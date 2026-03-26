英雄熱血起來！《我的英雄學院》最終季快閃店移展LaLaport 台中盛大開幕

在全世界捲起英雄狂熱的知名動畫作品《我的英雄學院》最終季，播出後立刻席捲動漫圈討論熱潮與關注，有你共創與Medialink 羚邦集團聯手於2025年12月打造全台首站的《我的英雄學院》最終季快閃店in松山文創園區，熱血的英雄青春故事掀起話題吸引粉絲相繼前往。而這次《我的英雄學院》最終季快閃店將移師到LaLaport 台中，再次喚起台灣粉絲的英雄夢！

《我的英雄學院》最終季快閃店－台中站，不僅將那些深入人心的最強英雄們重新帶回粉絲世界，現場更推出超過百款台灣限定週邊、 UNDER PEACE 聯名潮流服飾！參與感和驚喜十足的個性測驗轉盤、最終季人氣角色抽卡機強勢回歸，這次新增台中限定新品及全新登場拍貼機，在充滿感動的場景中增添趣味。英雄們，快來LaLaport台中，世界在等待你的出動！

✦ 沉浸式角色場景 英雄儀式０秒開啟

（英雄集結牆。)

從象徵入學儀式的「雄英入口拱門」到「英雄陣營集結牆」、重現最終季經典劇情場景的「動畫劇照區」。每面牆都有英雄與你見面，沉浸式享受被《我的英雄學院》世界擁抱的快樂，快來和綠谷出久、爆豪勝己、轟焦凍等人一同開始屬於你們的英雄之旅，延續台北站的感動，LaLaport台中熱血重現！

✦ 百款周邊&台中新品＆聯名潮流服飾 全面引爆英雄熱潮

（快閃店商品區。)

接著，千萬別錯過最終季的周邊商品販售區！本次快閃活動完整收錄超過 100 款以上的限定週邊，從生活用品到穿搭配件應有盡有，更有台中限定的新品會與大家見面！包含集結感動時刻的「THE BEGINNING萬用墊」、「回憶膠捲透卡盲抽」、「10週年紀念貼紙包」以及「最終季劇照Ｔ-Shirt黑夜/白晝」等全新快閃周邊，每款都讓人覺得好想入手！

✦ 英雄之路啟程 完成挑戰、解鎖驚喜好禮

（最終季抽卡機。）

不僅如此，現場也準備了多項的英雄任務等你來挑戰！想成為真正的英雄？先從知曉個性開始！轉動每抽$250元的「個性檢測轉盤」，馬上測出屬於你的英雄個性，還有機會獲得價值千元以上的神秘好禮；「最終季抽卡機」，蒐集最愛角色的限定卡牌；台中限定「最終季拍貼機」,與英雄一起留下珍貴回憶；還有兩彈滿額活動！3/25~4/9現場消費滿$1,000元，贈送「最終季限定雷射票卡」；4/10~5/4現場消費滿$1,000元，贈送「台中限定雷射票卡」，數量有限、送完為止。完成任務越多，解鎖的獎勵就越豐富！快來Mitsui Shopping Park LaLaport 台中，一起展開屬於你的英雄試煉，擁抱回憶、帶走驚喜！

（個性檢測轉盤。）

✦ 有你共創 × Medialink 羚邦集團 打造屬於粉絲的沉浸式記憶

這不只是一間快閃店，更是一場跨越動畫的體驗盛典！在這裡，你不僅能與最喜愛的角色並肩，還能收藏限定周邊及完成各項有趣的英雄任務，快把握時間與英雄們留下屬於你們的專屬回憶吧！

活動詳情

活動名稱：我的英雄學院最終季快閃店 台中站

活動地點：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中(北館1F舞台區)

活動時間：2025/3/25-2026/5/4

營業時間：

週一~週五11:00~22:00

週六、週日(含國定例假日)10:30~22:00

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新聞聯絡人：

楊士頤 edgar.yang@uniicreative.com 0980752244