拿坡里「炸雞買6送3」現省356元！CoCo×白沙屯媽祖「聯名週邊」登場

迎接4月連假，「拿坡里披薩‧炸雞」推出抗通膨優惠，即日起至4月16日期間，凡於門市點購6塊烤雞，即加贈「3塊烤腿排塊」，整桶共9塊雞肉，原價585元，優惠價229元，現享39折優惠。除此之外，3月25日至4月16日，指定新品披薩原價880元起，特惠價490元。

拿坡里今年也再次攜手唐氏症基金會，自即日起至4月29日推出「有愛拿坡里 幸福皂光芒」公益活動。活動期間，門市購買指定公益套餐，可加購「轉轉洗手棒」，原價65元，優惠價55元，相關收益將全數捐贈基金會，支持身心障礙青年就業培訓與小作所運作。

迎接白沙屯媽祖進香熱潮，「CoCo都可」將於3月30日至4月20日聯名白沙屯天上聖母推出期間限定活動，以「勇往直前，一路順發」為主題，打造「杯裝好運、袋裝福祿」周邊（拱授證 114-153）。共有3款聯名紙杯，以「勇」字作為視覺主軸，搭配戰甲黃色、粉紅超跑粉色與CoCo活力橘色，將文化意涵融入日常飲品之中。

活動期間也同步推出5款籤詩封膜，包括有財運、事業、學業、福氣、緣分等美好寓意，將傳統求籤文化轉化為飲品新體驗。另還有「勇字保冷袋」，不僅幫飲品堡兵，更帶有甜甜保庇的幸福感，共有2杯袋、4杯袋兩種規格。活動期間並推出多款優惠組合，任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）搭配勇字保冷袋1個，每組66元。2大杯粉角奶茶(L)，搭配勇字保冷袋1個，每組88元。任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋1個，每組99元。

除了聯名杯身，另同步推出5款籤詩封膜。圖／CoCo都可提供

CoCo都可攜手白沙屯天上聖母，推出聯名杯身、聯名保冷袋。圖／CoCo都可提供