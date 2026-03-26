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有行旅／穿梭捷奧童話 收藏世界遺產
穿梭捷克、奧地利走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產。捷克首都「布拉格」堪稱歐洲歷史與藝術最密集的時光劇場；溫泉療癒勝地「卡羅維瓦利」；擁世界文化與自然雙重遺產的玫瑰之城「庫倫洛夫」；還有世界最美小鎮、因鹽致富的奧地利「哈爾施塔特」，被譽為此生必訪的歐洲夢境之地。四座大城小鎮，每一處至少停留兩天，體會像過日子般的慢旅行，旅程並安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。
有行旅「我在童話小鎮的日子 哈爾施塔特．庫倫洛夫．卡羅維瓦利．布拉格」十二天九夜旅程，六月十三日至廿四日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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