快訊

伊朗高官證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其會談

美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓要帶傘

聽新聞
0:00 / 0:00

周杰倫西裝裡面沒有穿！《太陽之子》發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供

華語流行天王周杰倫時隔三年推出第16張專輯「太陽之子」，日前為全新專輯同名主打歌「太陽之子」MV舉辦全球首播發表會，活動上，身為Dior他身著Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝搭配黑色長褲，胸前疊戴兩條Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊與徽章項鍊，瀟灑之中展現英氣與自信風範，為整體造型注入畫龍點睛。

延續Dior創意總監Jonathan Anderson於2026夏季系列中對歷史語彙與華麗美學的探索，Dior 2026秋季時裝系列的服飾揉合中古世紀徽章元素與十八世紀的精緻工藝、以及當代的學院風，呈現氣質獨具的多元風格交織。服裝的輪廓以經典檔案為核心，重釋品味與永恆：標誌性的Bar Jacket、Delft印花寬版短褲、長大衣，混搭重新詮釋的橄欖球衫、飛行外套、條紋襯衫等經典單品，整體設計兼具前衛與細節，並延伸至樂福鞋、運動鞋、柔軟郵差包等配件。刺繡、洛可可風Diorette裝飾、放大家徽印花層次豐富。Donegal羊毛呢演繹英式經典，丹寧融入美式語彙，並延伸至燕尾服剪裁。設計流露貴族著衣趣味的同時，展現當代精神。

周杰倫胸前配戴的兩條Étoile des Vents項鍊，則出自Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane之手。她將Rose des Vents系列中象徵航向與幸運的八芒星羅盤玫瑰進一步簡化，去除繁複鑲嵌結構，以更俐落純粹的線條呈現，展現俐落的摩登氣質，同時呼應Christian Dior所珍視的幸運星意象，為整體造型增添寓意與精神層次。

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫穿著的Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝。圖／Dior提供
周杰倫穿著的Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝。圖／Dior提供

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊，15萬2,000元。圖／Dior提供
周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊，15萬2,000元。圖／Dior提供

周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽徽章項鍊，49萬5,000元。圖／Dior提供
周杰倫配戴的Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽徽章項鍊，49萬5,000元。圖／Dior提供

周杰倫 Dior

延伸閱讀

Dior新Diorly包款 Jisoo穿搭有型

周杰倫新歌ＭＶ 暗藏30世界名畫

粉色、羽毛、長尾、刺繡 美出新高度

相關新聞

賣火鍋被罵！台中業者推888元「道歉鍋物」訴求平價抗通膨

台中南屯一家占地達300坪的「冒香香」旗艦店，開幕一年頻遭輿論負評「CP值低」，業者近期公開道歉，順勢推出平價888元雙人「道歉鍋物」抗通膨套餐，並結合逢甲知名炸串上桌，業者直言，盼在高通膨時代、推出迎合市場需求餐飲，扭轉負評、吸引客人回流。

周杰倫西裝裡面沒有穿！《太陽之子》發佈會 Dior西裝上身項鍊藏巧思

華語流行天王周杰倫時隔三年推出第16張專輯「太陽之子」，日前為全新專輯同名主打歌「太陽之子」MV舉辦全球首播發表會，活動上，身為Dior他身著Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝搭配黑色長褲，胸前疊戴兩條Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊與徽章項鍊，瀟灑之中展現英氣與自信風範，為整體造型注入畫龍點睛。

拿坡里「炸雞買6送3」現省356元！CoCo×白沙屯媽祖「聯名週邊」登場

迎接4月連假，「拿坡里披薩‧炸雞」推出抗通膨優惠，即日起至4月16日期間，凡於門市點購6塊烤雞，即加贈「3塊烤腿排塊」，整桶共9塊雞肉，原價585元，優惠價229元，現享39折優惠。除此之外，3月25日至4月16日，指定新品披薩原價880元起，特惠價490元。

佳士得歡慶進駐亞洲40周年 獻常玉白駒、裸女 Richter巔峰代表作領銜

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先在香港藝術周期間為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是在亞太區總部The Henderson舉槌的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。3月27日的晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》重磅領銜。二十世紀日間拍賣及二十一世紀日間拍賣則緊接於3月28日舉行。

台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。當中，聚集客力的餐飲業種，集結超過50家以上餐飲品牌，26間話題餐廳包括米其林與必比登推薦餐廳，從高端精緻料理到排隊美食都有。

台中百貨戰開打！漢神洲際4月10日見客 獨家精品、美妝香氛陣容搶先看

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，館內匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲並結合娛樂、賽事，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。