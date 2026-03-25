快訊

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

聽新聞
0:00 / 0:00

台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台首家、來自日本的「千房 Diversity 」帶來全新升級版日式高端鐵板料理進駐漢神洲際。圖／漢神提供
全台首家、來自日本的「千房 Diversity 」帶來全新升級版日式高端鐵板料理進駐漢神洲際。圖／漢神提供

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。當中，聚集客力的餐飲業種，集結超過50家以上餐飲品牌，26間話題餐廳包括米其林與必比登推薦餐廳，從高端精緻料理到排隊美食都有。

包括連續15年榮獲米其林星級肯定的粵菜餐廳「漢來名人坊」，以及「全台首家」日本必比登推薦的東京車站人氣排隊拉麵「そらのいろSORANOIRO」、台中百貨獨家日本米其林餐盤推薦鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」。以板前無菜單料理品牌「初魚」知名的豊漁集團，特別由米其林二星名店主廚稗田良平監製，推出全新日料品牌「作 天麩羅・割烹」，打造全台首家融合天麩羅與割烹精髓的高端日料餐廳。另有米其林推薦泰式料理「NARA Thai Cuisine」，以及連續5年榮獲必比登推薦的「淇里思印度餐廳」，橫跨多國料理類型，滿足不同喜好者的精緻餐飲需求。

另有多家餐飲集團在漢神洲際推出全新品牌或首次進駐台中市場，包括全台首家、來自日本的「千房 Diversity」帶來全新升級版日式高端鐵板料理體驗；屋馬集團推出全台首家全新品牌「尚屋 新韓式燒烤」，以「冷藏熟成」肉品工法與韓國直送醬料創造全新韓式燒烤品牌。漢來美食也推出全台首家的全新蔬食品牌「樂蔬 LE SHU」，攜手韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理。

新馬辣集團打造的最潮火鍋品牌「椒朋友」，主打結合餐飲與微醺氛圍的社交體驗、燒肉名店燒肉中山也推出全台首家的新品牌「中山 Red Label」、金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動餐廳也是首度進駐台中，以「電子酒精自助交易所」為最大賣點，結合賽事轉播與聚會場所。

台中獨家餐飲包括源自紐約創立於1987年的職人麵包品牌「TOM CAT BAKERY」，長期為紐約當地頂級飯店指定使用，強調每日現場手工製作；歐美創意料理餐酒館「嵩 sung」、高質感蔬食早午餐品牌「PRESERVE」，以及結合日式洋食與甜點的「Woosa 洋食鬆餅屋」。

日本人氣超市「LOPIA」亦將首度進駐北台中。吃到飽Buffet「島語」亦將於7月上旬於台中獨家登場，預計再掀起一波訂位熱潮。

屋馬集團全新品牌，全台首家「尚屋 新韓式燒烤」進駐漢神洲際。圖／漢神提供
屋馬集團全新品牌，全台首家「尚屋 新韓式燒烤」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

全台首家、日本必比登推薦的東京人氣排隊拉麵名店「そらのいろSORANOIRO」進駐漢神洲際。圖／漢神提供
全台首家、日本必比登推薦的東京人氣排隊拉麵名店「そらのいろSORANOIRO」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

「漢來名人坊」進駐漢神洲際。圖／漢神提供
「漢來名人坊」進駐漢神洲際。圖／漢神提供

吃到飽Buffet「島語」將於7月上旬於台中獨家登場、進駐漢神洲際。圖／摘自島語臉書
吃到飽Buffet「島語」將於7月上旬於台中獨家登場、進駐漢神洲際。圖／摘自島語臉書

漢來美食集團全新品牌，全台首家「樂蔬LE SHU」攜手享譽國際的韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理。圖／漢神提供
漢來美食集團全新品牌，全台首家「樂蔬LE SHU」攜手享譽國際的韓國寺剎飲食代表「正寬法師」共創料理。圖／漢神提供

米其林 餐飲 品牌

延伸閱讀

台中百貨戰開打！漢神洲際4月10日見客 獨家精品、美妝香氛陣容搶先看

引進 LOPIA、美麗新影城！台中漢神洲際購物廣場4月10日登場

漢來美食2026年估績增雙位數

台中新光三越初夏購物節4月1日登場 VIP預購會26日開跑

相關新聞

佳士得歡慶進駐亞洲40周年 獻常玉白駒、裸女 Richter巔峰代表作領銜

今年適逢佳士得（Christie’s）正式進駐亞洲四十周年，率先在香港藝術周期間為今年全年一系列慶祝活動揭開序幕的是在亞太區總部The Henderson舉槌的香港二十及二十一世紀藝術春季拍賣。3月27日的晚間拍賣將由傑哈德李希特（Gerhard Richter）的鉅作《抽象畫》重磅領銜。二十世紀日間拍賣及二十一世紀日間拍賣則緊接於3月28日舉行。

台中吃貨準備訂位！漢神洲際集結逾50家餐飲、26間話題美食進駐

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。當中，聚集客力的餐飲業種，集結超過50家以上餐飲品牌，26間話題餐廳包括米其林與必比登推薦餐廳，從高端精緻料理到排隊美食都有。

台中百貨戰開打！漢神洲際4月10日見客 獨家精品、美妝香氛陣容搶先看

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，館內匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲並結合娛樂、賽事，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。

玩遊戲吃A5和牛！王品「和牛涮」進駐西門町 再享「贈菜3選1」

王品集團旗下的「和牛涮」將於3月26日進駐台北西門町，開設品牌第17間門市。為慶祝新店開幕，可獲得贈菜3選1，參與集點活動，還能獲得日本A5和牛。至於同集團的「聚」則推出日本國產牛套餐，參與遊戲有機會免費吃套餐。

LEXUS全新大改款ALL NEW ES 預售正式展開

Lexus全新大改款ES自2025年上海車展全球首發、並於2026年台北車展首度在台亮相以來，即以突破傳統房車框架的嶄新姿態，吸引市場與消費者高度關注。

台灣麥當勞首座LEED黃金級速食餐廳亮相！這家門市藏10項綠建築亮點

台灣麥當勞持續將節能減碳與永續設計導入新店規劃，位於內湖的台北舊宗二餐廳獲得美國綠建築協會（USGBC）LEED黃金級認證，並於24日完成授證，成為目前全台唯一取得LEED黃金級認證的速食餐廳。該店同時符合台灣EEWH綠建築評估系統黃金級標準，成為兼具國際與在地雙黃金認證的餐飲門市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。