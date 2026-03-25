苦瓜也能很潮！85度C「爆檸系列」回歸 聯手全障運喊「不怕苦」

迎接氣溫逐步升高的飲品旺季，85度C宣布旗下話題飲品「苦瓜爆檸系列」將於3月26日全台門市回歸上市。今年除延續清爽解膩的夏日風味外，也結合運動賽事推廣，攜手即將登場的115年全國身心障礙國民運動會，以「不怕苦，一起拼」為主軸，為賽事暖身宣傳。

此次回歸的「苦瓜爆檸茶」，以清新茶底搭配檸檬與苦瓜片調製，呈現自然清香與微苦回甘的層次口感，大杯冰飲售價75元；另一款「苦瓜爆檸咖啡」則融合咖啡醇香與檸檬果酸，再加入苦瓜風味，打造創意十足的夏季咖啡選擇，大杯冰飲售價90元。兩款飲品皆採現場手工「爆打」30下製作，讓苦瓜與檸檬香氣充分融合，帶來清爽解渴、層次豐富的飲用體驗。

業者表示，苦瓜獨有的「不怕苦」特性，正好呼應身障運動員在訓練與競賽中不畏挑戰、堅持到底的精神。今年特別透過全台門市通路，將飲品話題與賽事理念結合，傳遞「無礙逐光、初心閃耀」的核心價值，盼引發更多民眾對賽事及選手的關注。

此外，85度C持續推出「週五咖啡日」優惠活動，全台門市中大杯咖啡享第二杯半價。

115年全國身心障礙國民運動會 將於5月23日至5月26日在新北市登場。透過此次聯名宣傳，品牌不僅強化夏季飲品市場聲量，也藉由產品意象向身障運動員致敬，讓消費者在消暑之餘，也能關注這場重要體育盛事。