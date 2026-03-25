台中百貨戰開打！漢神洲際4月10日見客 獨家精品、美妝香氛陣容搶先看

台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場，整體規模達6.6萬坪，館內匯聚精品、美妝、潮流、家居及多元餐飲並結合娛樂、賽事，集結超過500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或特色旗艦店型。

漢神洲際購物廣場主打有中部最齊全的美妝香氛保養品牌，餐飲也是一大亮點，全館引進超過50家人氣餐飲品牌，其中有26間話題餐廳，包括米其林星級名店與必比登推薦餐廳，日本超人氣超市LOPIA也將首度進駐北台中。引進多家日韓潮流品牌全新店型與IP潮玩專賣店，並結合育兒品牌建構全家人的同樂空間。同時導入北台中市區首座大型電影院「美麗新影城」等娛樂設施。

台中七期商圈的新光三越台中中港店、台中大遠百一直是台中百貨兩大箭頭與國際精品、美妝香氛集中區域，漢神洲際購物廣場登場也帶來12家台中獨家精品與美妝香氛旗艦店型。

館內集結FERRAGAMO等多家精品，並引進12家台中獨家精品，包含Dolce & Gabbana、GIORGIO ARMANI及GENTLE MONSTER、A.P.C、GANNI等品牌，同時引進台中獨家FENDI Casa帶來義大利高端設計家居商品；Emporio Armani也以台中獨家形式進駐；BOSS等品牌以全台旗艦店型進駐。瑞典時尚品牌COS預計今年第四季以全台第二家據點進駐。

另打出中部最齊全的美妝香氛版圖口號，包括CHANEL、DIOR整合頂級保養、彩妝與香氛，打造旗艦店型態。另有GUCCI Beauty全台最大店型、PRADA Beauty全台首家精品美妝旗艦店，以及TOM FORD Beauty導入全台最大店裝，並打造VIP專屬Lounge服務空間。

規劃「香氛藝廊」，從頂級沙龍香到小眾香氛全館匯集超過16個香氛品牌，包括台中獨家BVLGARI獨立香水店、英法皇室御用品牌Creed、法國皇室香氛品牌Trudon，以及法國設計師品牌Serge Lutens進駐。同時匯聚Jo Malone London、Maison Francis Kurkdjian、Acqua di Parma等國際香氛品牌。

漢神洲際購物廣場整體樓層自地下3樓至6樓，商場營業樓層涵蓋地下1樓至6樓，提供2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位。同時規劃VIP 品牌專屬停車區。

商場中央規劃挑空採光天井，引入自然光影，光線自上而下灑落至4樓「Discover X」多功能展演空間，並延伸至1樓「光嶼中庭」，結合聲光裝置呈現全新的城市購物體驗；6樓打造「Sky Park琉光花園」高空戶外空間，結合餐廳與影城營造微醺社交氛圍，並可透過7樓「Sky Walk 拾光秘境」前往8樓「Sky Camp天際營地」，首創城高空露營體驗場域。

6.6萬坪的台中漢神洲際購物廣場將於4月10日正式登場。圖／漢神提供

漢神洲際購物廣場館內「光嶼中庭」示意圖。圖／漢神提供

漢神洲際購物廣場館內SKY PARK琉光花園「天際營地」示意圖。圖／漢神提供

漢神洲際購物廣場推出GUCCI Beauty全台最大店型。圖／漢神提供