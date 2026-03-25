台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。當中，聚集客力的餐飲業種，集結超過50家以上餐飲品牌，26間話題餐廳包括米其林與必比登推薦餐廳，從高端精緻料理到排隊美食都有。

包括連續15年榮獲米其林星級肯定的粵菜餐廳「漢來名人坊」，以及「全台首家」日本必比登推薦的東京車站人氣排隊拉麵「そらのいろSORANOIRO」、台中百貨獨家日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」。以板前無菜單料理品牌「初魚」知名的豊漁集團，特別由米其林二星名店主廚稗田良平監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳。另有米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」，以及連續5年榮獲必比登推薦的「淇里思印度餐廳」，橫跨多國料理類型，滿足不同喜好者的精緻餐飲需求。

另有多家餐飲集團在漢神洲際推出全新品牌或首次進駐台中市場，包括全台首家、來自日本的「千房 Diversity」帶來全新升級版日式高端鐵板料理體驗；屋馬集團推出全台首家全新品牌「尚屋 新韓式燒烤」，以「冷藏熟成」肉品工法與韓國直送醬料創造全新韓式燒烤品牌。漢來美食也推出全台首家的全新蔬食品牌「樂蔬 LE SHU」，攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理。

新馬辣集團打造的最潮火鍋品牌「椒朋友」，主打結合餐飲與微醺氛圍的社交體驗、燒肉名店燒肉中山也推出全台首家的新品牌「中山 Red Label」、金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動餐廳也是首度進駐台中，以「電子酒精自助交易所」為最大賣點，結合賽事轉播與聚會場所。

台中獨家餐飲包括源自紐約創立於1987年的職人麵包品牌「TOM CAT BAKERY」，長期為紐約當地頂級飯店指定使用，強調每日現場手工製作；歐美創意料理餐酒館「嵩 sung」、高質感蔬食早午餐品牌「PRESERVE」，以及結合日式洋食與甜點的「Woosa 洋食鬆餅屋」。

日本人氣超市「LOPIA」亦將首度進駐北台中。吃到飽Buffet「島語」亦將於7月上旬於台中獨家登場，預計再掀起一波訂位熱潮。

屋馬集團全新品牌，全台首家「尚屋 新韓式燒烤」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

全台首家、日本必比登推薦的東京人氣排隊拉麵名店「そらのいろSORANOIRO」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

「漢來名人坊」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

吃到飽Buffet「島語」將於7月上旬於台中獨家登場、進駐漢神洲際。圖／摘自島語臉書