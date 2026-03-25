大班樓再登「亞洲50」榜首 葉一南著蔡瀾長衫領獎情義感人

香港指標性食府「大班樓（The Chairman）」今年在「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」排名第一，不但再度蟬聯「香港最佳餐廳 」榮銜，這也是繼2021年「大班樓」首度於「亞洲50最佳餐廳」封王後，再度拿下冠軍寶座。

為懷念去年6月辭世的故友蔡瀾，「大班樓」創辦人香港名廚暨餐飲企業家葉一南（Danny Yip），特別如約穿上蔡瀾送的那件日本頂級麻布製作的舊長衫參加頒獎典禮，讓這份老友間的真摯情懷，隨著「大班樓」的榮光在舞台上溫暖綻放。

葉一南在接受本報專訪時表示，「亞洲50最佳餐廳」獎項對他來說意義特別重大，因為獎項將許多外國及亞洲的主廚們，匯聚到同一座城市來，並且相關活動會持續好幾天，「我們有許多時間能跟同行、平時很少見面的朋友、以及很少見面的廚師們，聚在一起下廚幾天、或是一起在這座城市玩幾天，這是這個獎項比較特別的地方。」

「大班樓」於2009年由葉一南創立，是亞洲高級中菜界的開拓者，粵菜近年在國際舞台上吐氣揚眉，葉一南居功厥偉。在他的帶領下，「大班樓」2021年成為首間榮登「亞洲50最佳餐廳」排名第一的中菜館；就在同一年，「大班樓」 成為首間躋身「世界 50 最佳餐廳」前十名的中餐廳，並榮獲「最佳進步獎」肯定。葉一南也在2024年獲得「亞洲50最佳餐廳」的「標誌人物獎（Icon Award）」殊榮，表彰他在國際舞台上讓經典粵菜煥發當代生命力的出色貢獻。

葉一南堅持採用本土食材，做菜著重簡約並使用新鮮素材；餐廳招牌菜「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」捨棄繁瑣，回歸食材本質，最能體現葉一南「大巧若拙」的烹飪理念。餐廳有一支由退休漁民組成的買手團隊，每天到本地市場採購鮮活海鮮；在市郊還設有一個小型有機農場，團隊會在那裡生曬臘肉和醃漬蔬菜供餐廳使用。此外，「大班樓」 也巧妙運用各種華南珍稀食材，來體現粵菜的無限潛力，比如以蟛蜞膏、玫瑰荼薇糖及九年蘭州百合入饌，炮製時令佳餚 。

談到「大班樓」2026年的發展計畫，葉一南表示，今年「大班樓」會盡量減少聯彈餐會，也盡量降低出訪頻率，「集中我們的精神與時間，在我們的廚房裡面開發新菜。」

「大班樓」創辦人葉一南（右）與楊美珍。記者錢欽青／攝影

大班樓在2022年遷至中環現址。圖／亞洲50最佳餐廳提供

香辣胡椒大泥蟹。圖／亞洲50最佳餐廳提供