「亞洲50最佳餐廳」再登榜首。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「logy」主廚田原諒悟。記者錢欽青／攝影