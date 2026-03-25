高雄萬豪「美享地牛排館」米其林主廚操刀 融合頂級牛排與法式料理

高雄萬豪酒店11樓「美享地餐廳 Majesty Restaurant」變身為「美享地牛排館 Majesty Steak House」，是高雄唯一由米其林一星主廚操刀，融合頂級牛排與法式料理的餐廳，令老饕客垂涎三尺。

高雄萬豪酒店總經理黃永財表示，美享地嚴選高品質新鮮食材，主打多款頂級牛排，從選肉、熟成到火候掌控皆精準講究，細緻呈現肉質的層次與風味平衡，且持續提供原本就極受饕客喜愛的fine dining餐點，為饕客帶來耳目一新的餐桌感受。

高雄萬豪酒店行銷企劃處協理吳采彤指出，擁有超過20年豐富閱歷的美享地牛排館主廚Fabien Vergé，生長於非洲西部的象牙海岸，熱愛料理的他遊歷里昂、巴黎及香港等美食匯聚的國際城市，曾任職巴黎米其林三星餐廳Le Meurice，奠定深厚的精湛廚藝。

吳采彤說，主廚Fabien在台深耕近15年，曾於2018年榮獲米其林一星殊榮，他以法式料理思維為核心，運用細膩烹調手法與靈魂醬汁，賦予餐廳全新菜品更深層的風味表現，套餐每份1,880元+10%起。

從前菜「西班牙塞拉諾風乾火腿沙拉」揭開序幕，鹹香濃郁的風乾火腿搭配爽脆生菜與清新油醋，口感輕盈開胃；湯品「櫛瓜濃湯」質地滑順細緻，帶出自然蔬菜的溫潤清甜；開胃菜「香煎北海道干貝・白酒奶油醬・鮭魚卵」，將干貝煎至外層微酥、內裡柔嫩，佐以濃郁滑順的白酒奶油醬與鹹鮮飽滿的鮭魚卵，交織出層次豐富的海味饗宴。

吳采彤表示，料理主餐提供多達13款精選選擇，包含油花分布均勻、入口柔嫩多汁的美國頂級肋眼，肉質扎實、香氣濃厚的美國頂級戰斧豬排，以及外殼微酥、肉質鮮甜彈牙的爐烤活龍蝦，透過精準火候將食材風味發揮至極致，餐後再以精緻甜點與飲品收尾，甜香與餘韻交織，為整體用餐體驗增添優雅句點。除了套餐，亦提供單點及Fine dining客製化菜單，讓賓客在同一個空間同時享有頂級牛排與法式料理的體驗。

吳采彤說，美享地牛排館以全新面貌登場，無論是情侶約會、慶生聚餐或商務宴請，都能在此找到恰到好處的節奏與風味，結合法式細膩與食材本味的料理精神，讓每一道菜都不僅止於美味，更是一場視覺與味覺交織的饗宴，讓饕客感受轉型後的嶄新魅力。