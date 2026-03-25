為東方獻上的法式閃耀珠寶盒 Boucheron揭幕全新上海新天地旗艦店

上海永遠都有新鮮事。三月時分的梧桐樹雖尚無綠葉，但樹幹裡實則盛載了古老城市的強韌生命力。新天地一角、高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）為其兩層樓旗艦大店正式揭幕，法式雅興與東方人文在此相遇、繁華盛開。

芳登廣場有「世界珠寶盒」之稱，位於芳登廣場26號的Boucheron歷史則可追溯至1858年，尤其品牌所在位置更是每天日照點亮的第一個櫥裝、別具意義。本次揭幕的上海旗艦店是Boucheron全世界第三間旗艦大店，空間大量選用經典綠色與象徵東方的紅為主軸，建築外具穹頂與金屬結構的歐式庭院更還原了法式「冬日花園」（Jardin d’hiver）景致，為此Boucheron日前更舉辦了名人晚宴，包含品牌大使周冬雨、台灣男星許光漢皆到場現身。正因貴客雲集，Boucheron遂將一月甫於巴黎發表的Histoire de Style高級珠寶系列Nom：Boucheron Prénom：Frédéric移師上海快閃，四件作品是當代高級珠寶的美學高峰、亦是理解品牌的風格符碼，潛移默化轉生至上海旗艦店內、暗香流動。

首款The Address項鍊以黑漆邊框勾勒出大顆鑽石的八角輪廓，以此致敬芳登廣場的八角形輪廓，宛如緞帶翻折的線條則呼應創辦人身為布商之子的身世。對布料的迷戀也在The Silhouette項鍊中得到華麗延伸，珠寶以肩章搭配垂墜式多排串鍊，化珠寶為織品般流動，高達七種的配戴形式更將「轉換式珠寶」的思維發揮得淋漓盡致。象徵自由的Spark問號項鍊則透過扭轉機關讓女性能自主配戴，項鍊並一次集結阿斯切（Asscher）、風箏形與祖母綠...等8種切工鑽石，滿足藏家對工藝的渴求。聚焦於非典型花卉的The Untamed問號項鍊則以常春藤為亮點，2,600小時的工序實踐近50公分的超長尺度，像是從後花園隨意摘下了一段常春藤配戴上身，也讓1878年的原始草圖在今日華麗具現。

如此說來，上海新天地旗艦店更像一方Boucheron為上海鍛造的巨型珠寶盒，一樓入內後的弧形鏡面櫥窗內有著中國藝術家閆曉靜以靈芝為元素的藝術裝置；藝術家以象徵延年益壽的靈芝為媒材，經特殊處理後打造成一方奇趣的森林景致。一樓天花板的穹頂畫《the carnival of the animals》出自法國藝術家Claire Nicolet，她將對大自然中各種飛禽走獸的觀察化為可愛圖像，展現法式品味的未泯童心。

婚嫁沙龍區則從上海地標豫園取經，其「月洞門」取中國傳統建築為靈感，象徵人們從喧鬧街頭進入店內時瞬間穿越了國界與文化的分野，從內心感受到寧靜與奢華。登上二樓，兩間貴賓沙龍大量運用了木質鑲板、中式櫥櫃與大理石，將東方家邸的會客廳雅緻還原；其中一間壁紙並以宋代畫家王希孟的《千里江山圖》為靈感，搭配金箔重現中式山水畫的恬淡幻夢、寄物於情。

假使在夜間途經Boucheron上海旗艦店時也不妨留意，兩層樓外牆將不定期上演光影動畫，只見品牌的黑色寵貓Wladimir爬上了紅磚牆任意嬉戲，燈光逐漸亮起、勾勒出超現實的常春藤，枝葉藤蔓以其堅韌的生命力呈現東西方藝術的相會，恣意開展、生生不息。

中國女星、Boucheron全球品牌代言人周冬雨。圖／BOUCHERON提供

Boucheron為上海新天地旗艦店正式開幕，是品牌在全世界的第三間旗艦規格大店，佔地約278平方公尺。圖／BOUCHERON提供

Boucheron於上海舉辦高級珠寶特展，並以黑白影像呈現類默劇形式，帶人重返品牌創立的1885年歷史情境。圖／BOUCHERON提供

Boucheron Histoire de Style系列The Spark問號項鍊一次集結多種特殊切工鑽石，扭轉機關更讓女性可自主配戴，呼應了風箏式切工鑽石象徵的自由與獨立。價格店洽。圖／BOUCHERON提供

庾澄慶也現身Boucheron上海派對，並以天鵝絨綠色西裝配戴Boucheron的Like a Queen高級珠寶系列胸針。圖／BOUCHERON提供

上海新天地旗艦店開幕活動上，包含（左二）Boucheron執行總裁Hélène Poulit-Duquesne、（右二）品牌全球代言人周冬雨、（左一）開雲集團大中華區總裁蔡金青與新天地旗艦店代表皆出席剪綵。圖／BOUCHERON提供

婚嫁沙龍區域面向外的月洞門來自中國傳統建築，並取豫園九曲橋的小橋流水為靈感，借景入室內、仙氣飄飄。圖／BOUCHERON提供

上海新天地旗艦店的穹頂壁畫與立面的藝術裝置展櫃，宛如東西方的藝術對談。圖／BOUCHERON提供

Boucheron的貴賓沙龍還原了東方大戶人家的家邸，兩間色彩一為紅、一為綠，戶外並有著古色古香的休憩露台。圖／BOUCHERON提供

Boucheron Histoire de Style系列The Address項鍊；主石鑲嵌一顆10.31克拉的F VVS2梨形切割鑽石，並以黑漆勾勒出俯瞰芳登廣場的輪廓，轉折的白金鍊結更暗喻了品牌創辦人Boucheron Frédéric出身布商之後的家世淵源，價格店洽。圖／BOUCHERON提供