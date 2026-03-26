快訊

羈押？加保？法官要柯文哲親自到庭聽判 法界揭合議庭用意

台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍

新血崩盤／人數較日韓少到可怕 揭年輕師進不了大學真相

英雄熱血起來！《我的英雄學院》最終季快閃店移展LaLaport 台中盛大開幕

聯合新聞網／ 有你共創
（雄英入口拱門。）
（雄英入口拱門。）

在全世界捲起英雄狂熱的知名動畫作品《我的英雄學院》最終季，播出後立刻席捲動漫圈討論熱潮與關注，有你共創與Medialink 羚邦集團聯手於2025年12月打造全台首站的《我的英雄學院》最終季快閃店in松山文創園區，熱血的英雄青春故事掀起話題吸引粉絲相繼前往。而這次《我的英雄學院》最終季快閃店將移師到LaLaport 台中，再次喚起台灣粉絲的英雄夢！

《我的英雄學院》最終季快閃店－台中站，不僅將那些深入人心的最強英雄們重新帶回粉絲世界，現場更推出超過百款台灣限定週邊、 UNDER PEACE 聯名潮流服飾！參與感和驚喜十足的個性測驗轉盤、最終季人氣角色抽卡機強勢回歸，這次新增台中限定新品及全新登場拍貼機，在充滿感動的場景中增添趣味。英雄們，快來LaLaport台中，世界在等待你的出動！

✦ 沉浸式角色場景 英雄儀式０秒開啟

（英雄集結牆。)
（英雄集結牆。)

從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照區」。每面牆都有英雄與你見面，沉浸式享受被《我的英雄學院》世界擁抱的快樂，快來和綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍等人一同開始屬於你們的英雄之旅，延續台北站的感動，LaLaport台中熱血重現！

✦ 百款周邊&台中新品＆聯名潮流服飾 全面引爆英雄熱潮

（快閃店商品區。)
（快閃店商品區。)

接著，千萬別錯過最終季的周邊商品販售區！本次快閃活動完整收錄超過 100 款以上的限定週邊，從生活用品到穿搭配件應有盡有，更有台中限定的新品會與大家見面！包含集結感動時刻的「THE BEGINNING萬用墊」、「回憶膠捲透卡盲抽」、「10週年紀念貼紙包」以及「最終季劇照Ｔ-Shirt黑夜/白晝」等全新快閃周邊，每款都讓人覺得好想入手！

✦ 英雄之路啟程 完成挑戰、解鎖驚喜好禮

（最終季抽卡機。）
（最終季抽卡機。）

不僅如此，現場也準備了多項的英雄任務等你來挑戰！想成為真正的英雄？先從知曉個性開始！轉動每抽$250元的「個性檢測轉盤」，馬上測出屬於你的英雄個性，還有機會獲得價值千元以上的神秘好禮；「最終季抽卡機」，蒐集最愛角色的限定卡牌；台中限定「最終季拍貼機」,與英雄一起留下珍貴回憶；還有兩彈滿額活動！3/25~4/9現場消費滿$1,000元，贈送「最終季限定雷射票卡」；4/10~5/4現場消費滿$1,000元，贈送「台中限定雷射票卡」，數量有限、送完為止。完成任務越多，解鎖的獎勵就越豐富！快來Mitsui Shopping Park LaLaport 台中，一起展開屬於你的英雄試煉，擁抱回憶、帶走驚喜！

（個性檢測轉盤。）
（個性檢測轉盤。）

✦ 有你共創 × Medialink 羚邦集團　打造屬於粉絲的沉浸式記憶

這不只是一間快閃店，更是一場跨越動畫的體驗盛典！在這裡，你不僅能與最喜愛的角色並肩，還能收藏限定周邊及完成各項有趣的英雄任務，快把握時間與英雄們留下屬於你們的專屬回憶吧！

活動詳情

活動名稱：我的英雄學院最終季快閃店 台中站

活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中(北館1F舞台區)

活動時間：2025/3/25-2026/5/4

營業時間：

週一~週五11:00~22:00

週六、週日(含國定例假日)10:30~22:00

想知道更多詳情，請關注有點市粉絲專頁官方公告。

新聞聯絡人：

楊士頤　edgar.yang@uniicreative.com　0980752244

粉絲 台中

延伸閱讀

TPBL／例行賽最後兩場應援！三上悠亞：請大家來看球等你喔

相關新聞

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

火鍋、小籠包、牛排、滷肉飯香飄海外，台灣餐飲品牌以創新與品質征服國際市場，出海佈局有成，在香港、日本、泰國等地掀起台味熱潮。

極簡與熱帶相遇的天堂時刻 Swatch發表全新Painted Paradise系列

誘人多汁且甜美的水果、沙灘旁反覆拍打的海浪，常是人們嚮往熱帶島嶼度假的浪漫原因。瑞士平價手表品牌Swatch將旗下經典的極簡主義系列加入熱帶風情元素，以全新Painted Paradise系列表款，預告即將來臨的夏日海島度假愉悅。

發票先別丟！誠品行旅推「四人同行一人免費」 松菸消費滿額就能用

搶攻春季聚餐與商場消費人潮，誠品行旅攜手誠品生活松菸推出跨場域餐飲優惠，即日起至5月31日主打「松菸食旅提案｜你的發票我請客」，平日聚餐可享「四人同行一人免費」禮遇。

有行旅／穿梭捷奧童話 收藏世界遺產

穿梭捷克、奧地利走進歐洲最美大城小鎮，一次收藏四座世界遺產。捷克首都「布拉格」堪稱歐洲歷史與藝術最密集的時光劇場；溫泉療癒勝地「卡羅維瓦利」；擁世界文化與自然雙重遺產的玫瑰之城「庫倫洛夫」；還有世界最美小鎮、因鹽致富的奧地利「哈爾施塔特」，被譽為此生必訪的歐洲夢境之地。四座大城小鎮，每一處至少停留兩天，體會像過日子般的慢旅行，旅程並安排專業旅拍攝影師季子弘，捕捉童話小鎮時光。

2026「亞洲50」大班樓奪冠 台灣餐廳JL Studio、logy躋身50強

2026「亞洲 50 最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」今（25日）晚間於香港揭曉，香港指標性粵菜食府「大班樓（The Chairman）」繼2021年登頂後再度封王，去年名列第三、以精湛法式廚藝革新中國八大菜系的新派中菜餐廳「永（Wing）」今年排名第二，獲得第三的是來自曼谷、去年拿下第一的體驗式印度料理「Gaggan」。

大班樓再登「亞洲50」榜首 葉一南著蔡瀾長衫領獎情義感人

香港指標性食府「大班樓（The Chairman）」今年在「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」排名第一，不但再度蟬聯「香港最佳餐廳 」榮銜，這也是繼2021年「大班樓」首度於「亞洲50最佳餐廳」封王後，再度拿下冠軍寶座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。