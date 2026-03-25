玩遊戲吃A5和牛！王品「和牛涮」進駐西門町 再享「贈菜3選1」

王品集團旗下的「和牛涮」將於3月26日進駐台北西門町，開設品牌第17間門市。為慶祝新店開幕，可獲得贈菜3選1，參與集點活動，還能獲得日本A5和牛。至於同集團的「聚」則推出日本國產牛套餐，參與遊戲有機會免費吃套餐。

主打和牛吃到飽的「和牛涮」進駐西門町並推出好禮迎客。即日起到4月30日，全台門市升級澳洲金牌純血和牛，新增「霜降、雪花」雙部位吃到飽，適合搭配三溫糖壽喜燒，享受濃郁肉香。活動期間，掃碼桌上立牌，可獲得「鯛魚燒、炙燒壽司、時令海鮮」贈菜3選1；參加瘋美食集點，集滿5點可獲得「日本A5和牛」。

同為王品集團的「聚」，今年3月起引進日本國產牛，推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」2款單人套餐，和「究極日本國產牛雙人特盛」套餐，讓民眾可以享受日本國產牛的滋味。即日起到4月30日，到店消費國產牛套餐，就可參與遊戲，有機會再免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉套餐」。