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賣火鍋被罵！台中業者推888元「道歉鍋物」訴求平價抗通膨

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「888元雙人抗通膨套餐」延續「麻辣鍋＋粥底鍋」的組合。業者／提供
「888元雙人抗通膨套餐」延續「麻辣鍋＋粥底鍋」的組合。業者／提供

台中南屯一家占地達300坪的「冒香香」旗艦店，開幕一年頻遭輿論負評「CP值低」，業者近期公開道歉，順勢推出平價888元雙人「道歉鍋物」抗通膨套餐，並結合逢甲知名炸串上桌，業者直言，盼在高通膨時代、推出迎合市場需求餐飲，扭轉負評、吸引客人回流。

位於南屯區向上路三段、南屯路口的冒香香台中旗艦店，因地點四通八達、附設汽機車停車場，開幕初期更憑藉逢甲「冒菜鍋」話題，吸引不少饕客嚐鮮，但隨後也因價格與份量的討論，引發負評「CP值太低」。

冒香香總經理林咏震坦言：「去年剛開幕時因價格結構、服務流程與品質仍在磨合，未能完全符合顧客期待，社群平台與評論區一度出現不少負面回饋；面對市場聲音，我們重新檢視食材規格、價格配置及出餐效率，希望逐步改善顧客體驗。」

對此，業者近期推出「888元雙人抗通膨套餐」，延續「麻辣鍋＋粥底鍋」的雙鍋組合，麻辣鍋提供香辣風味，而粥底鍋則走溫潤路線，另包含13種豐盛菜品、鴨腸、肉滑等特色單物，主食還有紅薯寬粉等品項，形成與一般火鍋店不同的吃法。

另外，冒香香最具特色的還有超巨大的瀑布土豆片、虎皮鳳爪等單物，近期更引進逢甲知名「憨哥倆炸串」，讓顧客一口吃炸串、一口喝麻辣鍋，增加用餐選擇、吸引不同客群。

林咏震表示，冒菜鍋原本是川味料理的一種延伸型態，特色在於食材選擇多樣、湯底風味濃厚，近年逐漸在國內火鍋市場受到關注；不過他坦言，「在競爭激烈的台中西、南屯生活圈賣鍋並不容易，當地聚集不少鍋物品牌，加上租金與成本壓力，使得經營難度提高」。

林咏震說，這次推出888元雙人套餐，主要就是回應市場反應，讓更多消費者能以相對輕鬆的價格嘗試冒菜鍋料理，同時結合既有互動、歡樂與回憶的用餐樂園，讓吃飯成為一種共享的幸福體驗。

餐飲公關業者李晨馨分析，該店平均客單價約落在500元，屬於中價位火鍋市場，只要產品特色明確，仍有機會在競爭激烈的台中鍋物市場中找到定位。

他補充提到，接下來天氣逐漸轉暖、進入傳統鍋物淡季，加上租金成本負擔高、達餐飲營收的3至5成，以及人力成本年年上揚，餐飲利潤不斷減少下，卻又得給予顧客高CP值感受，成為業者一大挑戰。

業者推雙人抗通膨套餐，並引進逢甲知名炸串，成功吸引顧客回流。業者／提供
業者推雙人抗通膨套餐，並引進逢甲知名炸串，成功吸引顧客回流。業者／提供

業者引進逢甲知名「憨哥倆炸串」，讓顧客一邊吃炸串、一邊嚐麻辣鍋，增加用餐選擇。業者／提供
業者引進逢甲知名「憨哥倆炸串」，讓顧客一邊吃炸串、一邊嚐麻辣鍋，增加用餐選擇。業者／提供

台中 餐飲 火鍋

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