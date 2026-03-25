台灣麥當勞首座LEED黃金級速食餐廳亮相！這家門市藏10項綠建築亮點

台灣麥當勞持續將節能減碳與永續設計導入新店規劃，位於內湖的台北舊宗二餐廳獲得美國綠建築協會（USGBC）LEED黃金級認證，並於24日完成授證，成為目前全台唯一取得LEED黃金級認證的速食餐廳。該店同時符合台灣EEWH綠建築評估系統黃金級標準，成為兼具國際與在地雙黃金認證的餐飲門市。

麥當勞台北舊宗二餐廳融合生態工法、建築節能、資源再利用與淨零排放概念，共有10多項環境友善設計，包括會發電的「太陽能節能玻璃」、以回收衣物和塑膠做成的「衣纖木」、自行車「鐵馬驛站」、「電動車充電樁」等，都結合應用在這間麥當勞餐廳。

台北舊宗二餐廳不僅獲得美國綠建築協會 LEED 建築設計與施工類別(Building Design and Construction: Retail) 的黃金級認證，也符合台灣綠建築 EEWH 評估系統及標章制度中的「綠化量」、「基地保水」、「日常節能指標」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、「水資源」六項指標，為黃金級的綠建築。

台北舊宗二餐廳在綠建築規劃上，從基地設計、節能設備到資源循環與低碳交通，全面導入多項永續元素。首先在基地規劃上，餐廳周邊透過樹木與植栽加強綠化，不僅有助吸收碳排，也提升生物多樣性；得來速車道則採用可透水鋪面，讓雨水能快速滲入土壤，在涵養水資源之餘，也有助調節地表溫度。

在建築節能設計方面，餐廳屋頂鋪設發泡隔熱板、牆面使用環保隔熱砂漿，以降低熱傳導與空調耗能；落地玻璃則採用中空複層玻璃，透過氣密空間阻絕外部冷熱傳導。店內同時導入EMS能源管理系統，即時掌握能源使用情況，並搭配沿窗座位區的智慧節能照明，以及可分區控溫的VRF高效變頻空調，進一步提升整體用電效率。

在循環利用設計上，餐廳外部人行步道採用以1.1萬件舊衣與11萬個回收塑膠容器再製而成的環保建材「衣纖木」鋪設，實踐資源再利用；另以回收塑料製成的雨水積磚取代部分混凝土，建置雨水貯集與滯洪系統，不僅可降低碳排，也有助分擔區域淹水風險，回收水資源還可再利用於澆灌。

同時，餐廳在再生能源與低碳交通配置上也同步升級。迎光面落地玻璃採用台灣專利的太陽能節能玻璃，兼具透光、隔熱與發電功能；屋頂與停車場頂棚另設有逾40坪太陽能板，餐廳外也設置太陽能路燈，擴大再生能源應用。交通設施部分，則規劃2格電動車專屬停車位，並配置50kW電動車充電樁，支援CCS1與CCS2介面，同時首度設置「鐵馬驛站」自行車區，提供消費者更多低碳交通選擇。

此外，台灣麥當勞響應世界自然基金會（WWF）所發起的全球減碳活動「Earth Hour 地球一小時」活動，本周六（28日）晚間 8 點半至 9 點半，全台逾370家麥當勞餐廳（不含位於百貨賣場或美食街的餐廳），將同步關閉餐廳外不影響安全照明的招牌燈，希望透過一小時的關燈行動，在日常生活節能減碳，共同守護地球。