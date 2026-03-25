聽新聞
0:00 / 0:00

2026「亞洲50」大班樓奪冠 台灣餐廳JL Studio、logy躋身50強

聯合報／ 記者 錢欽青高婉珮 ／即時報導
上海餐廳「Ling Long」主廚劉禾森（左）。記者錢欽青／攝影
上海餐廳「Ling Long」主廚劉禾森（左）。記者錢欽青／攝影

2026「亞洲 50 最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」今（25日）晚間於香港揭曉，香港指標性粵菜食府「大班樓（The Chairman）」繼2021年登頂後再度封王，去年名列第三、以精湛法式廚藝革新中國八大菜系的新派中菜餐廳「永（Wing）」今年排名第二，獲得第三的是來自曼谷、去年拿下第一的體驗式印度料理「Gaggan」。

在台灣餐廳方面，今年有「JL Studio」與「logy」闖入前50強，排名分別是第50名與第22名；再加上先前公布的延伸名單當中，排名第61名的「MUME」與第64名的「晶華軒」，今年總計有4家台灣餐廳躋身亞洲百大。

今年榜單涵蓋 17 個亞洲城市，曼谷以 9 間入選餐廳居冠；東京緊隨其後，有 7 間餐廳登榜；香港、首爾新加坡，各有 6 間餐廳佔榜。其中香港餐廳雖然進榜家數不是最多，但在排名方面卻相當強勢，除了包辦冠亞軍之外，另有4 間餐廳獲得肯定，包括以食材為本的 Neighborhood（No.24）、拿坡里餐廳Estro（No.32）、位於香港四季酒店（Four Seasons Hong Kong）的高雅食府 Caprice（No.35），以及洋溢拉丁美洲風格的 Mono（No.46）。

在來自首爾的餐廳方面，則有由《拜託了冰箱》班底中的「超級好感男」孫鍾元掌勺的「Eatanic Garden」名列第26，以及在《黑白大廚》系列影集中擔任評審的韓裔美籍名廚安成宰的「Mosu」以No.41 重返榜單格外引人矚目。

在個人獎項部分，2026 年度「亞洲最佳女廚師獎」得主為首爾 「Onjium」（No.14）的 Cho Eun-hee。曼谷 「Nusara」（No.5）及 「Le Du」（No.36）的 Thitid 'Ton' Tassanakajohn ，獲頒由同業票選的「Inedit Damm 廚師之選獎」。來自台灣的侍酒師劉家旻（Lesley Liu），代表新加坡餐廳「Odette」（No.19），榮獲「亞洲最佳侍酒師獎」肯定，成為現場最閃亮的「台灣之光」。

此外，上海餐廳「Ling Long」（No.9）主廚劉禾森，出身台灣眷村，於台北開平餐飲學校畢業後，先於君悅酒店、亞都麗緻大飯店巴黎廳1930歷練，之後赴北京發展，走訪中國30多城市，深入研究八大菜系及地方人文，持續從事中式料理創新。這次以「Ling Long」獲得殊榮，成為現場唯一以主廚身份拿下此榮耀的台灣子弟。

新加坡餐廳「Odette」侍酒師劉家旻。記者錢欽青／攝影
新加坡餐廳「Odette」侍酒師劉家旻。記者錢欽青／攝影

2026「亞洲 50 最佳餐廳」前50強名單。圖／亞洲50最佳餐廳提供
2026「亞洲 50 最佳餐廳」前50強名單。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「JL Studio」主廚林恬耀。記者錢欽青／攝影
「JL Studio」主廚林恬耀。記者錢欽青／攝影

「大班樓」於2026「亞洲50最佳餐廳」再登榜首。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「大班樓」於2026「亞洲50最佳餐廳」再登榜首。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「logy」主廚田原諒悟。記者錢欽青／攝影
「logy」主廚田原諒悟。記者錢欽青／攝影

2026「亞洲 50 最佳餐廳」頒獎典禮在香港舉行。圖／亞洲50最佳餐廳提供
2026「亞洲 50 最佳餐廳」頒獎典禮在香港舉行。圖／亞洲50最佳餐廳提供

曼谷 首爾 新加坡

延伸閱讀

大班樓再登「亞洲50」榜首 葉一南著蔡瀾長衫領獎情義感人

台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

相關新聞

2026「亞洲50」大班樓奪冠 台灣餐廳JL Studio、logy躋身50強

2026「亞洲 50 最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」今（25日）晚間於香港揭曉，香港指標性粵菜食府「大班樓（The Chairman）」繼2021年登頂後再度封王，去年名列第三、以精湛法式廚藝革新中國八大菜系的新派中菜餐廳「永（Wing）」今年排名第二，獲得第三的是來自曼谷、去年拿下第一的體驗式印度料理「Gaggan」。

大班樓再登「亞洲50」榜首 葉一南著蔡瀾長衫領獎情義感人

香港指標性食府「大班樓（The Chairman）」今年在「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」排名第一，不但再度蟬聯「香港最佳餐廳 」榮銜，這也是繼2021年「大班樓」首度於「亞洲50最佳餐廳」封王後，再度拿下冠軍寶座。

賣火鍋被罵！台中業者推888元「道歉鍋物」訴求平價抗通膨

台中南屯一家占地達300坪的「冒香香」旗艦店，開幕一年頻遭輿論負評「CP值低」，業者近期公開道歉，順勢推出平價888元雙人「道歉鍋物」抗通膨套餐，並結合逢甲知名炸串上桌，業者直言，盼在高通膨時代、推出迎合市場需求餐飲，扭轉負評、吸引客人回流。

周杰倫西裝裡面沒有穿！《太陽之子》發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思

華語流行天王周杰倫時隔三年推出第16張專輯「太陽之子」，日前為全新專輯同名主打歌「太陽之子」MV舉辦全球首播發表會，活動上，身為Dior他身著Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝搭配黑色長褲，胸前疊戴兩條Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊與徽章項鍊，瀟灑之中展現英氣與自信風範，為整體造型注入畫龍點睛。

拿坡里「炸雞買6送3」現省356元！CoCo×白沙屯媽祖「聯名週邊」登場

迎接4月連假，「拿坡里披薩‧炸雞」推出抗通膨優惠，即日起至4月16日期間，凡於門市點購6塊烤雞，即加贈「3塊烤腿排塊」，整桶共9塊雞肉，原價585元，優惠價229元，現享39折優惠。除此之外，3月25日至4月16日，指定新品披薩原價880元起，特惠價490元。

佳士得歡慶進駐亞洲40周年 獻常玉白駒、裸女 Richter巔峰代表作領銜

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先在香港藝術周期間為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是在亞太區總部The Henderson舉槌的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。3月27日的晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》重磅領銜。二十世紀日間拍賣及二十一世紀日間拍賣則緊接於3月28日舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。