佳士得歡慶進駐亞洲40周年 獻常玉白駒、裸女 Richter巔峰代表作領銜

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先在香港藝術周期間為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是在亞太區總部The Henderson舉槌的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。3月27日的晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》重磅領銜。二十世紀日間拍賣及二十一世紀日間拍賣則緊接於3月28日舉行。

Gerhard Richter擁有包括周杰倫和吉他傳奇天王Eric Clapton等眾多名人粉絲，巴黎路易威登基金會（Fondation Louis Vuitton ）甫落幕的回顧展更掀起一股熱潮。《抽象畫》為Richter最具代表性的的刮板抽象畫，出自藝術家巔峰時期的1991年。他從1976年開始運用刮板技術，此時技巧已然爐火純青；畫作左下角可見開始運用了綠、白、黑、橘等豐富繽紛的色調，藝術家以他著名的刮板技巧將這些色彩掩沒在紅色之下。當年他共創作了30件以紅色為主色的作品，是他唯一一次以紅色為主調的創作。後來因故銷毀3件，現存27件，其中三幅現屬重要館藏，一件小尺幅的同系列作品上個月倫敦佳士得以750萬英鎊成交。

晚拍另一焦點為常玉首次亮相拍場的《毯上的曲腿馬》，作於1950至1960年間，融合東方象徵主義與西方馬戲文化。畫作由常玉摯交與晚年重要支持者Lévy家族直接購自藝術家本人，並由家族世代珍藏至今。馬對常玉來說是很親密的動物，而他以馬戲為主題的作品現存僅九幅，其一現藏於台灣國立歷史博物館。畫面包含紫壽綿長、長壽紋、盤長紋、金錢紋等中式祥紋，展現如馬諦斯般的平面裝飾性，為僅有兩幅結合馬戲與中式祥紋的作品之一，但因為另一幅已失傳，此為傳世唯一一件。

常玉另有一件《椅子上的裸女背像II 》登上晚拍。佳士得亞太區二十及二十一世紀藝術部助理副總裁晚間拍賣聯席主管暨專家余可欣表示，此畫一直在巴黎私人藏家手中，因為在常玉早期的全集（第一本）中並未出版，因此曾於拍賣上流標。後來尋得交易紀錄，並在X 光檢查時發現底層原本是畫花瓶，因此在新版的全集中有收錄此畫，配合合理估價，盼能給藏家更多信心。

本季晚拍共37件拍品、總估價4.5億港幣。余可欣表示，因應近年亞洲拍賣市場變化，佳士得在策略上走「少而精」的路線，刻意減少了拍品數量，並引進更多李希特、畢卡索等西方大師作品；適逢拍賣期間為香港藝術周，希望也讓訪港的西方藏家也能認識得到相應的亞洲藝術作品，因此整體香港拍賣呈現出東西方藝術史的縱向與橫向呼應。在預展陳列上也精心經營不同文化的對話，讓藏家更能想像這些藝術品在家中陳列的多樣可能。

除此之外，拍賣整體也考量不同梯度的藏家，例如本季呈獻的梵谷和莫內印象派作品，就聚焦大師較少見的作品。作於1883年的梵谷《林中少女》，是目前私人手中現存極少數的早期作品，題材上能體現梵谷對底層人民的悲憫情懷，亦可看到梵谷當時色彩運用與筆觸已突破當時荷蘭寫實主義的傳統，是表現主義的先河。

本季首度於晚拍引進古典大師之作：約翰內斯霍達爾特（Johannes Goedaert）《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》。佳士得近年來積極耕耘亞洲藏家對西方古典大師的興趣，此畫以超現實的手法匯聚不同花期的花卉，手法極為細膩，花瓶則為明代萬曆瓷器，是藝術家畢生8件畫作之一，以350萬港幣亞洲藏家感到舒適的價格區間估價登場，備受矚目。

本季的日夜拍亦提供豐富的東南亞藝術家作品。其中最受矚目的無疑是去年以《湖畔寶塔》刷新拍賣紀錄的沃爾特史畢斯（Walter Spies ）。曾於2013 年締造藝術家拍賣紀錄的《登高望遠》，睽違12年再登拍場，是史畢斯糅合歐洲現代主義與峇里島主題的獨特風格的代表作，估價4,800萬港幣起。

草間彌生《南瓜》，壓克力 畫布，96 x 116.8 公分，1993年作，估價3,200萬港元起。記者孫曼／攝影

常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2 公分(畫芯)，1950-1960年代作，估價2,800萬港元起。記者孫曼／攝影

常玉《椅子上的裸女背像II 》，油彩 畫布，73 x 50公分，約1929-1932年作，估價1,100萬港元起。記者孫曼／攝影

尚米榭巴斯奇亞《無題》，油畫棒 壓克力 紙本，76.2 x 56.1 公分，1981年作，估價1,800萬港元起。 圖／佳士得提供

馬克夏卡爾《田園牧歌》，油彩 畫布，135 x 113.7公分，1975 -1976 年作，估價2,300萬港元起。 圖／佳士得提供

趙無極《聖堂之旅 - 07.08.51 -08.09.51》，油彩 畫布，97 x 130 公分，1951年作，估價2,800萬港元起。 圖／佳士得提供

傑哈德李希特《抽象畫》，油彩 畫布，200 x 180 公分，1991年作，估價7,800萬港元起。 圖／佳士得提供

沃爾特史畢斯《登高望遠》，油彩 畫布，100.5 x 82.5 公分，1934年作，估價4,800萬港元起。 圖／佳士得提供

常玉《椅子上的裸女背像II 》，油彩 畫布，73 x 50公分，約1929-1932年作，估價1,100萬港元起。 圖／佳士得提供

草間彌生《南瓜》，壓克力 畫布，96 x 116.8 公分，1993年作，估價3,200萬港元起。 圖／佳士得提供

常玉《毯上的曲腿馬》，油彩 纖維板，49 x 74.2 公分(畫芯)，1950-1960年代作，估價2,800萬港元起。 圖／佳士得提供

二十一世紀日間拍賣，尼古拉斯帕蒂《靜物》，軟粉彩 麻布，129.5 x 139.7公分，2015年作，估價700萬港元起。 圖／佳士得提供

二十一世紀日間拍賣二十一世紀日間拍賣克麗絲汀嬡珠 《為了看白色的土地》，油彩 畫布，149.8 x 124.9公分，2012年作，估價800萬港元起。 圖／佳士得提供

大衛霍克尼《椅子》，油彩 畫布，121.9 x 91.4公分，1985年作，估價3,200萬港元起。 圖／佳士得提供

約翰內斯霍達爾特JOHANNES GOEDAERT《萬曆花瓶中的花卉、昆蟲與蝸牛》，油彩 木板，28.2 x 22 公分，估價350萬

大衛霍克尼《椅子》，油彩 畫布，121.9 x 91.4公分，1985年作，估價3,200萬港元起。 記者孫曼／攝影